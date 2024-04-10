Американские ястребы панически боятся Ирана, - В.Овчинский

08:33 11.04.2024

Американские ястребы панически боятся Ирана

звучат призывы начать с ним войну

Владимир Овчинский

10.04.24



Израильский удар по иранскому посольству в Сирии вызвал возмущение во многих странах мира, в том числе и в США. Но у американских ястребов это событие вызвало панический страх перед ответными действиями Ирана с одновременными призывами начать против Ирана войну.



В этом плане характерна статья Сэма Рауса в The National Interest "Вашингтону следует более серьезно отнестись к ядерной угрозе Ирана" (06.04.2024). Автор пишет, что несмотря на войну на Ближнем Востоке, у администрации Байдена нет плана по прекращению ядерной программы Ирана.



"Независимые отчеты и общедоступные военные данные указывают на высокую вероятность появления у Ирана ядерного оружия в ближайшем будущем. Развитие энергетики и оборонная инфраструктура Ирана демонстрируют тревожную краткосрочную способность владеть ядерным оружием и успешно его развертывать.



Высокопоставленные иранские чиновники публично заявили о необходимости и целесообразности создания ядерного оружия для Ирана. В 2021 году тогдашний министр разведки Махмуд Алави на иранском государственном телевидении сказал о ядерном оружии как решении проблем региональной безопасности. Во время телеинтервью в феврале этого года бывший министр иностранных дел Акбар Салехи заявил, что Иран уже обладает всеми технологиями и ядерной наукой, необходимыми для создания ядерного оружия.



Более того, передовая оборонная стратегия Ирана отдает приоритет передовой ядерной программе и баллистическим ракетам в качестве двух из трех ее основных столпов (третьим являются марионеточные силы). Такое сочетание заявлений влиятельных политиков и военных сигнализирует об очевидном стремлении к созданию ядерного оружия, несмотря на отрицание этого Тегераном.



Отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указывают на то, что ускоренное производство обогащенного урана в Иране создает двухмесячное окно для получения урана, пригодного для ядерного оружия.



Поскольку иранские вооруженные силы уже обладают системами доставки, включая ракеты, способные нести ядерное оружие, способность страны разрабатывать обогащенный до ядерного уровня уран становится центром внимания разведки.



К несчастью для американских законодателей и даже законодателей Великобритании и Франции, иранская урановая программа действует под завесой секретности. Иранские официальные лица неоднократно задерживали или ограничивали доступ к информации, необходимой МАГАТЭ для мониторинга конверсии, транспортировки и использования урана, а также производства и инвентаризации центрифуг.



По данным Управления директора национальной разведки (ODNI) США, Иран расширил свой арсенал обычных и нетрадиционных вооружений, включая баллистические ракеты, беспилотники и кибероружие.



Институт науки и национальной безопасности в своем анализе пришел к выводу, что Ирану требуется примерно одна неделя, чтобы произвести оружейный уран, необходимый для создания ядерного оружия.



Уже имея возможность нести такое оружие на существующих ракетах и ​​других устройствах, Иран находится на мгновение вдали от силы, которая пошатнет международный баланс сил.



Хотя скорость, с которой Иран сможет создать ядерное оружие, остается под вопросом, законодатели и бюрократы в Вашингтоне, по мнению Рауса, должны действовать.



В 2018 году администрация Трампа вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).



С тех пор администрация Байдена практически не сформулировала стратегию будущего нераспространения ядерного оружия Ираном, за исключением расплывчатых обещаний восстановить провалившийся СВПД.



Вместо этого Белый дом решил разморозить 6 миллиардов долларов иранских нефтяных доходов в обмен на возвращение пяти американских заложников из Ирана в сентябре. В свою очередь, республиканцы в Конгрессе раскритиковали администрацию Байдена и предложили продлить санкции в отношении иранской нефти.



Белый дом в настоящее время пересматривает сделку на сумму 6 миллиардов долларов в свете терактов 7 октября против Израиля и утверждает, что Тегеран не имеет доступа к этим средствам".



Поскольку Белый дом, по мнению Рауса, находится в тупике, Конгресс должен принять меры. "Сегодня законодатели должны сделать национальную безопасность приоритетом и разработать стратегию превентивной обороны. Сенаторы и представители, особенно представители комитетов по иностранным делам и энергетике, должны инвестировать значительное время и ресурсы в борьбу с иранской ядерной угрозой.



Конгрессмены Рубен Гальего (демократ от Аризоны) и Джим Бэнкс (республиканец от Индиана) представили госсекретарю двухпартийное письмо, в котором подчеркивалась необходимость обеспечения подотчетности Ирана в ядерной сфере и поддержки разведки МАГАТЭ. Дальнейшие дискуссии должны раскрыть все карты, выходя за рамки безнадежного оптимизма администрации Байдена в отношении возобновления СВПД".



"Политики, дипломаты и военные чиновники должны рассмотреть свои варианты: проведение дипломатической "красной линии", экономические санкции, оборонная стратегия, использование превентивных ударов и даже тайные действия".



"В конечном счете, сдерживание иранской ядерной программы зависит от сильной защиты Израиля. Из-за непосредственной угрозы, которую представляет ядерный Иран для наших союзников в Иерусалиме, эффективный подход зависит от нашей твердой поддержки оборонительных действий израильского правительства. Конгресс должен начать с передачи текущего пакета помощи Израилю, а затем перейти к Тегерану".