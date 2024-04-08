 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.04.2024
01:43  Не дожидаясь взрыва: Россия "подает на развод" с мигрантами из Средней Азии, - СП
00:44  Кому и зачем нужна новая реформа ООН? - В.Ильин
00:29  Американские IT-корпорации разворачивают проекты по захвату власти над миром , - В.Прохватилов
00:09  Крупнейшего олигарха Вьетнама г-на Лана приговорили к ВМН - спер 3% ВВП страны
00:04  РосРакеты разносят газо-хранилища на западе Украины
00:01  "Удар по бизнесу!": Делягин назвал задержку платежей из РФ в Казахстан саботажем
Четверг, 11.04.2024
18:00  Тень независимости: ИИ сможет самообучаться на текстах без помощи человека

17:58  На счет три: российская ракета "Ангара" впервые стартовала с Восточного
17:54  Цветная революция в Венгрии: неудобного Западу премьера Орбана хотят убрать
17:52  Летний отдых: Насколько подорожают турецкие отели в этом сезоне
17:01  Гонконг - Ренессанс арт-столицы Азии
16:30  Героя РусВесны И.Стрелкова отпускают на СВО
16:11  Хватит считать импотенцию внешней политикой! - Михаил Делягин
16:01  "Полный зашквар!" Российские пранкеры поиздевались над главой МОК (видео)
15:36  Почему Путин не хочет переводить экономику на военные рельсы
15:34  "Город-герой в оккупации". Второе освобождение Одессы неизбежно
13:42  Счета Новоджамбулского фосфорного завода (юг Казахстана) арестовали по требованию россиян
13:24  Индия на старте выборов: США провоцируют приграничную эскалацию с Китаем , - Дм.Нефедов
12:19  Из Сатыбалды (племяш Елбасы) Казвласти хотят выдоить еще 50 млрд тенге
12:15  Президент Южной Кореи может стать "хромой уткой", - Вл.Скосырев
12:04  Рос-чиновники из корыстных побуждений содействуют росту миграции и созданию анклавов
11:03  Власти Непала хотят убрать с Эвереста тела всех разбившихся альпинистов
10:59  Интересно, вы в курсе, что узбеки - коренной народ Ленинградской области?
09:40  Опять затягивают гайки? Что не так с новым законом о массмедиа? - Orda.kz
08:33  Американские ястребы панически боятся Ирана, - В.Овчинский
08:16  КазАнтикор и КНБ задержали начальника управления строительства КазАрмии. Крал модульные домики
07:54  Русский, ты поднял восстание и сбрасываешь с себя страшное иго, - Александр Проханов
07:31  Bloomberg: ответный удар Ирана по Израилю стал неизбежен
06:41  В посольствах Узбекистана появится атташе по миграции...
05:39  Ситуация в Гагаузии резко обострилась, - С.Гамова
01:28  Европу ждет необъявленная война в Северном море, - В.Никифорова
00:56  Конец безвиза. Турция закрылась для таджиков, - Камран Гасанов
00:51  О возможных конфигурациях ответного ракетного удара КСИР по Израилю
00:25  БлВосток можно потушить, но Вашингтон против, - С.Савчук
00:22  В Казахстане заявили, что регулярно информируют Россию о сбросах воды по реке Тобол
00:19  Гуцул - в президенты Молдавии, Стрелков знает, как это сделать, - СП
00:01  В Казахстане опровергли обвинения в затоплении российских регионов
Среда, 10.04.2024
20:02  Бишкек. Четыре задержанных журналиста выпущены под домашний арест
16:30  Деловой паритет: что даст соглашение СНГ о свободной торговле услугами
15:21  Каким будет ответ Ирана на атаку своего посольства в Дамаске
15:19  В Казахстане во время паводков погибло более 8 тыс. голов скота
15:16  "Доведем американцев до белого каления": китайцы ярко прокомментировали визит Лаврова в КНР
15:10  США приказали Израилю прекратить огонь в Газе
11:54  Кладбища США массово пополняются могилами убитых на Украине наемников
11:51  "В сторону Петропавловска движется огромный поток воды": аким СКО обратился к жителям
11:49  На севере Казахстана эвакуация от потопа идет в принудительном порядке
11:48  "Терпение, стойкость и умеренность - истинная суть Ораза айта", - поздравление К.Токаева
11:44  "В Новом Узбекистане...", - Мирзиеев поздравил народ с Рамазан хайитом
11:26  Попался на взятках шеф рыбной отрасли Казахстана
11:18  Почему за деньги РФ школьников в Средней Азии учат "российской оккупации", - Дм.Родионов
10:17  Чиновники или грызуны. Кто виноват в Оренбургском потопе? - МК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Удар по бизнесу!": Делягин назвал задержку платежей из РФ в Казахстан саботажем
00:01 12.04.2024

