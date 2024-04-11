Опять затягивают гайки? Что не так с новым законом о массмедиа? - Orda.kz

09:40 11.04.2024 11 апреля 2024

Жадра Жулмухаметова



Многострадальный закон о массмедиа начали разрабатывать почти два года назад. С тех пор его неоднократно меняли и дорабатывали. Документ вызывал много критики у журналисткой общественности, депутатов и медиаэкспертов. Однако его в первом чтении все же приняли мажилисмены в ноябре 2023 года. Не так давно стало известно о новой поправке, предложенной депутатами Асхатом Аймагамбетовым и Жанарбеком Ашимжановым - отзыв лицензии у СМИ за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, что также вызвало недоумение и критику. Редакция Orda.kz решила вспомнить, каким был документ изначально, и к чему разработчики пришли сегодня. И что же все-таки не так с законом о массмедиа.



Пресс-карты и согласование текстов с чиновниками: каким изначально был закон о массмедиа

Рабочую группу по разработке законопроекта министерство - тогда информации и общественного развития (сейчас - культуры и информации) собрало в июне 2022 года. Туда вошли 60 человек, в том числе представители отрасли. Однако "на выходе" спустя полгода проект оказался не таким, каким его ожидали увидеть журналисты.



К примеру, там не было ничего сказано о сроках исковой давности по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сейчас их просто нет, и эта проблема неоднократно поднималась журналистами. Из-за длительного срока исковой давности, журналистам нужно сохранять архивы, видео, аудио и документы. Более того, такая ситуация предоставляла возможность ведения против редакций нечестной игры.



"Раньше это был удобный вариант сведения счетов с неугодными - можно было попросить героя отрицательной публикации через три года написать жалобу на СМИ. Так часто поступали с теми СМИ, которые не устраивали по тем или иным причинам кого-то", - говорил ранее депутат Сергей Пономарев.



Кроме того скандальной нормой стало "выполнение поручения редакции в особых условиях". Разработчики обязывали журналистов согласовывать свои материалы с чиновниками во время "особых условий", под которыми, возможно, подразумевались ЧС. А иначе - работникам СМИ могли бы отказать в выполнении своей работы.



Возмущение журналистов и экспертов вызвала также норма об обязательной пресс-карте у сотрудников СМИ. Согласно первоначальному тексту концепции законопроекта пресс-карту можно было бы получить у специальной комиссии. А среди критериев были минимум пять лет опыта работы в журналистике и профильное образование. Оговаривалось также, что комиссия могла лишить журналиста этой пресс-карты за "административные нарушение либо несоблюдение этических норм".



Были и другие предлагаемые профильным министерством нормы, которые вызывали вопросы и возмущения.



С тех пор законопроект вошел в парламент и был принят в первом чтении. Прошло уже более 30 заседаний рабочей группы.



Есть моменты, которые удалось отстоять

Медиаюрист и член рабочей группы Гульмира Биржанова отметила, что документ кардинально отличается от первоначальной версии.



"По словам депутатов, это самый обсуждаемый законопроект и самое большое количество рабочих групп по нему. До этого такого количества рабочих групп не было"

сказала Гульмира Биржанова.

Гульмира Биржанова / фото: Facebook



Она отмечает, что есть изменения в лучшую сторону. К примеру, сейчас там отсутствует норма о работе журналистов в особых условиях. Также удалось "продавить" норму о сроке исковой давности по делам о защите чести и достоинства. Сейчас депутаты остановились на сроке в один год. За эту инициативу активно выступали мажилисмены Сергей Пономарев, Никита Шаталов, Жулдыз Сулейменова.



Кроме того, депутаты отменили норму, связанную с обязательной пресс-картой для журналистов.



"По пресс-картам это, конечно, была такая победа. Их убрали в таком виде, в котором они существовали. Потому что, если бы она осталась, то была бы сегрегация и избирательный подход. Сейчас этого нет, будет аккредитационная карточка. Это будет своеобразным пропуском (в госорганы и парламент. - прим.ред.) в онлайн-системе, это нормально и во многих странах есть. Единственное, я задавала вопрос министерству о том, не появится ли потом подзаконный акт, как у нас иногда бывает, что не все будут получать аккредитационную карточку, но пока что на данный момент эта норма угрозы не несет",

считает Гульмира Биржанова.



Запрет темы ЛГБТ - вишенка на торте

Однако не смотря на принципиально важные позитивные нормы, документ все же представляет угрозу для журналистики в стране, считает Гульмира Биржанова. Часть членов медиасообщества покинула рабочую группу, не согласившись с нынешней версией закона.



"В последнее время на заседаниях рабочей группы выходят какие-то инициативы от депутатов, абсолютно либо частично, на мой взгляд, абсурдные, которых не должно быть в законопроекте. И да, документ уже пошел на ухудшение (...) Некоторые члены рабочей группы вышли официально, посчитав, что принципиально мы закон поменять не сможем. Сейчас мало представителей профессии осталась в рабочей группе. Моя личная позиция - находиться там, потому что тем не менее представители медиа должны принимать участие, высказывать свое мнение по этому поводу",

отметила она.

