Гонконг - Ренессанс арт-столицы Азии

17:01 11.04.2024 От Малевича до Мураками: ярмарка современного искусства в Гонконге обозначила тенденции арт-рынка

Гонконг после нескольких сезонов вынужденных компромиссных форматов возвращает свой статус крупнейшего арт-рынка Азии. Именно здесь сейчас задаются тренды и устанавливаются цены на азиатское искусство. Это доказала проходившая в конце марта в конгрессно-выставочном центре Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) 11-я выставка-ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong.



07.04.2024

Инна Хегай



Содержание:

Ренессанс арт-столицы Азии

Галереи и продажи

Специализированные разделы

Итоги и прогнозы



Выставка впечатляла как размерами, так и широтой охвата художественных направлений: от мастеров XX века – Малевича, Шагала, Пикассо до признанных современных художников и самых ярких имен – Нары, Мураками, Херста.



Гонконг является важным индикатором спроса на азиатское и современное мировое искусство. Лучший лот гонконгских аукционов – пейзаж тушью (1948) китайского классика Чжан Дацяня, проданный на Sotheby’s в 2022-м за $47,2 млн. Самым дорогим произведением западного искусства на аукционах Азии стал "Воин" (1982) Жан-Мишеля Баскиа: $41,7 млн на аукционе Christie’s в 2021 году.



Ренессанс арт-столицы Азии



В этом году ярмарка, по словам организаторов, переживает ренессанс и триумфально возвращается к прежним, допандемийным масштабам. Было представлено 242 галереи, в том числе 23 новых экспонента. Для сравнения: в 2023-м – 177 галерей, в 2022-м – 130. Произведения искусства, охватывающие все сегменты рынка, были привезены из 40 стран Азии, Европы, Северной и Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Более 50% участников – представители Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).



Гонконг неслучайно выбран местом проведения крупнейшей арт-ярмарки АТР. Это признанная арт-столица Азии, хотя еще 20 лет назад его называли "культурной пустыней". После получения статуса особого административного района КНР (принцип "одна страна – две системы") Гонконг – город-государство с собственной валютой и правовым регулированием, – достигнув рекордных успехов в бизнесе, экстраполировал этот невероятный подъем на культуру. Художественная экосистема здесь быстро развивается, в том числе благодаря отсутствию налогов на импорт и продажу произведений искусства.



Art Hong Kong начинает свою историю с 2008 года, в 2013-м происходит слияние с межконтинентальным гигантом Art Basel (основан в 1970-м швейцарскими галеристами). Итог сотрудничества – рост мирового интереса к азиатскому искусству. Директор Art Basel Hong Kong Анжель Сиянг-Ле говорит: "Первое десятилетие было посвящено созданию фундамента для превращения Гонконга в культурный центр Азии, второе – выходу современного искусства Азии на мировую арену. Для нас очень важно играть роль связующего звена и укреплять взаимопонимание в мире искусства".



Когда Art Basel запустили ярмарку в 2013 году, в Гонконге не было музеев мирового уровня. Теперь здесь расположены Гонконгский художественный музей, Центр наследия и искусств Тай Квун, Дворцовый музей древностей, а также открытый в 2021-м музей современного искусства M+, который только за 2022 год посетили более 2 млн человек. В рамках программы Art Basel Hong Kong музей М+ был основной сценой, на его фасаде показали инсталляцию – проекцию черно-белого "архитектурного фильма" художника-режиссера Ян Фудуна.



Объем мирового арт-рынка за 2023 год составил $65 млрд, достигнув уровня допандемийного 2019-го, хотя по сравнению с 2022-м ($67,8 млрд) снизился на 4%. Таковы данные аналитического отчета Global Art Market Report, выпущенного Art Basel и UBS (обладатель крупнейшей корпоративной коллекции искусства). Ведущие места по итогам прошлого года занимают США (42%) и Китай (19%). Великобритания опустилась на третье место (17%). Четвертое место заняла Франция (7%).



Пандемия коронавируса, конечно, нанесла болезненный удар по этой сфере. Однако последние два года Art Basel и UBS отмечает устойчивость арт-рынка перед лицом глобальных вызовов, несмотря на негативное влияние внешних факторов: роста процентных ставок, геополитических рисков и последствий изоляции.



Арт-ярмарки, число которых к 2024-му увеличилось до 359, задают тенденции для дилеров и обеспечивают 29% от всего объема продаж в мире. Здесь собираются ключевые игроки рынка: ведущие галереи, культурные фонды, музеи, влиятельные коллекционеры и кураторы.



В последние годы растет число молодых, 20–30-летних коллекционеров поколения Z, которые выбирают произведения стоимостью от $10 тыс. до $400 тыс. По данным ArtTactic, в 2024-м 39,2% произведений молодых художников приобрели покупатели из Гонконга. Новые реалии арт-рынка открывают перспективы для начинающих художников. Но кто станет Уорхолом и Баскиа завтрашнего дня?



