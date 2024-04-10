Министр молодежной политики Самарской области разоблачен как ЛГБТ-ешник

00:20 12.04.2024

Российский министр экстренно подал в отставку на фоне ЛГБТ*-скандала



Хинштейн: министр молодежной политики Самарской области подал в отставку на фоне ЛГБТ*-скандала



Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев экстренно подал в отставку на фоне разгоревшегося в регионе ЛГБТ-скандала (ЛГБТ признано в России экстремистским движением). Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в четверг, 11 апреля, в своем телеграм-канале.



По словам политика, это произошло уже через несколько часов после того, как он рассказал о сомнительной личной жизни министра и об отпуске, проведенном в одном номере с подчиненным.



Бурцев написал на своей странице в соцсети: "Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона".



Депутат предположил, что вынужденная отставка министра могла быть инициирована губернатором региона, который решил купировать очередной скандал.



Ранее сегодня Хинштейн высказал предположение, что министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев и его подчиненный Андрей Золотухин состоят между собой в гомосексуальной связи.



Авторы: МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