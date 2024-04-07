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В посольствах Узбекистана появится атташе по миграции...
06:41 11.04.2024

Версия для печатиОбсудить на форумеГагаузия отказалась быть румынской
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

7.04.2024

Главной темой минувшей недели в Белоруссии стала космическая одиссея белоруски Марины Василевской. За полетом в космос первой белоруски следила не только вся Белоруссия, но и Россия, а также остальной мир. Тем более что экипаж корабля был международным. Президент Александр Лукашенко рассказал, что провел бессонную ночь, следя за приземлением экипажа. Специалисты назвали посадку спускаемого аппарата одной из самых рискованных частей программы.

В то же время еще один союзник России продолжал развивать курс на Запад: 5 апреля в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что это была очень важная встреча, в таком формате она никогда не проводилась и "стала важной вехой в контексте развития наших отношений с США и ЕС".

"По итогам встречи в заявлении четко обозначены чрезвычайно важные для нас направления, начиная с поддержки суверенитета и территориальной целостности Армении, это самое важное политическое заявление, которое нам действительно необходимо сегодня. Продолжая выражать поддержку демократических реформ ЕС и США и в других направлениях, экономических, социально-экономических противостояний, в том числе в атомной энергетике, но не только, ведь речь шла и об экспорте электроэнергии из Армении, об участии Армении в Черноморском подводном кабеле, говорилось, что могут быть введены различные визовые режимы и т.д.", – сказал Мирзоян.

Между тем президент Азербайджана по поводу данной встречи заметил, что "создается очередной источник угрозы для Южного Кавказа".

Как сообщили местные СМИ, Алиев отметил, что хотя в последние дни высокопоставленные лица США и Европейского cоюза в ходе телефонных разговоров пытались убедить, что эта встреча не нацелена против Азербайджана, Баку определяет ее цель как "создание разделительных линий и изоляцию Азербайджана".

В Грузии на минувшей неделе правящая партия возобновила рассмотрение законопроекта об НПО (неправительственных организациях). Если говорить предметно, речь идет об установлении прозрачности процессов НКО (некоммерческий организаций) и НПО в части иностранного финансирования. Такое решение партии позитивно встретил и премьер-министр Грузии. В правительстве Грузии рассчитывают таким образом обезопасить страну и оградить иностранных доноров от ввязывания их в темы радикализма и разжигания какой-либо розни в Грузии.

Узбекистан на минувшей неделе занимался вопросами миграции. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отдал распоряжение ввести в дипмиссиях республики должность атташе по трудовой миграции. Такие должности в скором времени введут в дипломатических учреждениях Узбекистана в Великобритании, Германии, Польше, Венгрии и Японии. А в Саудовской Аравии узбекская дипмиссия создаст должность представителя Агентства по внешней трудовой миграции. Целью этих мер является упрощение трудоустройства на рынке труда ряда стран для граждан Узбекистана. Сегодня за границей трудятся несколько миллионов граждан республики. При содействии Агентства работу за рубежом смогли найти около 70 тыс. человек. Принято решение перевести агентство в статус госучреждения при Минтруда. Планируется, что дальнейшая работа по вопросам внешнего трудоустройства будет осуществляться, начиная с хокиматов и махалля, через выявление желающих трудоустроиться за границей и внесение их в специальный реестр. Откуда уже будут отбирать кандидатов для отправки и трудоустройства. Также будет организована специальная подготовка для выезда тех, кто не имеет трудовой специальности и не знает языка.

Кишинев в то же время выяснял отношения с Гагаузской автономией, которую считает пророссийски настроенной. Министр экономического развития Молдавии Думитру Алайба предложил не называть Гагаузию автономией, используя только названия входящих в нее районов.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что жители образования выступают "за единую Молдову", однако если молдавские власти пойдут на унию (объединение с Румынией), то "Гагаузская автономия не будет молчать". "Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам", – отметила башкан.

Это заявление глава Гагаузии сделала после того, как премьер-министр Румынии Марчел Чолаку публично отметил, что "в Молдове проживают исключительно румыны". При этом он высказал уверенность, что "Молдова и Румыния воссоединятся в рамках Евросоюза". Следует напомнить, что против такой перспективы выступают гагаузы, а также жители Приднестровья. Именно призывы к "унире" привели в 1992 году к вооруженному конфликту на Днестре.

Источник - независимая газета
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