Почему Путин не хочет переводить экономику на военные рельсы

15:36 11.04.2024

Петр Акопов

Обозреватель РИА "Новости"



Почему власть не мобилизует все силы ради победы? Этот вопрос звучит постоянно - чаще всего его задают риторически.



Все, мол, понятно с ними, не понимают масштаба угрозы, не хотят поднимать народ на священную войну, а то и вообще просто надеются на скорое завершение войны. А ведь могли бы уже хотя бы экономику перевести на военные рельсы, чтобы приблизить победу - ведь без этого нам не победить!



Путин не раз отвечал на эти упреки. В последний раз он заявил: хотя "мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства", "несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, … на военные рельсы".



А в прошлом декабре президент объяснял мотивы такого подхода:



"Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики не требуют этого.



У нас все есть… Делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены".



В президентском послании в прошлом феврале Путин говорил о том же:



"Вы знаете, есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны - конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать собственную экономику".



То есть позиция Владимира Путина совершенно конкретна: у нас хватит сил на победу в войне и без милитаризации экономики и жизни общества. Под милитаризацией понимается полный перевод экономики и жизненного уклада на военные рельсы - "все для Родины, все для победы!"



Понятно, что в Великой Отечественной не могло быть по-другому - никакой альтернативы тотальному переходу на экономику и жизнь военного времени у нас не было. А сейчас есть - и именно по этому пути и решил пойти Путин.



Когда он говорит о нежелании повторять "ошибки прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику", имеет в виду не военные годы, а брежневскую эпоху.



Именно тогда военные расходы достигли своего максимума и сказывались на структуре экономики и уровне жизни.



Но почему Путин сравнивает мирное время и военное? Ведь при Брежневе СССР практически не вел прямых войн (за исключением афганской), а сейчас у нас идет полномасштабная военная операция, значительно превосходящая ту же афганскую?



Потому что Путин уверен в том, что мы сможем не только выстоять и победить, но и развиваться, меняя экономику, причем в долгую, на десятилетия вперед.



Призыв к мобилизации всего и вся, к переводу экономики на военные рельсы, а жизненного уклада - на военное время, еще имел бы смысл, если бы перед нами стояла одна "простая" задача - победить на Украине.



Но мы вошли в полноценный геополитический конфликт с Западом, который будет длиться десятилетиями. Он не закончится даже с возвращением всей или большей части Украины в сферу нашего влияния, потому что связан не только с восстановлением нашего единства, но и с тектоническими изменениями всего мирового баланса сил и правил игры.



Мы не можем - и не будем - идти на попятную, отказываться от своих целей - единой, сильной России как одного из центров нового миропорядка. Поэтому готовимся к игре в долгую.



Даже не к игре, а к работе и жизни в условиях нового уклада (и внутреннего, и внешнего). Создать его одномоментно, быстро - невозможно: это долгий процесс строительства и формирования - как внутри страны, так и в глобальном масштабе.



При этом просто отменить существующий уклад - невозможно и неправильно, а резкий перевод экономики и жизни общества на военные рельсы привел бы именно к огромным потрясениям, деформациям и в конечном счете к утрате управляемости. То есть к смуте и хаосу - и не просто поражению, но и к угрозе гибели России.



Да, нынешняя наша экономика и социальный уклад имеют массу проблем и не соответствуют нашим представлениям о прекрасном, но "простая" ускоренная милитаризация не стала бы прорывом к победе и преображению.



Потому что даже достаточно эффективно планировавший все СССР не выдержал глобальной гонки вооружений - нет, он развалился не из-за нее, а вследствие кризиса идеологии, но именно сильнейший перекос в сторону расходов на оборонку стал причиной недоразвитости легкой промышленности и нехватки инвестиций в сельское хозяйство.



А уже они вызвали дефицит - подпитывавший зависть к западному уровню жизни и подтачивавший и так слабевшую веру в коммунистические идеи.



Пушки вместо масла внесли свой вклад в сумятицу в умах, доведшую СССР до самоубийства, - и повторять этот опыт Путин точно не хочет.



Тем более что к этому нет и никаких геополитических оснований. СССР тратил на оборону очень много, потому что противостоял значительно превосходившему его экономически Западу по всему земному шару. У нас был глобальный флот, мы поставляли оружие на десятки миллиардов долларов в Африку и Азию - звание сверхдержавы стоило больших денег.



Но разве сейчас мы не претендуем на глобальное влияние, не расширяем свое присутствие (в том числе и военное) в разных частях света? Претендуем и расширяем - но на других принципах, в других масштабах и, главное, в принципиально другой глобальной обстановке.



Чтобы сохранить и укрепить позиции одной из ключевых, определяющих стран мира, нам не нужно делать милитаризацию приоритетом - ветер истории дует в наши паруса, а количество и качество противостоящих (или как минимум неподконтрольных) Западу держав в мире только растет.



Мы должны победить на Украине, перестроить свою экономику, создать новый, справедливый и эффективный социальный уклад - и все это параллельно с многомерным конфликтом со слабеющим, но все еще сильнейшим англосаксонским атлантическим гегемоном.



И с работой по формированию нового, постзападного миропорядка.