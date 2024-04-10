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Героя РусВесны И.Стрелкова отпускают на СВО
16:30 11.04.2024

Бывший министр обороны ДНР Стрелков выразил желание принять участие в СВО
Одна из военных частей готова заключить контракт с бывшим министром обороны ДНР
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который был осужден за призывы к экстремизму, заявил о желании принять участие в спецоперации на Украине. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил адвокат осужденного Александр Молохов.

"К апелляционной жалобе на приговор Стрелкову приложен документ, подтверждающий согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта с Гиркиным", – отметил Молохов.

По его словам, в связи с этим защита считает, что существует правовая возможность для заключения со Стрелковым военного контракта, несмотря на то, что Госдума приняла закон, запрещающий отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, пишет ТАСС. Молохов добавил, что Стрелков может отправиться на фронт, если суд апелляционной инстанции отменит обвинительный приговор.

Дело в отношении Стрелкова возбудили 18 июля прошлого года. Через три дня он был задержан в Москве. Стрелкову предъявили обвинение по ст. 280 Уголовного кодекса России (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В обвинительном заключении сказано, что в мае 2022 года на странице Евгения Михайлова в интернете Стрелков прочитал сообщение, в котором говорилось, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР остались без денежного довольствия. Стрелков проверил по своим каналам эту информацию, а затем в соцсетях опубликовал посты со ссылкой на сообщение Михайлова. Свою вину он не признал.

Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии 25 января 2024 года.

Источник - profile.ru
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