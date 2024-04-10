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Хватит считать импотенцию внешней политикой! - Михаил Делягин
16:11 11.04.2024

о приоритетности национальных интересов России перед интересами ее врагов
Михаил Делягин

9 апр. 24

При оценке поведения бюрократии надо учитывать ее историю.

Так, "фиктивные менеджеры" и "молодые технокрады" отечественной сборки - плоды еще не завершившихся 37 лет национального предательства, и не стоит удивляться тому, что критически значимая их часть воспринимает себя верными слугами компрадорской буржуазии, обязанными удерживать России в положении как минимум экономической колонии (вывозящей капитал, молодежь, а также сырье и ввозящей продукцию его переработки).

Международные организации и западные политики, привыкшие после краха СССР обслуживать интересы США, в обострение глобального финансового кризиса 2008-2009 годов столкнулись с острой нехваткой денег. Политики стали брать их у преступности, прежде всего международной, превратив ее в глобально значимую политическую силу, а международные организации – у корпораций, превратившись в их эффективных, респектабельных и недорогих лоббистов.

Поэтому взаимодействие с западными политиками не по реально значимым для них каналам американской бюрократии и глобальной мафии, равно как и игнорирование корпоративной сути большинства международных организаций обречено на провал и свидетельствует не более чем о патологической безграмотности инициаторов такого взаимодействия.

Схожее впечатление по тем же причинам производят и аргументы в пользу продолжения подчинения интересов России организациям типа Международного Олимпийского комитета, ВТО и ВОЗ (на которые она утратила всякое значимое влияние).

Дело даже не в утверждениях, производящих впечатление прямой и откровенной лжи, - вроде важности этих организаций для реализации нашей политики и (не смейтесь) борьбы с санкциями "коллективного Запада".

Дело прежде всего в категорическом неприятии самой мысли о приоритетности национальных интересов России перед интересами ее врагов, открыто старающихся нанести ей максимальный ущерб.

В этой ситуации значимая часть российской системы госуправления, стоящая на описанной позиции, вольно или невольно, сознательно или неосознанно, но становится важнейшим инструментом, которым Запад пытается достичь своей цели и уничтожить нас.

Одним из патологических проявлений служения "бюрократии предательства" интересам врагов России представляется обоснование пребывания во Всемирной организации здравоохранения (после 2009 года навязывающей миру интересы западных корпораций и сексуальные извращения в качестве "новой нормы") тем, что ее устав не предусматривает такой выход.

При этом одичалые строители блатного феодализма тщательно замалчивают то, что СССР (по неизмеримо менее значимым причинам) фактически прекращал свое участие в ВОЗ, включая ее финансирование. Просто потому, что считал членство в игнорирующей его интересы (отличные от интересов чиновников, желающих кататься в загранкомандировки за госсчет) организации недопустимым и исходил из примата своего суверенитета и своих интересов, а не интересов своих врагов.

Ведь понятно, что если в уставе организации не предусмотрена процедура выхода, свободное и независимое, не оккупированное и не являющееся чьей-либо колонией государство имеет полное право покинуть эту организацию – просто в силу своей суверенности.

Точно так же Россия – в силу своей суверенности – имеет полное право прекратить свое участие в санкциях Совбеза ООН против, например, КНДР, на которые она согласилась в 2017 году и которые сегодня прямо противоречат ее интересам. И отрицающие это право чиновники тем самым отрицают тот самый суверенитет России, которым они клянутся на всех углах (хотя, возможно, в демонстрации его фиктивности они как раз правы).

Похоже, нынешние российские бюрократы ненавидят советских управленцев прежде всего за то, что они служили свободной и независимой державе, а не колонии западных финансовых спекулянтов.

Источник - delyagin.ru
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