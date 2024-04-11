Китайские полицейские патрулируют... Европу

00:15 12.04.2024 11.04.2024



Все чаще с согласия Запада силовики из КНР присматривают за своими соотечественниками за рубежом

Геннадий Петров



Сербия – одна из европейских стран, на улицах городов которых можно встретить китайских полицейских.

В и так непростых отношениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с европейской бюрократией вспыхнул скандал, который можно было бы назвать очередным, если бы не его причина. Европарламент возмутился венгерско-китайским соглашением, в рамках которого в Будапеште и других городах страны могут появиться полицейские из КНР. Они вместе с местными правоохранителями будут наводить порядок, если его нарушают китайские туристы или эмигранты. Венгерские власти резонно возражают, что это не какое-то ноу-хау Орбана. Китайские полицейские патрулируют или патрулировали улицы уже трех стран Европы.



В рамках сессии Европарламента, завершившейся в четверг, 11 апреля, прошли дебаты, посвященные активности силовиков из КНР в странах ЕС. В их рамках выступила евродепутат от Венгрии Каталин Чех, представляющая оппозиционную Орбану партию "Движение Momentum". Она раскритиковала правительство страны за заключенное в феврале соглашение с КНР. Его подписали министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер и министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун. В соглашении предусмотрена возможность привлечения полицейских из КНР к патрулированию улиц в венгерских городах (в первую очередь в Будапеште), там, где находится большое количество китайских туристов. Аргументация: китайцам, как правило, слабо владеющим или не владеющим вообще европейскими языками, проще будет объясняться со своими соотечественниками, нежели с венгерскими стражами порядка.



"Если это не вмешательство во внутренние дела страны, то я не знаю, что тогда считать таким вмешательством!" – возмущалась Чех. Она подчеркивала, что к КНР обратилось правительство Орбана, которое постоянно говорит о недопустимости нарушения суверенитета Венгрии. Практическим последствием дебатов можно считать разъяснение, которое дало Министерство внутренних дел Венгрии в ответ на запрос близкой к оппозиции газеты Nepszava. В нем подтверждается, что китайские полицейские могут прибыть в страну ближе к лету, когда в Венгрии в разгаре туристический сезон.



"Свои обязанности они будут выполнять только в форме, без оружия и средств принуждения. Они не смогут проводить следственные действия, у них не будет полномочий принимать самостоятельные меры", – заверяет в своем ответе на запрос министерство.



Венгерская оппозиция таким объяснением, конечно, осталась не удовлетворена. Тема скорого присутствия китайских полицейских на улицах страны на глазах становится частью ее предвыборной кампании. Дело в том, что в июне в Венгрии предстоят местные выборы, совмещенные по времени с выборами в Европарламент. От их исхода во многом зависит дальнейшая судьба правительства Орбана. Для всего ЕС и не только в развернувшемся предвыборном споре важно то, что он высветил общеевропейскую тенденцию, которая одних настораживает, другими воспринимается с надеждой: заниматься диаспорой и туристами стали препоручать силовикам той страны, откуда иностранцы приехали.



В Сербии китайские полицейские патрулируют улицы с 2019 года. В трех городах страны – в Белграде, Сенте и Нови-Саде действуют в общей сложности девять патрулей, которые совместно с сербской полицией занимаются китайскими туристами. Сербия не входит в Евросоюз, хотя и стремится туда вступить. А вот Хорватия уже член ЕС. Это не помешало ее властям привлечь 30 китайских полицейских к охране порядка прошлым летом. Они были в ряде туристических городов страны, в том числе в ее столице Загребе. И в Сербии, и в Хорватии объяснения даются такие же, как в Венгрии: китайцам проще найти общий язык со своими соотечественниками.



Сам по себе факт привлечения иностранных полицейских к работе за пределами страны для Европы (тем более для Евросоюза) является обычным делом.



В ЕС в дни массовых международных мероприятий (допустим, футбольных матчей) зачастую бывает, что за порядком следят правоохранители оттуда, откуда прибывают иностранцы (например, болельщики). Но Китай – страна с общественным строем, очень сильно отличающимся от того, который есть в странах Евросоюза. Это-то евродепутатов и беспокоит.



Собственно, сами слушания в Европарламенте были вызваны информацией о том, что китайские власти якобы могут активно злоупотребить предоставленными их полицейским возможностями. Несколько лет назад Италия также пыталась привлечь китайских полицейских к патрулированию в туристических районах, где много выходцев из КНР. В итоге сотрудничество было свернуто. По утверждению итальянской стороны, китайские полицейские занялись слежкой за своими соотечественниками, в том числе за теми, кто, как считают в ЕС, незаконно преследовался у себя на родине. Власти и пресса других стран Евросоюза также заговорили о появлении в местах компактного проживания китайцев так называемых "сервисных центров". Якобы эти учреждения представляли собой своеобразные нелегальные представительства китайской полиции. Закрыть в их странах "сервисные центры" в 2022 году потребовали от Китая, например, власти Ирландии и Нидерландов. Это вызвало серьезное недовольство властей КНР. По их версии, "сервисные центры" создавались на время пандемии для того, чтобы помочь гражданам страны в решении тех или иных вопросов, требующих возвращения на родину. Например, в продлении тех или иных документов, выданных в КНР.



А вот за океаном от увещеваний, предупреждений и угроз административными мерами сразу же перешли к жестким действиям. В апреле 2023 года в Нью-Йорке были арестованы два китайца. Их обвинили в том, что они руководили подпольным полицейским участком в Манхэттене. Это стало началом целой кампании, направленной на пресечение активности китайских силовиков в США. The New York Times опубликовала статью "Охота на лис" – об операции спецслужб КНР, целью которой является поиск бежавших из страны коррупционеров и противников властей. О найденных в Монреале подпольных китайских полицейских участках заявляла и канадская полиция.



Противники Орбана настаивают, что такие участки в Венгрии уже существуют. Портал hvg.hu утверждает, что в Будапеште их целых два. Тем не менее ни давление оппозиции, ни возмущение Брюсселя пока не побуждает Орбана менять формат сотрудничества с КНР. Напротив, он нацелен на углубление контактов двух стран. В начале мая Венгрию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме этой страны в ходе своего европейского турне он побывает также во Франции и, что интересно, в Сербии. Следовательно, споры о правомерности и целесообразности присутствия в Европе китайских полицейских в ближайшее время будут еще более жаркими. Источник - НГ

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