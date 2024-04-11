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Рос-чиновники из корыстных побуждений содействуют росту миграции и созданию анклавов
12:04 11.04.2024

Перебор с толерантностью
Как чиновники из корыстных побуждений содействуют росту миграции и созданию анклавов
Николай Петров
11.04.2024

На официальном сайте государственного учреждения "Дом Дружбы" Ленинградской области появилось странное сообщение : "Узбекская национально-культурная автономия "Хорезм" Ленинградской области с проектом "Вместе живем, работаем, учимся" стала победителем в первом конкурсном отборе грантов Губернатора Ленинградской области в направлении "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малочисленных коренных народов Ленинградской области"".

Целью проекта, говорится далее, является помощь детям "с мигрантской историей", проживающим в Мурино Всеволожского района, в интеграции в социокультурное пространство. Проект направлен не только на выявление проблем и организацию комплексной работы по социально-культурной адаптации детей-мигрантов, но и на совместное участие в межкультурном диалоге. Проект будет реализовываться на базе МОБУ "Муринский Центр образования №4", где обучается свыше 3 000 детей.

И далее на сайте сообщается, что в областном "Доме Дружбы", который выступает партнером Узбекской НКА, уже состоялась рабочая встреча команды проекта с участием руководителя проекта Ольги Салаевой, главного специалиста отдела межнациональных и межконфессиональных отношений. На этой встрече обсудили "реализацию основных пунктов проекта, составление плана работы и графика будущих мероприятий. К проекту подключились волонтеры студенты-политологи Санкт-Петербургского госуниверситета. Им предстоит обработать анкеты, которые уже начали заполнять учащиеся, родители и педагоги. Данные опросов помогут выявить "проблемные" точки и скоординировать работу специалистов".

Все, казалось бы, хорошо – дружбу народов надо крепить, но дело в том, что узбеки, которым выделен грант, предназначенный для развития малочисленных коренных народов региона, таким "коренным народом" Ленобласти никоим образом не являются.

Для того, чтобы убедится в этом чиновникам из "Дома Дружбы" было достаточно заглянуть в любой справочник, где говорится, что на территории Ленинградской области проживают три коренных малочисленных народа Российской Федерации: вепсы, водь, ижора.

Население Ленинградской области превышает 1,7 миллиона человек, 141 из 193 национальностей России представлены на территории региона. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 92,7% жителей региона считают себя русскими, 2% - украинцами, 1,1% - белорусами. Представителей малых народов значительно меньше. Например, ижорцами себя назвали 169 человек – 0,01% опрошенных, вепсами – 1380 человек (0,1%), а вожанами – всего 33 человека (0,002%).

Узбеков, как "коренного народа" в Ленинградской области отродясь не бывало. А проживают сегодня на ее территории мигранты из Узбекистана – люди другой культуры и религии, приехавшие в Россию на заработки. А потому никаких грантов, предназначенных "коренным народам", получать они у нас не должны. В результате появление такого рода сообщения, размещенного на официальном сайте госучреждения, тут же вызвало, как и следовало ожидать, возмущенную реакцию местных жителей и СМИ.

"Губернатор Ленинградской области нашел на территории региона коренной узбекский народ и выделил ему соответствующий грант. И это не шутка", – с удивлением пишет блогер Сергей Колясников.

"Интересно, а вы в курсе, что узбеки – коренной народ Ленинградской области? – с иронией спрашивает газета "Завтра". – А если серьезно: каким образом узбекская автономия в Ленинградской области победила в отборе грантов для поддержки коренных народов? Вопрос к местному губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко", – пишет издание.

"Вполне себе закономерный вопрос: что за этническая "автономия"в российском регионе, вы там ошалели в край что ли?, – с возмущением вопрошает портал Argumenti.ru. – Много ли в странах СНГ русских автономий? Нет априори. Но у нас они уже начинают превращаться в "малые коренные народы". Получается, "ни мытьем, так катаньем"закрепиться здесь навсегда и строить свое государство – "с ноля"? Ну, а чиновники в этом, как видно, не прочь и помочь..."

Увы, такого рода инциденты со странным поведением чиновников, занятых работой с мигрантами, выявляют все чаще, и не только в Ленинградской области. Так стало известно, что уголовное дело об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий возбуждено в Москве.

Были задержаны пять человек, среди которых сотрудники Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. По версии следствия, они незаконно выдавали сертификаты о владении русским языком мигрантам.

"Проведены обыски в жилище и по месту их работы, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении правоохранителей. По данным Следственного комитета России, задержанные выдавали мигрантам сертификаты о владении языком и о знании истории и основ законодательства России. Эти сертификаты в дальнейшем помогли мигрантам получить вид на жительство на территории столичного региона. По сообщениям СМИ, задержанные продавали мигрантам сертификаты по 15 тыс руб.

Все это говорит о том, что наведение порядка с мигрантами, чем сейчас занимаются власти России, надо начать с разборки странных действий государственных чиновников тех ведомств, которые ведут работу с приезжими на заработки иностранцами. Соответствуют ли они тем должностям, которые занимают? Конечно, дружбу народов надо крепить, но это не значит, что надо смотреть сквозь пальцы на нарушения российского законодательства или на то, как мигрантов записывают в "коренные народы России", содействуя созданию их анклавов за счет российского бюджета.

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712826240


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