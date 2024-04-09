КазАнтикор и КНБ задержали начальника управления строительства КазАрмии. Крал модульные домики

08:16 11.04.2024

Антикор и КНБ задержали высокопоставленного военного чиновника



Антикоррупционной службой совместно с Комитетом национальной безопасности задержан начальник управления капитального строительства Главного управления воинской инфраструктуры Вооруженных сил по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.



"Он подозревается в вымогательстве взятки у представителя субподрядной организации в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при подписании актов приема-передач модульных зданий для нужд Вооруженных сил", – уточнил он на брифинге 10 апреля 2024 года.



Ранее сообщалось, что Антикор выявил хищения на 14 млрд тенге в сфере образования. Подробности здесь.



Динара Халдарова