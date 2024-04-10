Летний отдых: Насколько подорожают турецкие отели в этом сезоне

17:52 11.04.2024

Отели поднимают цены, рубль дешевеет - про пляжи Антальи придется надолго забыть



Иван Рыбин



Отдых в Турции снова подорожает - минимум на 20%, причем это в валюте, то есть долларах или евро. Османы объясняют данный шаг инфляцией и падением курса турецкой лиры, однако это все не более чем отговорки. Помимо курортов Антальи, Кемера и прочих Мармарисов россиянам, по сути, ехать некуда - это практически единственная доступная заграница. И турки этим вовсю пользуются.



"За первые три месяца инфляция составила 15,6%, при этом курс турецкой валюты за указанный период тоже снизился. Но его падение отстает от динамики инфляции - лира подешевела к доллару на 8,3%, к евро - на 6,19%. А значит, при конвертации выручки в турецкие лиры отельеры теряют в доходе. Туристический сектор не может продолжать испытывать такое давление. Они должны повысить тарифы как минимум на 20% в пересчете на иностранную валюту, чтобы достичь баланса", - рассуждает турецкий экономист и консультант по вопросам управления Фети Куюджу.



Определенная логика в подобных выкладках есть, однако не все так просто. Действительно, рентабельность бизнеса там принято считать в долларах (евро), так как местная валюта очень нестабильна. И получается, что с начала года затраты выросли не только в лирах, но и в "твердых" дензнаках. Норма прибыли падает, как ее ни считай. Это факт.



Однако плюс 20% - это как-то многовато, да и происхождение данной цифры не раскрывается.



Бухгалтерская арифметика неясна, а столь значимая прибавка, по сути, уничтожает конкурентоспособность всей турецкой туриндустрии по сравнению с соседями по Средиземноморью. То есть с Грецией, Тунисом, Черногорией и даже Испанией. Значит, рост цен будет не напрямую, не для всех.



"Принимая решение о повышении цен, турецкие отельеры ориентируются не на инфляцию. Ключевое, что определяет цены - это соотношение спроса и предложения. Будет спрос - цены будут повышаться, не будет спроса - цены станут падать. Никто не станет смотреть на инфляцию. Турецкие отельеры умеют экономить: если угощали гостей виски десятилетней выдержки, то начнут наливать пятилетней или просто выбирать продукты подешевле.



Цены на отдых в Турции уже сейчас на грани покупательской способности россиян. В этом году по этой причине они не получат около миллиона российских туристов", - говорит вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.



Тоже логика присутствует, но и в данном случае она небезупречна. Прежде всего, цены на отдых в Турции очень разные - одни для граждан Евросоюза, США, Великобритании и т. д., и совсем другие - для граждан России. Разница 30−40%, а порой и больше.



То есть из РФ бронировать гостиницу намного дороже. Кстати, для Китая цены еще более "другие" - намного ниже всего перечисленного. Османы сейчас вовсю зазывают туристов из КНР, завлекая их низкими ценами, и дело идет очень даже неплохо. То есть у местных отельеров есть свобода маневра ресурсами.



Во-вторых, спрос со стороны стран ЕС вполне себе стабильный. При этом выпадающие доходы от тех россиян, которым страна стала не по карману, компенсируют за счет других наших соотечественников. Которые побогаче. Тоже в определенной степени маневр. И, наконец, себестоимость в местной валюте - пресловутое импортозамещение в Турции на высоте - позволяет оптимизировать расходы.



Русским цены точно поднимут, тут без вариантов. На сколько именно - на 20% или всего на 15% - пока точно неизвестно. Однако де-факто издержки наших туристов вырастут сильнее, так как из-за санкций прямые платежи между Турцией и Россией теперь не ходят. И оплачивать отдых придется через третьи страны.



"Очень сильно выросли издержки, удлинились каналы платежей за счет использования третьих стран для того, чтобы избежать санкционного давления на банки, которые боятся принимать напрямую платежи из России. Все это приводит к одному - не к проблеме оплат, а к удорожанию стоимости платежа. И сейчас для туротрасли цифра уже приближается к 5% от суммы. Что, в конечном итоге, будет приводить к тому, что это так или иначе будет косвенно перекладываться на туристов", - объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.



То есть суммарный рост стоимости туров может составить и 20%, и 25%. Или больше - тут уже в дело вступают валютные риски, а именно курс рубля. Который вновь стал ослабевать к доллару: с начала марта по сей день американская валюта подорожала с 90,6 рубля до 93,6 рубля, то есть на 3%. И, судя по графику, все и далее продолжится в том же ключе.



"В последние дни идет монотонное снижение рубля без значительных скачков курсов валют. И такая тенденция наверняка сохранится в ближайшие месяцы", - прогнозируют в компании БКС.



15−20% накинут турки, 5% - издержки при оплате тура, еще 5−7% - курсовая разница. Плюс инфляция, уже российская, реальная, а не росстатовская, это уже добавит туроператор. Все в совокупности поднимет стоимость тура на 30−40% - и это еще в лучшем случае.



Будет ли дешевле наше Черноморское побережье? Вряд ли, скорее, наоборот. Так, за прошлый месяц отдых в Турции стал дороже на 5,3%, а на наших югах - сразу на 10,6%.



В условиях недоступной заграницы растут "хотелки" и у российских предпринимателей, причем наши традиционно не знают никаких границ. Поэтому лучшее, что светит большинству простых россиян - это отдых на даче.