Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго, - Александр Проханов

07:54 11.04.2024

"Звездам числа нет"

Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго

Александр Проханов



Религиозные философы видят в России явление божественное. Русская история пасхальна, она повторяет земной путь Христа от фаворской славы к смерти на кресте, из гроба - к божественному воскрешению, к фаворскому бессмертию.



Космисты видят в России явление космическое, вселенское. Вселенная - это гигантский пульсар, который плодоносит галактиками, сверхновыми звездами, пылающими мирами, расширяясь во все стороны со скоростью света. А потом сжимается в страшный сгусток, в абсолютную тьму, чтобы вновь взорваться и превратиться во Вселенную с мириадами галактик.



Историки отмечают таинственную закономерность русского времени. Россия проходит путь от величия к великим потрясениям и от великих потрясений к величию. Сегодня Россия восходит из гроба к фаворскому свету. Преодолев тепловую смерть, русская вселенная вновь расширяется, плодоносит созвездиями и галактиками. Русская история вновь возносит Россию от великих потрясений к величию.



Русский, ты идешь за Христом с его "белым венчиком из роз". Русский, ты живешь в галактике, которая ежесекундно множится все новыми звездами и соцветиями. Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго, ведешь Россию от великих потрясений к величию.



Запад взял Россию в полон, сковал ее по рукам и ногам. Выколол ей глаза, вырвал язык, поставил над ней жестоких и страшных надсмотрщиков. Вырезал из нее живые и дышащие органы, пересаживал их в свое смрадное одряхлевшее тело.



Девяностые годы - это колониальный период русской истории. Русская власть девяностых годов - это колониальная власть. Она уничтожила Государство Российское, превратила русский народ в одурманенное бессмысленное скопище. Но она не смогла покорить русскую историю. Русская история неодолима. Она божественна, она космична, в ней - возрождение. Русская история выбрала Путина, чтобы тот вершил ее волю. Она поручила Путину исторический процесс. И четверть века, что Путин у власти, - это воспроизведение русского исторического процесса с его божественным, космическим, авангардным содержанием.



Запад подавляет русское восстание, вцепился в Россию своей железной собачьей пастью. Западу страшен пример русского восстания. Множество народов, загнанных Западом в гетто, поднимают голову, смотрят на Россию - готовят восстание.



Россия ведет на Украине войну, и эта война разрастается. Забыты наивные представления о том, что война быстротечна и почти не стоит затрат. Сегодня война перенесена на территорию России. Идут бои в окрестностях Белгорода. Горит Брянск. Украинский трезубец впивается в Курск, Ростов, Ярославль, Елабугу. Запад готов направить на Украину свой военный контингент, передать Зеленскому зенитный комплекс "Пэтриот", дальнобойные ракеты "Шторм Шэдоу", истребители Ф-16. Они поставят Украине "Абрамсы", противокорабельные ракеты, станут из космоса наводить украинские беспилотники на Москву и Петербург.



Украинские террористы взорвали Дашу Дугину, убили журналиста Татарского, жестоко ранили замечательного писателя-воина Прилепина, устроили жуткий теракт в "Крокус Сити". Террористическая война Украины с Россией будет расширена. Ее будет вести украинское подполье, будет вести завербованная украинцами русская молодежь, насмотревшаяся разрушительный фильм "Слово пацана". Будут вести выходцы из Средней Азии, прошедшие зомбирование на базах Турции и Афганистана. В русском саду вырос кровавый крокус. Запад - это садовник террора. Российские спецслужбы ищут, где таятся клубеньки и луковки будущих взрывов.



Но эта война - часть русского возрождения, путь русского развития. Русские философы, метафизики создают русское мировоззрение XXI века, созвучное откровениям, посещавшим русские умы во все века родной истории. Русские промышленники, ученые, инженеры восстанавливают мощную индустрию России, порушенную в девяностые годы.



Русская мысль стремится выстроить отношения в обществе на основе справедливости, сделать справедливость универсальным принципом, которым определяется истинность и эффективность всех форм общественной и государственной жизни.



В Послании Федеральному Собранию президент Путин нарисовал чертеж новой России, космического корабля, который уже стоит у пирса, и на него наваривают корпус, помещают двигатель, вживляют множество приборов русской исторической навигации. Построение этого космического корабля требует гигантских ресурсов. Не только денег, газа, урана, пшеницы, не только научных открытий и блистательных инженерных решений. Оно требует великого народного стоицизма. Требует русского долготерпения. Требует веры в русскую историю, которая никогда не подводила Россию в период ее воскрешения.



Запад ненавидит Россию, он хочет вычерпать ее из истории, чтобы вместо России открылась страшная бездна. Господа, не тщитесь. Русская бездна давно открыта. О ней, о России, великий Ломоносов сказал:



Открылась бездна звезд полна.



Звездам числа нет, бездне дна.