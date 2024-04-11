Американские IT-корпорации разворачивают проекты по захвату власти над миром , - В.Прохватилов

00:29 12.04.2024

11.04.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



В мировых СМИ идет бурное обсуждение нового совместного проекта американских компаний Microsoft и OpenAI (разработчика чат-бота GPR-4)



В мировых СМИ идет бурное обсуждение нового совместного проекта американских компаний Microsoft и OpenAI (разработчика чат-бота GPR-4), которые заявили о намерении построить сверхбольшой центр обработки данных (дата-центр) и сверхмощный ИИ-компьютер для обучения сверхумных моделей ИИ.



Новый проект может стоить до $100 млрд, сообщил порталу The Information источник, близкий к гендиректору OpenAI Сэму Альтману. Издание отмечает, что Microsoft, вероятно, возьмет на себя ответственность за финансирование проекта, "который будет в 100 раз дороже, чем некоторые из крупнейших современных дата-центров". Руководители компаний планируют, что суперкомпьютер Stargate планируется запустить в 2028 году.



На эту амбициозную инициативу вскоре последовал абсолютно асимметричный ответ со стороны другого IT-монстра, Google DeepMind, который вознамерился обесценить многомиллиардную задумку конкурентов, создав распределенную по всему миру систему обучения самых продвинутых моделей ИИ. Сделать это в Google DeepMind собираются с помощью так называемого горизонтального масштабирования своих вычислительных мощностей на основе обучающего алгоритма DIstributed PAth COmposition (DiPaCo) – метода масштабирования размера нейронных сетей ИИ в географически распределенных вычислительных объектах.

В контексте нейронных сетей ИИ масштабирование – это увеличение вычислительных ресурсов чат-бота и его способности обрабатывать большие объемы данных.



Масштабирование может быть вертикальным или горизонтальным. Вертикальное масштабирование включает увеличение на одном узле или сервере таких ресурсов, как процессоры, память или хранилище данных. Горизонтальное масштабирование включает добавление дополнительных узлов или серверов для распределения нагрузки и увеличения пропускной способности системы.



Microsoft и OpenAI заявили о проекте грандиозного вертикального масштабирования, а их конкуренты из Google DeepMind задумали в ответ совершенно фантастический проект горизонтального масштабирования, о котором стоит рассказать подробно.

Долгосрочная цель проекта DiPaCo - "обучать нейросети по всему миру, используя все доступные вычислительные ресурсы". Для этого необходимо пересмотреть существующие архитектуры ИИ, чтобы ограничить накладные расходы на связь с распределенными по всему миру нейросетями.



DiPaCo (Distributed Path Composition) предлагает новаторский подход к обучению нейронных сетей, задействуя вычислительные мощности по всему миру, что позволит, по замыслу разработчиков из Google DeepMind, масштабировать ИИ модели до размеров, недоступных для традиционных централизованных систем.

В основе DiPaCo лежат два ключевых алгоритма, которые вместе создают мощный инструмент для разработки сверхумных ИИ моделей:

DiLoCo, который повышает надежность обучения за счет уменьшения количества сбоев и упреждающих действий работников;

DiPaCo, который ускоряет обучение при меньшей мощности чат-бота.

Успех DiPaCo может поставить под вопрос не только ценность многомиллиардных инвестиций Microsoft и OpenAI, но и кардинально изменить направление развития ИИ. Проект якобы нацелен на демократизацию доступа к обучению сверхмощных ИИ моделей, при этом гарантированно разрушая монополию нынешних лидеров IT- рынка.



Заявленный Google DeepMind проект фактически лишит правительства ведущих мировых держав контроля над крупными дата-центрами. Распределенная структура DiPaCo делает такой контроль гораздо более сложным и ставит под сомнение его эффективность.

В Google DeepMind намерены "обучать нейросети по всему миру, используя все доступные вычислительные ресурсы". О каких таких доступных американским айтишникам ресурсах идет речь?

О ноутбуке, на котором вы работаете, о мобильнике, с которого вы звоните, о корпоративных IT-ресурсах всех стран и континентов, короче говоря, обо всей вычислительной технике, которая имеется на земном шаре.



Вопрос: да кто ж им даст такую возможность?

Ответ – любой человеке или любая корпорация, которая согласится отдать на некоторое время свои IT-ресурсы в аренду ловкачам из Google DeepMind. Не бесплатно, конечно, а за договорную цену.

В итоге даже если американцы возьмут в аренду только лишь персональные компьютеры частных лиц, то они получат через них доступ к корпоративным ресурсам и базам данных и к ресурсам правительственных структур. По сути, это будет означать перехват не только информационной, но и физической власти над миром, не говоря уж о доступе к самой секретной информации союзников и врагов США.

Не стоит забывать, что алгоритм DiPaCo будет еще и обучать миллионы арендованных ноутбуков, мобильников, корпоративных компьютеров, а также местных чат-ботов. Стоит ли говорить, что после такого обучения вся эта электронная техника окажется под контролем Google DeepMind, даже если срок аренды не будет продлен.

Впрочем, сотрудничество с американским IT-гигантом может быть навязано силой не только частным лицам, но и корпорациям, и государствам подобно тому, как было навязано всему миру сотрудничество с пресловутой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Англосаксы умеют представлять свою выгоду всеобщей пользой, этого у них не отнять.



Станислав Лем, любимый писатель-фантаст С.П. Королева, в своем пророческом романе "Сумма технологии" предсказал появление интеллектроники – разумной электроники, которая усилит интеллектуальные возможности человека. Такая электроника становится в наши дни повседневной реальностью: в нашу жизнь прочно вошли смартфоны, "умные часы", "умный дом", "умный город", в проекте – "умное государство".

Но только вот в проекте Google DeepMind не умное государство, а умная корпорация Google DeepMind.

Российский ИИ-аналитик Артем Артемов в интервью ФСК отметил, что Google DeepMind намеревается контролировать не только глобальный вычислительный ресурс, но и когнитивный.



"Арендуемый компьютер или иное устройство – это интеллектуальный агент, добывающий знания и обучающийся в рамках сотрудничества с американской корпорацией. Апофеозом экспансии американских IT-корпораций станет тот день, когда это сотрудничество будет привязано к крипте. Данные-информация/знания-криптовалюта – вот дорожка шагов по захвату власти над миром", – указывает Артемов.

Нетрудно догадаться, что Microsoft и OpenAI не станут пассивно взирать на глобальный прорыв конкурентов и разработают свои аналогичные DiPaCo обучающие алгоритмы и устремятся вслед за Google DeepMind к вычислительным ресурсам планеты.



А в Google DeepMind со своей стороны подтянут и вертикальное масштабирование, выделив деньги на постройку суперкомпьютера и гигантского дата-центра.

Две американских суперкорпорации сегодня спорят, кто будет хозяином мира. Скорее всего, рано или поздно они устроят картельный сговор и объединят свои усилия и ресурсы для подрыва власти национальных правительств.



Стоит ли говорить, что эти амбициозные планы американских IT-гигантов являются составной частью более масштабного глобалистского проекта, в рамках которого человечество должно стать расходным материалом во имя процветания кучки англосаксонских корпораций?



Амбиций-то у коллективного Запада хоть отбавляй, но можно быть уверенными, что по меньшей мере в двух странах, России и Китае, эти прожекты обречены на неудачу.