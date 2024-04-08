"Удар по бизнесу!": Делягин назвал задержку платежей из РФ в Казахстан саботажем

00:01 12.04.2024

08.04.2024 МИХАИЛ ДЕЛЯГИН



Если бы казахстанские банки боялись санкций, они выделили бы один банк, который исходно был бы подсанкционным, чтобы перевести все операции в него, отметил депутат Михаил Делягин в эфире НСН.



Задержка сроков проведения платежей из России в Казахстан является саботажем со стороны казахстанских властей, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. По его словам, проблема может стать фатальной для представителей бизнеса.



Ранее "Известия" сообщили, что сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Отмечается, что ситуация усугубилась с конца февраля: местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Делягин считает, что власти Казахстана таким образом демонстрируют свое отношение к России.



"Замедление обработки переводов на две-три недели – это уже, по сути дела, саботаж. Потому что для бизнеса такие задержки в переводах могут быть фатальными. Это позиция не казахстанских банков, а руководства Казахстана. Если бы они действительно боялись санкций в отношении банковского сектора, они выделили бы, учитывая интенсивность экономических связей с Казахстаном, специализированный банк, которому не страшны санкции, который исходно был бы подсанкционным, и перевели бы все операции в него. Поскольку они этого не делают, это демонстрация отношения властей Казахстана и к России, и к будущему этих отношений", – сказал Делягин.

По словам депутата, руководство Казахстана знает, что ответа России на подобные действия не будет. При этом Делягин уверен, что замедление обработки переводов свидетельствует о политике дерусификации Казахстана.



"Власти Казахстана прекрасно знают, что никакого ответа со стороны России, кроме очередного выражения озабоченности, не будет. Если я просто вывожу деньги из страны через Казахстан, если это бегство капитала, то задержка в две-три недели никаких проблем для меня не создает. Эти деньги лежали на счетах в России, будут лежать на счетах в условной Германии или Швейцарии. Даже два-три месяца задержки не проблема, а для бизнеса это удар. Это подрыв двустороннего экономического сотрудничества.



Соответственно, это подрыв казахстанского бизнеса, который ориентирован на сотрудничество с Россией. Это важный шаг в политике дерусификации Казахстана", – резюмировал собеседник НСН.

Ранее, с декабря прошлого года, в Турции почти полностью прекратили принимать деньги из российских кредитных организаций. Только в феврале местные банки возобновили расчеты с РФ, однако по лимитированному перечню товаров. На фоне риска вторичных санкций в ОАЭ также стали ограничивать расчеты с Россией, передает "Радиоточка НСН".