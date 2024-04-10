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Из Сатыбалды (племяш Елбасы) Казвласти хотят выдоить еще 50 млрд тенге
12:19 11.04.2024

Антикор: Кайрат Сатыбалды планирует вернуть государству еще 50 млрд тенге
Кайрат Сатыбалды планирует вернуть государству еще 50 млрд тенге,
По делу Кайрата Сатыбалды планируется вернуть государству еще 50 млрд тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

В распространяемом сообщении за 11 апреля 2024 года отмечено, что в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Сатыбалды (п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК) судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов.

"В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге".
Пресс-служба Антикора
Как сообщалось ранее, в ходе следствия Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем.

При этом на стадии досудебного расследования Антикоррупционная служба обеспечила возврат в пользу государства имущественных активов и денежных средств подсудимого и связанных с ним лиц на общую сумму более 732 млрд тенге (административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в т.ч. из-за рубежа).

Примечательно, что расследование в отношении Сатыбалды по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет продолжается.

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.

О задержании Кайрата Сатыбалды в Антикоре заявили 13 марта 2022 года. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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