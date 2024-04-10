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Президент Южной Кореи может стать "хромой уткой", - Вл.Скосырев
12:15 11.04.2024

10.04.2024

По итогам парламентских выборов в стране усилилась оппозиция
Владимир Скосырев

Явка была достаточно высокой, достигнув к концу дня почти 70%.
В Республике Корея состоялись выборы в парламент. Экзитполы показывают, что главная оппозиционная Демократическая партия и ее союзники увеличат свое превосходство над "Гражданской платформой". От нее в 2022 году был избран нынешний президент Юн Сок Ель. Тогда он одолел с минимальным перевесом Ли Чжэ Мена, представляющего демократов. Поэтому борьба за контроль над законодательным органом напоминает вотум о доверии президенту.

Десятки партий сражались за места в однопалатной законодательной ассамблее. Но основное противостояние разворачивалось между Демократической партией и "Гражданской платформой". Результаты не только определят соотношение сил в парламенте на следующие четыре года, но и, возможно, судьбу лидеров этих политических сил, один из которых – президент страны.

Окончательные итоги выборов будут оглашены по московскому времени в четверг, 11 апреля. А согласно опросу избирателей по выходе из участков (экзитполам), опубликованному в среду, 10 апреля, вещателями KBS, MBC и SBS, оппозиционная Демократическая партия и ее союзники могут обеспечить себе от 183 до 197 мест в парламенте, насчитывающем 300 мандатов. Сейчас их у нее – 142. "Гражданская платформа" и ее партнеры набирают от 85 до 100 мандатов вместо 116. То есть поддержка правительства, и так опиравшегося на коалицию меньшинства, еще более уменьшится.

Агентство АР, ссылаясь на опросы южнокорейских телеканалов, прогнозирует даже безоговорочный успех оппозиции. Впрочем, независимо от окончательного распределения мандатов в парламенте Юн останется у власти. Его внешняя политика не изменится. Как пишет The New York Times, за два года после избрания президент Юн сделал во внешней политике много. Он сцементировал связи с США и Японией. Во внутренней политике успехов меньше, программа дружеского отношения к частному бизнесу застопорилась вследствие ошибок власти и сопротивления в парламенте, который контролирует оппозиция.

Лидер правящей партии Хан Дон Хун признался в комментарии для телевидения: "Мы делали все, что могли, но результаты опросов разочаровывают". Лидер Демократической партии, в свою очередь, скромно пообещал следить за событиями.

В течение месяцев, предшествовавших выборам, соперники не вели себя сдержанно, наоборот, они поливали друг друга грязью. Хан называл лидера демократов преступником, а представитель Демократической партии говорил, что рот его оппонента заполнен отбросами.

Чун Чин Юн, бывший декан Школы транстихоокеанских исследований в Южной Корее, говорит, что из-за перевеса оппозиции в парламенте возникнет политический тупик. Ни оппозиция, ни правящая партия не смогут реализовать свою политику в одностороннем порядке. И в то же время они не будут в состоянии прийти к компромиссу.

Неожиданно всплыла и тема внешнего вмешательства в выборы. Компания Microsort сообщила, что повлиять на них в разных государствах хочет Китай с помощью искусственного интеллекта. А тут еще одна напасть. На настроения избирателей влияет и перспектива прихода к власти в США Дональда Трампа.

Как бы то ни было, комментаторы сходятся на том, что курс Сеула на мировой арене останется прежним. Александр Воронцов, руководитель отдела Кореи и Монголии в Институте востоковедения РАН, в комментарии "НГ" отметил: "От демократов можно было бы ожидать более умеренного курса по отношению к России. Партия Юн Сок Еля – это партия правых консерваторов, которая выбрала одностороннюю ориентацию на США и Японию. Юн старается бежать впереди паровоза, в Америке говорят, что он более проамериканский, чем Джозеф Байден. А демократы выступают за более сбалансированный курс в отношениях с Россией, Китаем и Северной Кореей. Что касается сообщений о вмешательстве Китая в выборы, то ведь западные страны всегда шумят о том, что Россия, Китай вмешиваются в их внутренние дела. А сами они, видите ли, не вмешиваются. Так что вряд ли Китай будет играть на южнокорейском поле".

А перспектива победы Трампа действительно настораживает граждан Южной Кореи. Ведь Трамп пытался подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и договориться с ним об отказе от ядерного оружия, заключил Воронцов.

Другой проблемой, непосредственно затрагивающей Россию, стали поставки Сеулом оружия Украине. Президент Юн сказал, что такое будет возможно, если возникнет угроза мирному населению. Но в ходе предвыборной кампании эта тема не звучала.

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Источник - НГ
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