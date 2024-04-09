 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.04.2024
10:59  Интересно, вы в курсе, что узбеки - коренной народ Ленинградской области?
09:40  Опять затягивают гайки? Что не так с новым законом о массмедиа? - Orda.kz
08:33  Американские ястребы панически боятся Ирана, - В.Овчинский
08:16  КазАнтикор и КНБ задержали начальника управления строительства КазАрмии. Крал модульные домики
07:54  Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго, - Александр Проханов
07:31  Bloomberg: ответный удар Ирана по Израилю стал неизбежен
06:41  В посольствах Узбекистана появится атташе по миграции...

05:39  Ситуация в Гагаузии резко обострилась, - С.Гамова
01:28  Европу ждет необъявленная война в Северном море, - В.Никифорова
00:56  Конец безвиза. Турция закрылась для таджиков, - Камран Гасанов
00:51  О возможных конфигурациях ответного ракетного удара КСИР по Израилю
00:25  БлВосток можно потушить, но Вашингтон против, - С.Савчук
00:22  В Казахстане заявили, что регулярно информируют Россию о сбросах воды по реке Тобол
00:19  Гуцул - в президенты Молдавии, Стрелков знает, как это сделать, - СП
00:01  В Казахстане опровергли обвинения в затоплении российских регионов
Среда, 10.04.2024
20:02  Бишкек. Четыре задержанных журналиста выпущены под домашний арест
16:30  Деловой паритет: что даст соглашение СНГ о свободной торговле услугами
15:21  Каким будет ответ Ирана на атаку своего посольства в Дамаске
15:19  В Казахстане во время паводков погибло более 8 тыс. голов скота
15:16  "Доведем американцев до белого каления": китайцы ярко прокомментировали визит Лаврова в КНР
15:10  США приказали Израилю прекратить огонь в Газе
11:54  Кладбища США массово пополняются могилами убитых на Украине наемников
11:51  "В сторону Петропавловска движется огромный поток воды": аким СКО обратился к жителям
11:49  На севере Казахстана эвакуация от потопа идет в принудительном порядке
11:48  "Терпение, стойкость и умеренность - истинная суть Ораза айта", - поздравление К.Токаева
11:44  "В Новом Узбекистане...", - Мирзиеев поздравил народ с Рамазан хайитом
11:26  Попался на взятках шеф рыбной отрасли Казахстана
11:18  Почему за деньги РФ школьников в Средней Азии учат "российской оккупации", - Дм.Родионов
10:17  Чиновники или грызуны. Кто виноват в Оренбургском потопе? - МК
10:12  Недофюрер каталонских сепаров Пучдемон разрывается между шансом на власть и угрозой тюрьмы
10:06  Российская армия освободила Первомайское. Удастся ли "разрезать" Донецкий фронт?
10:01  "Воспевающие Родину". В Таджикистане стартовал новый государственный фестиваль-конкурс
09:59  "Основатель мира" Рахмон открыл в Истаравшане памятник Шаху Исмоили Сомони
07:07  Джо Байден на самом деле сошел с ума: "черный кардинал" и женщина управляют США и всей политикой Запада, - КП
07:03  Ближний Восток: эскалация неизбежна, - А.Веселов
06:57  Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели, - В.Скачко
01:45  США начали срочно сколачивать "тройственный союз" против Китая, - МК
01:17  Россия и Китай сошлись в противодействии. К итогам визита Лаврова в Пекин
01:08  Для новой интервенции в Россию нашлось обоснование, - Владимир Малышев
00:31  Индийская разведка использует опыт MОССАД, - Владимир Скосырев
00:30  Продажу оружия Израилю пытаются приравнять к геноциду, - НГ
00:24  Жесть... Африканские шаманы создали новый зомби-наркотик "куш" из человеческих костей
00:20  "Смотрящий" за Россией: Финляндия поставила Казахстану новые задачи, - СП
00:11  Англия заливает мировой океан нечистотами, - В.Прохватилов
00:03  Сайты – "зеркала" с пиратским контентом в России начнут блокировать за двое суток
00:02  США передали Украине конфискованное оружие хуситов
Вторник, 09.04.2024
22:40  Немецкие журналистки Липп и Хенн просят полит-убежища в России
22:01  Умер нобелевский лауреат Хиггс, поймавший "бозон Хиггса"
19:55  Поздравительное послание по случаю праздника Фитр. Обращение президента Таджикистана
19:31  Global Times: Запад останется в дураках – разрушить партнерство России и Китая невозможно
19:28  Гипер-активные педерасты Франции рвутся в бой, - Le Figaro
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго, - Александр Проханов
07:54 11.04.2024

"Звездам числа нет"
Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго
Александр Проханов

Религиозные философы видят в России явление божественное. Русская история пасхальна, она повторяет земной путь Христа от фаворской славы к смерти на кресте, из гроба - к божественному воскрешению, к фаворскому бессмертию.

