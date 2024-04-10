Счета Новоджамбулского фосфорного завода (юг Казахстана) арестовали по требованию россиян

13:42 11.04.2024

Счета крупного казахстанского завода арестовали по требованию россиян

11 апреля 2024 Никита Дробны

Суд в России арестовал счета казахстанского ТОО "Новоджамбулский фосфорный завод" (НДФЗ). Предприятие контролируют сыновья экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина - Нурхан и Нуржан, сообщает Orda.kz



Согласно данным из российской картотеки арбитражных судов Арбитраж Кемеровской области РФ удовлетворил ходатайства новокузнецкого ООО "Горнорудная компания" к ТОО "НДФЗ" по двум искам.



Оба дела связаны с тем, что НДФЗ не исполнил обязательства по контракту с российским контрагентом.

По первому иску российская компания требует с ТОО "НДФЗ" 190,1 млн рублей, по второму - 513,2 млн рублей. В обоих случаях речь идет об одном и том же крупном контракте, который казахстанский завод подписал с фирмой из РФ в сентябре 2023 года.



Россияне требовали арестовать счета предприятия, поскольку ответчик находится в Казахстане, и взыскать с него деньги в российском суде затруднительно. "Горнорудная компания" настаивает, что казахстанский завод нанес ей значительный ущерб.



Своим решением Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил оба ходатайства, арестовав счета ТОО "НДФЗ" в казахстанском Halyk Bank и в российском "Москоммерцбанке". Обеспечительные меры будут сохраняться до фактического исполнения судебного акта.



ТОО "НДФЗ" - юрлицо Новоджамбулского фосфорного завода, который находится в Таразе. Предприятие выпускает высокотоксичный желтый фосфор и фосфорсодержащую продукцию. Завод входит в структуру "Казфосфата", по состоянию на 2023 год через компанию CAF Holding Ltd контролировали Нурхан и Нуржан Нигматулины. Согласно базам данных Минюста РК сейчас в отношении компании действуют исполнительные производства на общую сумму 665 млн 496,2 тыс. тенге. В 2023 году завод заплатил налоги на общую сумму свыше 893,4 млн тенге.