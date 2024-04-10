"Город-герой в оккупации". Второе освобождение Одессы неизбежно

15:34 11.04.2024 АРКАДИЙ МЕЛИКОВ



"Восьмидесятилетие своего освобождения город-герой встречает в оккупации", - так написал об Одессе в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. Как ранее отмечало ИА Регнум, сейчас на полуострове празднуют 80-летие начала Крымской наступательной операции, через считаные дни юбилей освобождения отметят в городе-герое Севастополе.



На словах украинский городской голова Одессы Геннадий Труханов отдал дать уважения борцам с нацизмом - упомянул (во время вручения багги штурмовым подразделениям ВСУ) "знаковий для одеситів день, який 80 років тому приніс Одесі перемогу" и даже возложил цветы к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко.



В прежние годы сюда, на Аллею Славы, с раннего утра приходило бесчисленное множество людей, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу и почтить память героев-освободителей. Запретить одесситам гордиться историей нельзя, но вот уже десять лет как те, кто осмелится прийти со Знаменем Победы или георгиевской ленточкой, оказываются в серьезной опасности - флаг попал под закон о декоммунизации, а за ленточку люди подвергаются избиению нацистами или аресту.



Сразу после отчета о возложении цветов городской голова Труханов поместил объявление об очередных "общественных слушаниях" по поводу очередной декоммунизации городской топонимики - переименовать планируют в том числе улицу Маршала Говорова.



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"И назван мой город Героем". 80 лет освобождению Одессы



Если 80-летие освобождения Одессы нынешнее военно-гражданское руководство все же не может не упомянуть хотя бы ради проформы, то приближающуюся скорбную годовщину - 10-летие трагедии в Доме профсоюзов "міська влада", - скорее всего, обойдет молчанием.



Над Одессой "и сегодня висит дым страшного костра, в котором 2 мая 2014 года нацисты сожгли защитников города", подчеркнул Сергей Аксенов.



О том, что действующий киевский режим (так же как и предшествовавшая ему команда Петра Порошенко) считает нормой нацистские методы расправы с инакомыслящими, свидетельствует годичной давности признание Михаила Подоляка, советника офиса Владимира Зеленского. Тот, напомним, поделился планами на "освобождение" Крыма и Донбасса: "Юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей".



Всего за три недели до трагедии 2 мая 2014 года президент России Владимир Путин официально поздравлял жителей Одессы - и среди них антифашистов, стоявших палаточным лагерем на Куликовом поле, - с 70-летием освобождения города. Тогда президент напомнил о многовековых традициях добрососедства и взаимовыручки, которые будут и впредь объединять российский и украинский народы, - однако на Украине был взят иной курс, направленный в первую очередь на забвение общей героической истории и ее замену на русофобию.



ИА Регнум уже подробно напоминало о том, как советские воины под руководством командующего 3-м Украинским фронтом одессита Родиона Малиновского провели ювелирную операцию по освобождению города без кровопролитных уличных боев и применения тяжелых вооружений.



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К этому рассказу можем лишь добавить краткую хронологию военных лет.



Уже спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, в конце июля 1941 года, фронт вплотную приближается к Одессе, тогда 5 августа поступает приказ ставки Верховного главнокомандования о необходимости оборонять город до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот.



Оборона длилась два месяца - c 5 августа по 16 октября 1941 года. Советские войска Приморской армии при поддержке Черноморского флота под командованием вице-адмирала Филиппа Октябрьского в героических боях отразили ряд штурмов превосходящих сил 4-й румынской армии, однако с 1 октября по приказу Ставки войска из Одессы начали эвакуацию в Севастополь.



Помимо солдат геройство в обороне проявили и горожане-одесситы: приходилось рыть окопы, строить блиндажи, ставить проволочные заграждения. Из-за нехватки рабочих рук к станкам на заводах начали вставать подростки, женщины и пенсионеры. После захвата фашистами водонасосной станции в городе стали выдавать воду по карточкам, что стало первым и единственным случаем за всю историю войны.



Советский артиллерийский расчет под Одессой



Немецко-румыно-фашистская оккупация длилась почти три года, с 16 октября 1941 по 9 апреля 1944 года. За это время в Одессе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. были отправлены на принудительные работы в гитлеровскую Германию. В городе действовали пять партизанских отрядов, 45 подпольных патриотических групп, чье содействие в будущем помогло при освобождении.



Одесская операция началась 26 марта 1944 года после успешного проведения Березнеговато-Снигиревской операции главными силами 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Малиновского. Группировка советских войск к началу операции имела 470 тыс. человек, 12 678 орудий и минометов, 435 танков и самоходно-артиллерийских установок, 436 самолетов. Поддержка наступления войск фронта возлагалась на 17-ю воздушную армию, а также на авиацию и корабли Черноморского флота под командованием адмирала Филиппа Октябрьского.



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Советским войскам противостояли пополненные войска немецкой 6-й и румынской 3-й армий группы армий А (с 5 апреля - "Южная Украина") под командованием генерал-фельдмаршала Эвальда Клейста, с 1 апреля - генерал-полковника Фердинанда Шернера. Они насчитывали 350 тыс. человек, около 3,2 тыс. орудий минометов, 160 танков и штурмовых орудий. На этом направлении противник мог использовать до 550 боевых самолетов 1-го авиационного корпуса немецкого 4-го воздушного флота и румынского авиационного корпуса.



В ходе ожесточенных боев 10 апреля 1944 года советские войска полностью освободили Николаевскую и Одесскую области, а также значительную часть Молдавии.



В результате Одесской операции советские войска нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армии. Противник потерял за время операции свыше 27 тыс. человек убитыми и более 11 тыс. пленными, 952 орудия, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с боеприпасами и продовольствием.



Советские офицеры в Одессе



Значительную помощь Красной армии в освобождении города оказали партизаны и подпольщики, вышедшие из катакомб и укрытий. Они помогли очистить город от врага и предотвратили подготовленные им взрывы порта, причалов, зданий, складов. В ночь на 10 апреля партизаны нанесли удар по противнику с тыла.



Партизаны Куяльницкого отряда под командованием Леонида Горбеля уничтожили подрывную команду противника, которая должна была взорвать дамбу Хаджибеевского лимана и затопить Пересыпь, открывавшую советским войскам путь в город. За все время партизанской войны против оккупантов партизаны уничтожили свыше 5 тыс. вражеских солдат и офицеров, подорвали 27 воинских эшелонов, уничтожили 248 автомашин, спасли от угона в Германию около 20 тыс. советских граждан.



27 соединениям и частям, наиболее отличившимся при освобождении города, было присвоено почетное наименование "Одесских". За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, более 2150 человек награждены орденами и медалями СССР.



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1 мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одесса был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".



Прошло 80 лет с этого знаменательного события, подтверждающего героизм наших предков, и мы видим, как история, к большому несчастью, повторяется на наших глазах. Последователи все той же нацистской идеологии в 2014 году, по сути, снова оккупировали Одессу и "доказали делом" свою преемственность по отношению к гитлеровским карателям.



Тем не менее мы должны предельно точно осознавать, что воссоединение исторических русских земель - это необратимый и необходимый процесс, связанный с глобальными историческими событиями.



"Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", - сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на "Итогах года". Источник - REGNUM

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