Космисты видят в России явление космическое, вселенское. Вселенная - это гигантский пульсар, который плодоносит галактиками, сверхновыми звездами, пылающими мирами, расширяясь во все стороны со скоростью света. А потом сжимается в страшный сгусток, в абсолютную тьму, чтобы вновь взорваться и превратиться во Вселенную с мириадами галактик.

Историки отмечают таинственную закономерность русского времени. Россия проходит путь от величия к великим потрясениям и от великих потрясений к величию. Сегодня Россия восходит из гроба к фаворскому свету. Преодолев тепловую смерть, русская вселенная вновь расширяется, плодоносит созвездиями и галактиками. Русская история вновь возносит Россию от великих потрясений к величию.

Русский, ты идешь за Христом с его "белым венчиком из роз". Русский, ты живешь в галактике, которая ежесекундно множится все новыми звездами и соцветиями. Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго, ведешь Россию от великих потрясений к величию.

Запад взял Россию в полон, сковал ее по рукам и ногам. Выколол ей глаза, вырвал язык, поставил над ней жестоких и страшных надсмотрщиков. Вырезал из нее живые и дышащие органы, пересаживал их в свое смрадное одряхлевшее тело.

Девяностые годы - это колониальный период русской истории. Русская власть девяностых годов - это колониальная власть. Она уничтожила Государство Российское, превратила русский народ в одурманенное бессмысленное скопище. Но она не смогла покорить русскую историю. Русская история неодолима. Она божественна, она космична, в ней - возрождение. Русская история выбрала Путина, чтобы тот вершил ее волю. Она поручила Путину исторический процесс. И четверть века, что Путин у власти, - это воспроизведение русского исторического процесса с его божественным, космическим, авангардным содержанием.

Запад подавляет русское восстание, вцепился в Россию своей железной собачьей пастью. Западу страшен пример русского восстания. Множество народов, загнанных Западом в гетто, поднимают голову, смотрят на Россию - готовят восстание.

Россия ведет на Украине войну, и эта война разрастается. Забыты наивные представления о том, что война быстротечна и почти не стоит затрат. Сегодня война перенесена на территорию России. Идут бои в окрестностях Белгорода. Горит Брянск. Украинский трезубец впивается в Курск, Ростов, Ярославль, Елабугу. Запад готов направить на Украину свой военный контингент, передать Зеленскому зенитный комплекс "Пэтриот", дальнобойные ракеты "Шторм Шэдоу", истребители Ф-16. Они поставят Украине "Абрамсы", противокорабельные ракеты, станут из космоса наводить украинские беспилотники на Москву и Петербург.

Украинские террористы взорвали Дашу Дугину, убили журналиста Татарского, жестоко ранили замечательного писателя-воина Прилепина, устроили жуткий теракт в "Крокус Сити". Террористическая война Украины с Россией будет расширена. Ее будет вести украинское подполье, будет вести завербованная украинцами русская молодежь, насмотревшаяся разрушительный фильм "Слово пацана". Будут вести выходцы из Средней Азии, прошедшие зомбирование на базах Турции и Афганистана. В русском саду вырос кровавый крокус. Запад - это садовник террора. Российские спецслужбы ищут, где таятся клубеньки и луковки будущих взрывов.

Но эта война - часть русского возрождения, путь русского развития. Русские философы, метафизики создают русское мировоззрение XXI века, созвучное откровениям, посещавшим русские умы во все века родной истории. Русские промышленники, ученые, инженеры восстанавливают мощную индустрию России, порушенную в девяностые годы.

Русская мысль стремится выстроить отношения в обществе на основе справедливости, сделать справедливость универсальным принципом, которым определяется истинность и эффективность всех форм общественной и государственной жизни.

В Послании Федеральному Собранию президент Путин нарисовал чертеж новой России, космического корабля, который уже стоит у пирса, и на него наваривают корпус, помещают двигатель, вживляют множество приборов русской исторической навигации. Построение этого космического корабля требует гигантских ресурсов. Не только денег, газа, урана, пшеницы, не только научных открытий и блистательных инженерных решений. Оно требует великого народного стоицизма. Требует русского долготерпения. Требует веры в русскую историю, которая никогда не подводила Россию в период ее воскрешения.

Запад ненавидит Россию, он хочет вычерпать ее из истории, чтобы вместо России открылась страшная бездна. Господа, не тщитесь. Русская бездна давно открыта. О ней, о России, великий Ломоносов сказал:

Открылась бездна звезд полна.

Звездам числа нет, бездне дна.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712811240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений с учетом прогнозов второй волны паводков в западных регионах
- Села с высокой угрозой подтопления проинспектировал первый вице-премьер Роман Скляр
- Отделить мух от котлет
- Серик Жумангарин осмотрел состояние социальных учреждений и встретился с жителями поселка Кобда Актюбинской области
- Кадровые перестановки
- Бизнесмены ЗКО оказывают содействие в борьбе с паводками
- Информация по результатам мониторинга закупок
- О ликвидации наркоканала
- Досудебное расследование в отношении Председателя Комитета рыбного хозяйства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  