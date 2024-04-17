Интересно, вы в курсе, что узбеки - коренной народ Ленинградской области?

10:59 11.04.2024

Алексей Иванов



"Губернатор Ленинградской области нашел на территории региона коренной узбекский народ и выделил ему соответствующий грант. И это не шутка", - пишет блогер Сергей Колясников.



Не шутка, действительно. Совсем не шутка.



Цитируем пресс-релиз государственного казенного учреждения Ленинградской области "Дом дружбы Ленинградской области" (ГКУ ЛО "ДДЛО"; подведомственное учреждение Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации Ленинградской области; создано распоряжением правительства Ленинградской области) от 5.04.2024: "Узбекская национально-культурная автономия "Хорезм" Ленинградской области с проектом "Вместе живем, работаем, учимся" стала победителем в первом конкурсном отборе грантов Губернатора Ленинградской области в направлении "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малочисленных коренных народов Ленинградской области"".



То есть узбеки (тюркоязычный мусульманский этнос) теперь официально считаются одним из малочисленных коренных народов Ленинградской области?! По версии администрации региона - да.



Однако на сайте того же Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям пока еще значится иное утверждение: "На территории Ленинградской области проживают три коренных малочисленных народа Российской Федерации: вепсы, водь, ижора". Несостыковочка. Непорядок.



А если серьезно: каким образом узбекская автономия в Ленинградской области победила в отборе грантов для поддержки коренных народов? Вопрос к местному губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко.



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https://zavtra.ru/events/interesno_vi_v_kurse_chto_uzbeki_korennoj_narod_leningradskoj_oblasti