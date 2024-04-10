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"Полный зашквар!" Российские пранкеры поиздевались над главой МОК (видео)
16:01 11.04.2024

В ненависти к России глава МОК превзошел все рамки приличия. Ночью вышла заключительная серия розыгрыша Томаса Баха пранкерами Вованом и Лексусом. Там чиновник помолился вслед за мнимым африканским политиком за отмену Игр дружбы. Такого еще не было!

"Повлияйте на правительства"

Ранее Бах уже обсуждал с "влиятельным политиком из Африки", в которого перегримировался пранкер Владимир Кузнецов (Вован), намерение России провести Игры дружбы. Официально позиция МОК по этому поводу звучит так: мероприятие это политизированное, участникам олимпийского движения и правительствам всех стран рекомендовали отказаться от его поддержки. Санкциями за участие в Играх дружбы Бах прямо не грозил, но зато о них говорил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька - правда, не конкретизируя, в чем они могут заключаться.



Зато пранкерам президент МОК наговорил куда больше.

"Это игры президента России и правительства России. Если бы вы с вашим авторитетом могли повлиять на правительства государств с вашего континента, мы бы были очень признательны, - заявил Бах "африканскому политику" во время первого эпизода их общения. - Спортсмены должны осознавать, что, принимая участия в Играх дружбы, они принимают чью-то сторону". А когда собеседник Баха задал вопрос, о каких рисках может идти в данном случае речь, тот ответил: "Скажем, (применительно) к Олимпийским играм".
Томас Бах

Бах в конце разговора с мнимым африканским воротилой пообещал ему организовать встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, отвечающим за спортивное направление в ЕС, чтобы договориться об общем заявлении в отношении Игр дружбы. И сдержал слово. В назначенный час Бах и Схинас увидели загримированного Вована, сидящего на фоне полки с книгами и Чебурашки на ней. Но все равно ни о чем не догадались.

"После нашей сегодняшней встречи я планирую поддержать заявление МОК, разоблачающее политическую мотивацию этой инициативы и предлагаем национальные олимпийские комитеты не участвовать в этом", - отметил в разговоре Схинас, после чего Бах добавил, что подобное обращение еще важнее адресовать к правительствам.

Налил стакан водки

В обсуждении затем подняли темы участия российских спортсменов в Олимпиаде, в ходе которого Бах пожаловался, что его обвиняют в нацизме за позицию МОК. Но главное последовало в конце: "африканский политик" предложил помолиться "святым Вовану и Лексусу" за то, чтобы предотвратить Игры дружбы. И президент МОК, и вице-президент Европейской комиссии послушно повторили за Владимиром Кузнецовым заклинание, после чего Схинас даже добавил: "Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так".

А потом маски были сброшены: "политик из Африки" обвинил Баха и Схинаса в том, что они пытаются войти в сговор, налил стакан водки, показал скелета Йорика и достал с полки Чебурашку. Только после этого высокопоставленные чиновники догадались, что их развели, и, смеясь, отключились от видеоконференции.

Но веселым настроение у президента МОК явно оставалось не очень долго. После разговора с пранкерами ему пришлось сделать ряд официальных заявлений. В том числе о том, что его организация, вопреки основополагающему принципу "спорт вне политики", этой самой политикой занимается. И выслушивать констатацию того, что во всей этой истории МОК занял совершенно одностороннюю позицию - опять же, вопреки утверждениям о нейтральности.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула в эфире Первого канала "крайнюю степень политизации Баха как функционера", отметив, что "налицо сговор".

"По большому счету, он и стал дирижером всей этой антироссийской возни внутри олимпийских институций и институтов… То, что расследование должно быть и общественное, и журналистское, и, конечно, внутри самой этой структуры, очевидно", - отметила она.
Мария Захарова

"Это полный зашквар! - так оценил "молитву" президента МОК гроссмейстер Сергей Карякин. - Но по поводу Томаса Баха давно все уже понятно. Для него Россия изначально во всем виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать, российских спортсменов никуда не допускать. История с розыгрышем отлично показала, что думает Бах и как сильно ненавидит он Россию".

Однако, судя по всему, никакого расследования МОК проводить не собирается. Пресс-служба организации еще несколько недель назад сообщила, что Бах подвергся атаке пранкеров, но по существу с тех пор комментариев не дает. Что, в принципе, ожидаемо - все, что возможно, уже сказано. И сделано: молиться "африканским святым", чтобы не допустить Игр дружбы - это значит окончательно дойти до ручки. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Андрей Симоненко

Источник - Спорт РИА Новости
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