Галереи и продажи



На ярмарку Art Basel Hong Kong вернулись известные международные галереи, среди которых Galerie Lelong & Co, Lisson Gallery, Matthew Marks Gallery, Miguel Abreu Gallery, Regen Projects, Sprüth Magers, Tanya Bonakdar Gallery, Galleria Franco Noero, Acquavella Galleries, Galleria d'Arte Maggiore G.A.M., Modern Art, Kurimanzutto, Galerie Eva Presenhuber.



Наряду с экспонентами из Гонконга, Китая, Южной Кореи, Японии и Тайваня присутствовали известные галереи из Австралии, Новой Зеландии и Индии, в том числе Sullivan + Strumpf (Мельбурн, Сидней), Fine Arts, Sydney (Сидней), Station (Мельбурн, Сидней), Fox / Jensen (Окленд), Experimenter (Калькутта, Мумбаи), Vadehra Art Gallery (Нью-Дели), Tarq (Мумбаи) и Jhaveri Contemporary (Мумбаи).



"Голубые фишки" арт-рынка – Аниш Капур, Дэмиен Херст, Георг Базелиц, Виллем де Кунинг, Кит Харрингтон, Роберт Раушенберг, Энди Уорхол, Эгон Шиле, Пикассо, Миро, Мураками, Кусама, Еситомо Нара, Марина Абрамович – ожидаемо представили лучшие международные галереи Gagosian, Lisson Gallery, White Cube, Perrotin, Galerie Krinzinger, Hauser & Wirth, Galleria Continua.



Специальные стенды были отведены некоммерческим культурным партнерам: 1a Space, Азиатскому художественному архиву, Азиатскому культурному совету, Гонконгскому центру искусств, Гонконгской ассоциации художественных галерей, CHAT – Центру наследия, искусства и текстиля, Para Site и WMA.



В галерее Gagosian отметили стабильные продажи художников Кэрол Бове, Хао Ляна, Тецуя Ишиды, Сары Сзе, Натаниэля Мэри Куинн, Мэри Уэзерфорд и Стэнли Уитни. Все благодаря коллекционерам из Азии. В частности, умильно-ужасную "Девочку с ножом" Еситомо Нара оценили в $9,5 млн.



О значительных продажах сообщила галерея Hauser & Wirth. Работа Виллема де Кунинга "Без названия III" (1986) ушла за $9 млн, Филипа Гастона "Желание" (1978) – за $8,5 млн, работа Марка Брэдфорда (2023) – за $3,5 млн. Произведение Эда Кларка ($1,1 млн) и девять других произведений передано культурному фонду в материковом Китае.



Галерея White Cube отметила, что на превью у них приобрели 10 произведений, в том числе работы Ансельма Кифера (1,15 млн евро), Кристин Ай Тджо ($750 тыс.), Дэмиена Херста ($700 тыс.).



Galleria Continua стабильно продает работы Энтони Гормли (550 тыс. фунтов), Аниша Капура (400–700 тыс. фунтов), Ай Вэй Вэя ($100–200 тыс.).



Старейшая венская галерея и издательский дом Krinzinger представили фотоработу Марины Абрамович ($130 тыс.).



Lisson Gallery выставили произведения Аниша Капура, Ольги де Амарал, Хироши Сугимото, Чжао Гана, Ю Хонг.



Ben Brown Fine Arts показала работы авторов из разных стран и поколений, в том числе выдающихся художников послевоенного периода, включая Тони Бевана, Луизу Буржуа, Филипа Густона, Йоана Капоте, Кандиду Хефер, Роберта Индиану, Франсуа-Ксавье Лаланна.



Галерея Tang Contemporary Art представила известного автора "пугающих китайских улыбок" Юэ Миньцзюня. Одна из его работ продана за $1,5 млн.



Специализированные разделы



Помимо галерей, на Art Basel Hong Kong было представлено несколько особых разделов: Kabinett, Encounters, Insights, Discoveries, Film и Conversations.



Kabinett – это тематические экспозиции. В частности, галерея Johyun представила южнокорейского художника Пак Со Бо (его работы были заметны на стендах многих галерей), а Yavuz – тайскую художницу Пинари Санпитак.



Лондонская галерея Annely Juda Fine Art привезла работы мастеров русского авангарда: Казимира Малевича, Александра Родченко, Александры Экстер, Густава Клуциса, Наума Габо, которые сформировали исторический нарратив абстрактного искусства.



Encounters – программа крупномасштабных проектов и инсталляций, выходящих за рамки классических жанров изобразительного искусства. В этом году она проходила по теме "Я – часть всего, что я встретил" и стала самой значительной за всю историю. Было представлено 16 впечатляющих инсталляций художников со всего мира, 11 из которых созданы специально для Art Basel Hong Kong.