08.04.2024 МИХАИЛ ДЕЛЯГИН  

Если бы казахстанские банки боялись санкций, они выделили бы один банк, который исходно был бы подсанкционным, чтобы перевести все операции в него, отметил депутат Михаил Делягин в эфире НСН.

Задержка сроков проведения платежей из России в Казахстан является саботажем со стороны казахстанских властей, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. По его словам, проблема может стать фатальной для представителей бизнеса.

Ранее "Известия" сообщили, что сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Отмечается, что ситуация усугубилась с конца февраля: местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Делягин считает, что власти Казахстана таким образом демонстрируют свое отношение к России.

"Замедление обработки переводов на две-три недели – это уже, по сути дела, саботаж. Потому что для бизнеса такие задержки в переводах могут быть фатальными. Это позиция не казахстанских банков, а руководства Казахстана. Если бы они действительно боялись санкций в отношении банковского сектора, они выделили бы, учитывая интенсивность экономических связей с Казахстаном, специализированный банк, которому не страшны санкции, который исходно был бы подсанкционным, и перевели бы все операции в него. Поскольку они этого не делают, это демонстрация отношения властей Казахстана и к России, и к будущему этих отношений", – сказал Делягин.
По словам депутата, руководство Казахстана знает, что ответа России на подобные действия не будет. При этом Делягин уверен, что замедление обработки переводов свидетельствует о политике дерусификации Казахстана.

"Власти Казахстана прекрасно знают, что никакого ответа со стороны России, кроме очередного выражения озабоченности, не будет. Если я просто вывожу деньги из страны через Казахстан, если это бегство капитала, то задержка в две-три недели никаких проблем для меня не создает. Эти деньги лежали на счетах в России, будут лежать на счетах в условной Германии или Швейцарии. Даже два-три месяца задержки не проблема, а для бизнеса это удар. Это подрыв двустороннего экономического сотрудничества.

Соответственно, это подрыв казахстанского бизнеса, который ориентирован на сотрудничество с Россией. Это важный шаг в политике дерусификации Казахстана", – резюмировал собеседник НСН.
Ранее, с декабря прошлого года, в Турции почти полностью прекратили принимать деньги из российских кредитных организаций. Только в феврале местные банки возобновили расчеты с РФ, однако по лимитированному перечню товаров. На фоне риска вторичных санкций в ОАЭ также стали ограничивать расчеты с Россией, передает "Радиоточка НСН".

Источник - delyagin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712869260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов проверил состояние гидросооружений с учетом прогнозов второй волны паводков в западных регионах
- Села с высокой угрозой подтопления проинспектировал первый вице-премьер Роман Скляр
- Отделить мух от котлет
- Серик Жумангарин осмотрел состояние социальных учреждений и встретился с жителями поселка Кобда Актюбинской области
- Кадровые перестановки
- Бизнесмены ЗКО оказывают содействие в борьбе с паводками
- Информация по результатам мониторинга закупок
- О ликвидации наркоканала
- Досудебное расследование в отношении Председателя Комитета рыбного хозяйства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  