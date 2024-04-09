Bloomberg: ответный удар Ирана по Израилю стал неизбежен

07:31 11.04.2024

Bloomberg назвал неизбежным скорый удар Ирана по Израилю



США ожидают удар Ирана по Израилю и задаются вопросом "когда, а не если". Пока не понятно, станет ли это началом новой войны на Ближнем Востоке, выяснил Bloomberg. Нефтяные цены на этом фоне продолжили расти



Крупные ракетные удары или атаки беспилотников по Израилю со стороны Ирана или его прокси-сил неизбежны, следует из разведданных, полученных США и их союзниками, передает Bloomberg.



Целями для удара скорее всего станут не гражданские, а военные и правительственные объекты Израиля. Атака может произойти в ближайшие дни, предполагают собеседники агентства. Один из них отметил, что стоит вопрос "когда, а не если". Западные разведки не считают, что атака непременно состоится со стороны Ливана, где сильны позиции проиранской группировки "Хезболла", считающейся основной прокси-силой Тегерана.



Пока не понятно, станет ли удар Ирана или проиранских сил причиной для начала более широкомасштабной и продолжительной войны, либо ее удастся сдержать, размышляет один из собеседников агентства. Тегеран пока ни разу не наносил удары по Израилю.



Мировой эталон нефти марка Brent после этих новостей подорожала более чем 1% и превысила отметку в $90 за баррель. Всего в этом году нефть подорожала на 16%, чему способствовала премия за военные риски в связи с войной на Ближнем Востоке.



Sun узнала о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ира

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Причиной для потенциального удара Ирана является удар по Дамаску, произошедший 1 апреля. В его совершении подозревают Израиль. Власти Израиля не признали напрямую свою ответственность за произошедшее.



При ударе погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди - это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения "Аль-Кудс" в Ливане и Сирии, - его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими, и еще пять офицеров КСИР. Захеди причастен к операциям против Израиля. Times of Israel назвало его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате удара США в 2020 году.



Как выяснил CNN, США ожидают, что атаку произведут проиранские силы, причем американские объекты атакованы не будут. Вашингтон обратился к Тегерану с просьбой не использовать объект как предлог для эскалации.



Михаил Добрунов