Больше всего внимания привлекли инсталляции "Условные сферы" южнокорейской художницы Хэге Янг – антропоморфные скульптуры, соединяющие визуальные коды традиционного филиппинского текстиля Бинакола и оп-арта 1960-х годов. Хэге Янг известна своими мультисенсорными "звуковыми скульптурами", активируемыми прикосновением. Она первая азиатская художница, получившая премию Вольфганга Хана (2018), была удостоена Президентской премии Республики Корея в области культуры и искусства.



Интересна выездная инсталляция в высотном комплексе Pacific Place известного австралийского художника-аборигена Дэниела Бойда. Он использует точки как визуальный и концептуальный элемент, исследуя темы идентичности, памяти и восприятия истории. Работы Бойда с его фирменными выпуклыми прозрачными "линзами" включила в свою экспозицию и Kukje Gallery, все они были проданы по ценам от $25 тыс. до $100 тыс.



Раздел Insights был посвящен искусству Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В кураторских проектах региональных и мировых галерей большое внимание уделено историческим материалам начиная с 1900 года и до наших дней. Азиатский центр искусств представил работы тайваньского скульптора Чжу Минга, галерея Lawrie Shabibi из Дубая – произведения Шейхи Аль Мазру.



Ключевая тема сектора Discoveries – развитие городской среды и общественные пространства. 22 галереи привезли работы начинающих художников, созданные специально для этой выставки. Fine Arts, Sydney выставила скульптурную композицию Йоны Ли, рассказывающую о воздействии искусственных сооружений. Tarq из Мумбаи показала самобытный талант Самира Кулавура. Jhaveri Contemporary представила Физу Хатри, которая сочетает в инсталляции живопись, рисунок и скульптурные гирлянды.



Раздел Film – это специальная программа из 10 фильмов о художниках. Здесь состоялся показ фильма "Секс" (2021) немецкой художницы, обладательницы премии 57-й Венецианской биеннале Энн Имхоф, ее одноименный перформанс недавно представили в лондонской "Тейт Модерн". Axel Vervoordt Gallery показала междисциплинарные работы и фильм корейской художницы Кимсуджи.



И, наконец, Conversations – программа бесед с участием спикеров и коллекционеров более чем из 15 стран, исследующих культурные символы и колониальное наследие. На встречу-дискуссию с легендарными японскими художниками Синро Отаке и Такаши Мураками лист записи был заполнен задолго до начала мероприятия.



Итоги и прогнозы



Выставка собрала огромное количество гостей. В этом году на ярмарку вернулась международная публика, а коллекционеры из Китая, Японии и Южной Кореи проявили еще более возросший интерес. На превью были замечены деятели культуры из России: директор Третьяковской галереи Елена Проничева, издатель The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина, программный директор московского Дома культуры "ГЭС-2" и фонда V–A–C Алиса Прудникова, представители музея "Гараж".



Для тех, кто не смог попасть на Art Basel, проводилась параллельная программа Art Central в Центральной гавани Гонконга, где наряду с известными авторами и международными галереями (Opera) были представлены молодые художники и новые галереи, например российская "Система".



Несмотря на экономический спад в Китае и беспокойство о последствиях принятия закона о безопасности, дилеры по-прежнему видят широкие возможности Art Basel Hong Kong, отмечая присутствие большого количества коллекционеров и культурных институций. "Особенно приятно, что состав клиентов действительно интернациональный, включая многих директоров музеев и кураторов", – подчеркивает галерист Дэвид Цвирнер.



Art Basel Hong Kong выявляет ключевые тенденции, формирующие художественный ландшафт современности: влияние китайской экономики, доминирование арт-ярмарок для дилеров, разнообразие в диапазоне ценовых категорий, региональное искусство Азии и Африки, женское искусство, молодые художники NextGen, стрит-арт, новые альтернативы NFT в диджитал-арт.



Ярмарка способствует выходу региональных художников Азии на мировую арт-сцену. В общем векторе развития Азиатско-Тихоокеанского региона выделяются своей национальной идентичностью современные художники Китая, Южной Кореи и Японии – их работы прописались в коллекциях важнейших мировых галерей.



"Голубые фишки" искусства показывают более сдержанный, чем ожидалось, рост цен, в отличие от нижнего сегмента рынка. Растет спрос на послевоенное и современное искусство, снижается – на перегретых "ультрасовременных" художников.



Учитывая текущее положение макроэкономики, можно прогнозировать фрагментацию арт-рынка по нескольким крупным регионам (MENASA – Ближний Восток, Африка, Индия; AТР – Китай, Южная Азия, Япония, Корея, Австралия; страны Западного мира), в каждом из которых будут отдавать предпочтение своему искусству. Выбор многих собирателей все больше склоняется в пользу национальных и региональных авторов. Безусловно, останутся и коллекционеры мирового масштаба, и всемирно признанные художники. Ведь искусство – вечный амбассадор, духовный мост между мирами. Источник - profile.ru

