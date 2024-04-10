Крупнейшего олигарха Вьетнама г-на Лана приговорили к ВМН - спер 3% ВВП страны

00:09 12.04.2024

Магната недвижимости приговорили к смертной казни за крупнейшую коррупционную схему

Осужденная планирует обжаловать решение суда



В четверг, 11 апреля, суд Вьетнама приговорил магната недвижимости Чыонг Ми Лан к смертной казни за ее участие в мошеннической схеме на сумму 304 триллиона донгов (12 миллиардов долларов). Это крупнейшее коррупционное дело за всю историю страны.



Осужденная планирует обжаловать решение суда



По данным государственных СМИ, по итогам судебного процесса в Хошимине председатель застройщика Van Thinh Phat Holdings Group (VTP) Чыонг Ми Лан была признана виновной в растрате, взяточничестве и нарушении банковских правил.



Судебный процесс, начавшийся 5 марта и закончившийся раньше, чем планировалось, был частью кампании против взяточничества, которую лидер правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг на протяжении многих лет обещал искоренить.



Меры, получившие название "пылающая печь", привели к тому, что сотни высокопоставленных государственных чиновников и высокопоставленных руководителей бизнеса были привлечены к ответственности или вынуждены были уйти в отставку.



67-летнюю Чыонг Ми Лан обвинили в мошенничестве на сумму 12,5 миллиарда - почти 3% ВВП страны в 2022 году.



Лан и ее сообщникам было предъявлено обвинение в незаконном контроле над Сайгонским акционерным коммерческим банком (SCB) в период с 2012 по 2022 год с целью вывода средств через тысячи компаний-призраков и в даче взяток государственным чиновникам.



По словам следователей, с начала 2018 года по октябрь 2022 года, когда государство оказывало помощь SCB после изъятия депозитов, Лан присваивала крупные суммы, предоставляя незаконные кредиты подставным компаниям.



Начало судебного процесса широко освещалось в государственных СМИ, которые демонстрировали фотографии и видеозаписи с Лан в зале суда в окружении десятков полицейских.



"Чыонг Ми Лан не признала себя виновной и не проявила раскаяния. Последствия чрезвычайно серьезны и непоправимы, и поэтому необходимо строго наказать Чыонг Ми Лан и удалить ее из общества", - цитировала в прошлом месяце заявление прокуроров газета Thanh Nien, требуя назначения смертной казни.



Суровый приговор был обусловлен серьезностью дела: суд постановил, что Лан возглавляла организованное и изощренное преступное предприятие, повлекшее серьезные последствия - без возможности возврата денег, сообщила VnExpress.



Бизнесвумен приговорили к смерти за присвоение 12 миллиардов долларов



"Мы продолжим борьбу, чтобы увидеть, что мы можем сделать", - заявил агентству Reuters член семьи осужденной на условиях анонимности. Перед вынесением приговора он сказал, что Лан подаст апелляцию.



Еще 84 обвиняемых по этому делу получили приговоры от испытательного срока до пожизненного заключения.



VTP была одной из самых богатых фирм по недвижимости Вьетнама, реализовавшая проекты, включающие строительство роскошных жилых зданий, офисов, отелей и торговых центров.



Арест Лан в октябре 2022 года стал одним из самых громких в продолжающейся борьбе с коррупцией во Вьетнаме.



Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО