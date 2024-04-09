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|КазАнтикор и КНБ задержали начальника управления строительства КазАрмии. Крал модульные домики
08:16 11.04.2024
Антикор и КНБ задержали высокопоставленного военного чиновника
Антикоррупционной службой совместно с Комитетом национальной безопасности задержан начальник управления капитального строительства Главного управления воинской инфраструктуры Вооруженных сил по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.
"Он подозревается в вымогательстве взятки у представителя субподрядной организации в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при подписании актов приема-передач модульных зданий для нужд Вооруженных сил", – уточнил он на брифинге 10 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что Антикор выявил хищения на 14 млрд тенге в сфере образования. Подробности здесь.
Динара Халдарова