Одна из таких последних предложенных норм - запрет пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Инициатором ее стали Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов.



Многие депутаты, по словам Гульмиры Биржановой, поддерживают эту инициативу, которая предусматривает приостановление деятельности СМИ. Гульмира Биржанова назвала эту норму "вишенкой на торте".



Позже депутаты Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев предлагают внести эту норму в Уголовный кодекс и приравнять к разжиганию межнациональной и социальной розни. Однако после журналистских публикаций об этом предложении, депутаты удалили эту норму из сравнительной таблицы. Войдет ли она в проект ко второму чтению, пока неясно.



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"Подобная попытка уже была в 2015 году, когда рассматривали закон о защите детей от вредной информации. На эти нормы было наложено вето, потому что они не соответствуют Конституции. Но, к сожалению, эту поправку очень сильно поддерживают многие депутаты в рабочей группе. Министерство ее не поддерживает, потому что у них нет ни ресурсов, ни юридической базы, чтобы определять пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации",

отметила Гульмира Биржанова.

Закон не защищает журналистов

Представители медиасообщества настаивали на том, чтобы новый закон гарантировал безопасность журналистам в их работе. Однако сейчас документ очевидно направлен больше не на защиту, а на регулирование.



"Мы предлагали ввести статью "Правые гарантии профессиональной деятельности журналиста", которая включала бы в себя реакцию министерства информации на нарушение прав журналистов. Но правительство не поддержало. Оставив в редакции Сергея Пономарева - страхование в случае вреда жизни и здоровью журналиста при исполнении профессиональных обязанностей. Собственник СМИ обязан возместить ему вред. Это тоже важно и должно быть",

сказала Гульмира Биржанова.

Но эксперт отмечает, что должны быть и гарантии безопасности в повседневной работе журналиста, а не только в условиях угрозы жизни и здоровья.



"Дополнительной защиты для вас в законе не будет. Остается статья Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". Сейчас депутаты думают, как сделать, чтобы она стала рабочей. Но, я боюсь, что от ужесточения наказания она не заработает. Одно из предложений - ввести дополнительную административную ответственность за нарушение прав журналистов. Ведь существуют нарушения, когда журналистов выгоняют откуда-то, ломают штативы, камеры. На уголовную ответственность это не тянет. А вот когда журналиста побили, подожгли автомобиль или брызнули баллончиком в лицо - привлекать уже по уголовной статье",

говорит медиаюрист.

Однако пока эти предложения на стадии обсуждения, и войдут ли в окончательную версию - неизвестно.



Аккредитация иностранных СМИ и ситуация с "Радио Азаттык"

Другая норма, которая вызвала беспокойство, связана с аккредитацией иностранных СМИ. Эти полномочия остаются за МИД РК. Ведомство и сейчас занимается этим согласно подзаконным актам. Разработчики же хотят эту компетенцию вывести на уровень закона.



"Плюс еще появилась норма, связанная с тем, что журналистам иностранных СМИ, которым отказали в аккредитации, будет запрещено работать. То есть сейчас юридически запрета нет. А в новом законопроекте уже будет запрет. Мы считаем, что это нарушение Конституции, ведь чаще всего речь идет о гражданах Казахстана",

говорит Гульмира Биржанова.

Скандал с аккредитацией журналистов иностранного издания как раз случился недавно - отказ получило "Радио Азаттык". При этом главное дипведомство страны по-прежнему не сообщает, по какой конкретно причине отказало в казахстанской аккредитации журналистам издания.



"Мы следим, стараемся принимать участие, наблюдаем за этим процессом. Потому что на самом деле мы считаем не совсем правильно отказать практически всем журналистам. В формулировке МИДа причина - систематическое нарушение законодательства о СМИ. Их привлекали к административной ответственности за распространение ложной информации. Но они уже понесли ответственность, у нас за одно и то же правонарушение не может быть несколько наказаний. Да и причем тут остальные журналисты. Это такой вот прям показательный процесс и очень опасный, с опасной тенденцией",

добавила Гульмира Биржанова.



Госзаказ по прежнему непрозрачен

Большой блок закона связан с информполитикой и госинформзаказом. Частным СМИ будут выделять гранты. Однако это, по мнению Гульмиры Биржановой сути не меняет.



"Наше предложение было, чтобы деньги выделялись на определенные тематики, которые нужны Казахстану, социальные, к примеру. А не связанные с продвижением имиджа акимов. Ну и плюс наше постоянное требование - прозрачности и подотчетности. Кроме того не во всех регионах деньги доходят до журналистов в том объеме, в котором выделяется. Одно из предложений было, чтобы у журналистов, работающих по госзаказу, зарплата была выше. Но это тоже не прошло. Хотя, я считаю, раз вы выделяете эти деньги, они должны доходить до творческого коллектива",

говорит Гульмира Биржанова.

