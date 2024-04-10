Власти Непала хотят убрать с Эвереста тела всех разбившихся альпинистов

11:03 11.04.2024

Сотни обезображенных тел, намертво вмерзших в гору: Спасатели собираются найти всех погибших на Эвересте

CNN: Власти Непала хотят убрать с Эвереста тела всех разбившихся альпинистов



Мария БЕРК



В середине апреля очисткой Эвереста займутся 12 представителей армии Непала и 18 шерпов.



Власти Непала продолжают борьбу за чистоту самой высокой горы в мире (8 849 метров) - Эвереста. За четыре последних года непальская армия собрала сотню тонн отходов. Новая задача - убрать тела погибших. За всю историю покорения Эвереста там расстались с жизнью триста с лишним человек. Останки многих так и лежат на склонах - вертолету на подобную высоту не подняться, альпинисты, которые платят огромные деньги за восхождения, "не отвлекаются" на трупы. Да и ослабевшим не особо помогают.



В середине апреля очисткой Эвереста займутся 12 представителей армии Непала и 18 шерпов - представителей местной народности, они, акклиматизированные с рождения, сопровождают группы в качестве гидов или носильщиков, сообщает CNN.



На этот раз им предстоит убрать десять тонн мусора. И спустить для захоронения человеческие останки. В прошлом году на подступах к вершине погибли 12 альпинистов, еще пятеро пропали без вести.



Заслуженный спасатель Александр Гофштейн рассказал KP.RU: "Экологической ситуацией на Эвересте озаботились тридцать лет назад, но одно дело заниматься очисткой от мусора и другое - помогать захоронению умерших. Эти задачи несравнимы ни по трудности, ни по ответственности. Экологией нравственности - спуском погибших - занимался наш выдающийся альпинист Валентин Божуков.



Тогда при МЧС создали высокогорный спасательный отряд, первой задачей которого было очистка наших, еще советских, склонов гор Памира и переноса нашего опыта на Эверест. Такой работой, пусть и благородной, заниматься очень трудно - почти невозможно. Все, что делается на высотах восемь и более тысяч метров, в зоне смерти, - выше человеческих сил, а там требуется не просто подниматься или спускаться, а выкапывать тела из снега, вырубать их изо льда и эвакуировать вниз.



По словам спасателя, у людей, которых отбирают для осуществления подобной миссии, во время нее не должно быть никаких спортивных амбиций - при восхождении на высочайший пик мира они должны думать лишь о предстоящей работе.



- Всегда находятся свидетели, с их слов устанавливают, где человек сорвался в трещину, и приблизительно в этом районе начинают поисково-спасательные работы, это может занять львиную долю времени, гораздо больше, чем сама эвакуация, - добавил Александр Гофштейн.



Британец Джордж Мэллори, который одним из первых основательно штурмовал Эверест (и до сих пор непонятно, покорил ли гору), без вести пропал вместе с Эндрю Ирвином в 1924 году. Тело Мэллори нашли лишь 75 лет спустя - его целенаправленно искала экспедиция, которую спонсировала BBC. Останки вмерзли в лед. Ирвина не нашли до сих пор…



Еще одна проблема - погода. "На Эвересте две поры года, когда можно заниматься восхождением - домуссонная и послемуссонная. Чтобы сделать что-то реальное за эти короткие периоды, нужно людей готовить основательно и долго, мотивировать их".



В прошлом году власти Непала выдали рекордное количество разрешений восходителям на Эверест. Тогда на гору отправились 478 человек, не считая вспомогательного персонала и гидов.



- На Эльбрусе есть склады проржавевших консервных банок высотой с трехэтажный дом. Эверест загажен до невозможности. Каждый грамм - на вес золота, его тяжело поднимать и с ним спускаться, поэтому от всего лишнего пытаются избавляться. Речь также о пакетах, обрывках снаряжения, кислородных баллонах и кислородных масках, спальных мешках, кухонных принадлежностях и так далее, - добавляет Гофштейн.