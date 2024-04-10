Цветная революция в Венгрии: неудобного Западу премьера Орбана хотят убрать

17:54 11.04.2024

Протесты против Орбана связали с особой позицией Будапешта по Украине



Евгений УМЕРЕНКОВ



Мутит воду один и тот же персонаж - 42-летний юрист и бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр



Будапешт снова сотрясли протесты против премьера Виктора Орбана. В конце марта в столице Венгрии прошла многотысячная демонстрация, с требованием отставки премьера и генпрокурора. В минувшие выходные - новая волна протестов, даже более многочисленных, но с той же направленностью - "Долой Орбана!"



Мутит воду один и тот же персонаж - 42-летний юрист и бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр. Лозунги, которые он бросает в народ, по определению не могут не волновать граждан: страной правит олигархат, погрязший в коррупции, а премьер Орбан считает государство своей собственностью. Как тут не возмутиться! Да еще вброс обвинения правительства в попытке прикрыть преступника, замешанного в педофилии, страсти разжигает (был помилован замдиректора детского дома, который помогал начальнику скрывать черные дела). Помилование подписала президент Венгрии Каталин Новак, которая потом извинилась и ушла в отставку.



У любой власти можно найти червоточинки. Но когда этим начинают заниматься особо тщательно и пристрастно, значит, это неспроста. Два года назад партия Орбана "Фидес" на парламентских выборах одержала вполне уверенную победу, продлив полномочия премьер-министра на четвертый срок. И вот теперь Орбану и его власти явно стараются создать кризис доверия населения или, по крайней мере, его видимость. Недоволен народ, премьер зарвался, чиновники воруют-с... Совершенна очевидна привязка этих антиправительственных протестов к предстоящим летом выборам в Европарламент. Цель - как можно больше ослабить позиции партии премьера.



Но говорить, что протесты реально угрожают власти Орбана, по мнению экспертов, серьезных оснований нет. Да, нынешние митинги отличаются от прошлых массовостью, но все равно премьера и его партию поддерживает большинство населения, так что силовой вариант смены власти через цветную революцию маловероятен.



Давление на Орбана, безусловно, оказывают неспроста. Слишком уж неудобным лидером одной из стран "нерушимой Европы" он стал для Брюсселя.



Венгерский премьер давно и открыто высказывает несогласие с проводимой чиновниками ЕС политикой на подчинение национальных интересов чьей-то "общей воле" и защиту "общих ценностей".



"Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, мы должны "оккупировать" Брюссель и внести изменения в Европейский Союз", - заявил Орбан на митинге в Будапеште, посвященном национальному дню Венгрии 15 марта. В июле Венгрия займет место председателя в ЕС. Орбан хочет воспользоваться этим для формирования диалога в столице Евросоюза о новых правилах, которые бы учитывали интересы отдельных стран. Председательство Будапешта в ЕС наступит вместе с ожидаемым резким усилением правых сил на июньских выборах в Европарламент.



Если же вспомнить жесткую позицию Орбана по кризису на Украине, когда он до последнего возражал против выделения дополнительных денег Киеву, пока не получил от ЕС что-то и для Будапешта, его отказ поставлять оружие для ВСУ и даже предоставлять территорию страны для транзита чужого оружия - то заинтересованность определенных кругов в создании проблем "строптивцу" не вызывает сомнений.



Зачинщик нынешних протестов Петер Мадьяр заявил, что в его планах объехать страну и агитировать венгров за создание новой партии, которая будет выступать против партии Орбана. Чтобы понять, кто оплачивает темпераментному юристу такое турне и что у них на уме, особо ломать голову не приходится.