В законопроекте также есть нормы о выделении бюджетных денег на детские программы и на поддержание периодических изданий.



Споры по поводу госязыка

Спорной оказалась и норма, связанная с государственным языком на телевидении. Здесь депутаты пока еще не пришли к консенсусу.



"Министерство предлагает 60 на 40 % (контент на казахском и русском языках. - прим.ред.), а до этого было в законе 70 на 30 %. Депутаты вообще требуют 80-90-100 %. Но мы здесь поддерживаем позицию министерства, потому что наши медиа не готовы еще к 70 на 30 %. У нас нет столько контента. Одно из предложений - делать это поэтапно. Пока что норма обсуждается, и она, наверное, единственная, по которой мнения депутатов разделились",

говорит медиаюрист.

СМИ собираются мониторить на предмет "нравственного вреда обществу"

Норма о мониторинге СМИ на предмет "нанесения вреда нравственному развитию общества и нарушения общечеловеческих, национальных, культурных и семейных ценностей" тоже вызвала недоумение. Непонятно, кто будет давать определения таким расплывчатым понятиям. И нет гарантии, что завтра это не станет поводом для необоснованных санкций в сторону журналистов.



"Потому что это абсолютно субъективные понятия. У каждого свои определенные ценности, у всех понимание ценностей абсолютно разное. Мне кажется, точку поставила ситуация с "Хабаром". Если раньше еще был какой-то спор на эту тему, то после скандального шоу на Хабаре норму эту поддержали. (...) Но честно говоря, как этот механизм будет работать (непонятно. - прим.ред.), возможно, какие-то предупреждения будут. Но опять же, нет оснований, чтобы вред нравственному развитию общества стал поводом для приостановки СМИ",

считает Гульмира Биржанова.

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Немало в документе было сказано о суицидах. К примеру, новый закон запретит публиковать информацию "содержащую побуждающие к совершению суицида аргументы, включающие утверждения (суждения), не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении суицида, в том числе посредством приведения конкретных примеров, популяризирующих конкретные действия других людей, которые уже совершили суицид, и (или) содержащих утверждения (суждения) о преимуществах, которые получили лица, совершившие суицид, в том числе представление суицида как приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка". Это лишь одна из норм о суицидах. И непонятно, могут ли в будущем расценить попытку СМИ в освещении проблемы суицидов, как призыв к ним.



"Есть закон о защите детей от вредной информации. И там, в принципе, похожая формулировка содержится. И многие юристы нас поддерживали: зачем лишний раз нагружать законодательство? Я понимаю, что эта проблема есть в Казахстане. Но причина тут не в публикациях в СМИ. И думать, что этим запретом можно решить проблему - абсолютно неправильно. Как это будет работать на практике, очень сложно говорить, наличие видеотекста, абсолютно любую информацию можно отнести (к нарушению. - прим.ред.). Как будто бы норма благая, но, к сожалению, в дальнейшем она может сильно широко трактоваться",

отметила Гульмира Биржанова.

"Особый статус контроля"

Подытоживая, Гульмира Биржанова отметила, что нормы, которые проходят под эгидой патриотизма, активно поддерживаются в законе о массмедиа. Даже если являются разрушительными для этих самых медиа.



"В этом законе сейчас делается так, чтобы бедных журналистов зарегулировать, мы не даем им свободы",

считает она.

Интересно, что в законе есть норма об особом статусе журналиста. Однако какой-либо основательной нагрузки и реальных преимуществ для работников СМИ она в себе не несет.



"Как будто бы появился особый статус, но что он дает? Я под особым статусом хотела бы видеть защиту безопасности и реальные гарантии профессии журналиста. Сейчас, честно говоря, этот закон вас не защищает. Особый статус там больше понятие декларативное ",

говорит Гульмира Биржанова.

При этом, по ее мнению, в законе упускают и одну важную вещь - информационную безопасность страны, противостояние отечественных медиа пропаганде, которая идет в том числе из соседних стран.



"Государство сейчас должно наоборот думать о том, чтобы использовать журналистов в борьбе с этой дезинформацией, пропагандой. Это - больше проблема, чем то, что они сейчас вводят - норму по запрету пропаганды нетрадиционной ориентации. Нужно, чтобы люди не читали непроверенную информацию, а верили журналистам. А если вот так зарегулировать журналистов и поставить им везде рамки (как это хотят сделать в новом законе. - прим.ред.) журналистика не будет развиваться, не будет свободна",

заключила эксперт.



Но, возможно, надежда еще есть - ведь закон о массмедиа ждет еще немало обсуждений - второе чтение в Мажилисе (которое состоится в скором времени) и два чтения в Сенате. Каким он уйдет на подпись президенту сейчас остается только догадываться. Источник - Orda.kz

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