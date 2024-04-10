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РосРакеты разносят газо-хранилища на западе Украины
00:04 12.04.2024

Гундаров сообщил детали прилета "Кинжалов" по крупнейшему газохранилищу Европы
"Украине придется вернуться к отоплению соломой и кизяками"

Прогнозы военных аналитиков начинают сбываться: российское командование, похоже, действительно намерено вывести из строя крупнейшее украинское подземное газохранилище (ПГХ) в районе города Стрый Львовской области. Подробности массированного удара, в результате которого не только Украина, но и Европа может оказаться без газа, рассказал военный эксперт капитан 1 ранга Владимир Гундаров в канале NAVY-79.

"Украине придется вернуться к отоплению соломой и кизяками"

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ВКС России в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Помимо удара по Киевской области, где была разрушена Трипольская теплоэлектростанция, массовый прилет отмечался и по газовой инфраструктуре во Львовской области. По некоторым данным, по крупнейшему в Европе Бильче-Волицко-Угерскому газохранилищу прилетели не менее восьми "Кинжалов" и четырех ракет Х-101.

Военный эксперт Владимир Гундаров раскрыл подробности прилета по подземному хранилищу газа, которое находится в 14 километрах от военного аэродрома в городе Стрый. По словам эксперта, как и прошлый раз, ВКС России наносили удар в ночное время, чтобы избежать лишних жертв среди персонала, который днем мог находиться на объекте. В эту ночь, отметил эксперт, сигнал воздушной тревоги во Львовской области длился с 3 часов 37 минут до 6 часов 49 минут.

При этом представитель командования Украины по традиции соврал, что ночью ПВО сбила 18 из 42 ракет и 39 из 40 беспилотников. "О том, как сбивают ракеты, пусть военные рассказывают сотрудникам Бильче-Волицко-Угерского ПГХ. А вот над тем, как ПВО "сбивает" беспилотники, можно просто похохмить", - отметил Гундаров.

Так, по его расчетам, уже через четыре минуты после объявления воздушной тревоги, глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об угрозе, а также о том, что на востоке страны ПВО вовсю "сбивает" беспилотники. Однако уже через 16 минут Козицкий сообщил о беспилотнике, который вошел в воздушное пространство Львова и движется в направлении города.

"ПВО работает, а беспилотник продолжает лететь уже 16 минут", - с сарказмом описал обстановку на Украине этой ночью военный эксперт. "В 4 часа 27 минут Козицкий пишет: "Еще цели зашли в нашу область с Тернопольщины". 50 минут работы ПВО, полет нормальный!" - прокомментировал доклады местных властей Гундаров.

В разгар работы украинской ПВО все тот же Козицкий написал о том, что дроны часто меняют курс. А затем констатировал факт: во Львовскую область зашли гиперзвуковые "Кинжалы", которые вообще невозможно сбить.

"Из сообщений Козицкого становится понятно, как ВСУ дурят народ, сообщая о сбитии 39 из 40 беспилотников, которые тем не менее спокойно маневрируют в воздушном пространстве Украины в течение 1 часа 17 минут и успешно долетают до западных областей с различных направлений", - написал Гундаров.

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Пожалуй, самый актуальный вопрос - смогли ли наши ракеты уничтожить емкости с газом. Напомним, что ранее заявлялось, что они не пострадают, так как находятся на большой глубине - более километра.

Еще один эксперт Юрий Баранчик уверен, что взрыв емкости в 17 млрд кубометров точно разбудил бы половину Польши. В то же время, чтобы вывести ПГХ из игры необязательно его подрывать. Для этого достаточно уничтожить всю наземную инфраструктуру. "Исходя из числа прилетов, такое уничтожение весьма вероятно", - заключил Баранчак.

Оба эксперта сходятся в одном - поражение такого объекта означает его безвозвратную потерю для экономики не только Украины, но и для Европы, которая хранит там свои запасы газа.

"В мае должна начаться плановая закачка газа в рамках подготовки к отопительному сезону 2024/2025 года. Но закачивать газ, похоже, будет некуда", - напоминает Гундаров.

"Вывод из строя Бильче-Волицко-Угерского ПГХ не дает Киеву осуществлять "виртуальный реверс" газа и торпедирует (в прямом смысле) планы хранения европейского газа на украинской территории. Ну и в целом ложится в канву погружения бывшей УССР в декоммунизированный "рай" с хатами-мазанками и экологическим отоплением из соломы и кизяка" - отмечает Баранчик.

Похоже, российское руководство, наконец, дает понять европейским странам НАТО, что больше не намерено мириться с поставками оружия Украине. Каждый поставленный европейцами снаряд или ракета - это дополнительные потери нашей армии и жертвы среди мирного населения. Европейцам дают понять: так больше продолжаться не будет. Вам тоже можно сделать очень больно.

Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА

Источник - МК
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