Кому и зачем нужна новая реформа ООН? - В.Ильин

00:44 12.04.2024 11.04.2024 | Валерий ИЛЬИН



Коллективный Запад безуспешно пытается протаскивать свои интересы, не имеющие ничего общего с международным правом



Вопрос о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций и Совбеза ООН не уходит из повестки на протяжении уже нескольких лет. Периодически в поддержку этой идеи выступает лично президент США Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп, будучи президентом США, в первом же своем ооновском выступлении также подверг критике работу организации, утверждая, что та не реализовала полностью свой потенциал "из-за бюрократизма и неумелого управления". Другие мировые лидеры также говорят об этом едва ли не с окончания холодной войны, но вопрос реформирования ООН, пожалуй, никогда ранее не вставал с такой остротой, как сейчас.



В то же время первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечает, что "до практических шагов по реформе очень далеко". В интервью ТАСС он рассказал, что многие страны, активно продвигая идею расширения Совета Безопасности (например, те же США), "избегают деталей, а дьявол как раз в деталях". "Сколько будет постоянных членов? Какие категории будут? Будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов? Будут ли постоянные члены с правом вето, будет ли промежуточная категория непостоянных членов, но избираемых на более длительный срок? Самое главное – кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания", – перечислил дипломат основные спорные и принципиально важные как для России, так и для всего мирового сообщества моменты.



По словам первого зама постпреда РФ при ООН: "Пока разногласия по реформе Совбеза довольно серьезные. США хотят продвинуть в Совет, например, Германию и Японию. Мы не видим никакой добавленной стоимости в этом". Россия, по словам дипломата, выступает за включение в состав Совбеза ООН влиятельных "развивающихся государств, которые представляют точку зрения огромной части человечества, а не новых стран из западного лагеря, которые будут повторять одну и ту же позицию".



Объединенные Нации (Художник Тьяго Лукас, Бразилия, 26 октября 2023 г.)



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддержит расширение состава Совета Безопасности ООН "исключительно за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки". Вести речь о дополнительном включении в совет западных стран, по словам министра, было бы "уже просто смешно" (по данным американских медиа, США хотели бы включить в состав Совбеза ООН Германию).



Действительно, с момента образования ООН прошло уже почти восемь десятков лет. Мир за это время успел кардинально измениться, в то время как сама организация осталась фактически прежней. Более того, превратилась в громоздкую бюрократическую структуру, синекуру для, прежде всего, западных чиновников, получающих серьезные зарплаты, но не всегда демонстрирующих и в самой ООН, и в ее Совете Безопасности высокую или хоть какую-то полезную для мира отдачу.



Однако вопрос реформирования ООН в целом и ее Совбеза в частности особенно остро встал – благодаря США и странам Запада – не из-за этих давно назревших проблем, а под предлогом начала СВО на Украине. Осенью 2022 года на 77-й сессии Генассамблеи ООН некоторые западные лидеры воспользовались призывом к реформе Совбеза ООН как поводом для предложения исключить из него Россию или хотя бы ограничить ее в праве вето. Чуть позже, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, французский президент Эммануэль Макрон еще раз обрисует это устремление в следующей формулировке: "Надо четко говорить: один постоянный член Совета Безопасности ООН просто решил уничтожить правила, которые должен был отстаивать, поэтому мы должны реформировать и перестроить Совет".



В настоящее время почти все члены ООН в той или иной мере признают необходимость реформ организации. Причем некоторых волнует не столько "российский вопрос", сколько изменение состава Совбеза ООН в принципе, расширение его за счет новых постоянных и непостоянных членов. Однако техническая сторона дела не так проста, как того хотелось бы Вашингтону и Брюсселю. Причина – в Уставе ООН процедура таких реформ просто не прописана. Чтобы начать их, нужно изменить сам Устав, а чтобы его изменить, необходимо, чтобы за это проголосовали две трети членов Генассамблеи, после чего решение должно быть ратифицировано двумя третями стран-членов организации, включая всех постоянных членов Совбеза. А те могут наложить вето на любое предложение, которое идет вопреки их интересам.



Как следствие, все "реформистские" с антироссийской подоплекой потуги властей США и их сателлитов упираются в процедурный тупик. "Если бы существовал путь к приостановке членства России в Совете Безопасности ООН, мы немедленно занялись бы этим. К сожалению, мы не видим, чтобы правила ООН изменились", – была вынуждена признать в декабре 2022 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.



Тем не менее США и их союзники не прекращают попыток продвинуть реформу ООН на выгодных для себя условиях, направленных на превращение организации в инструмент давления и дискриминации неугодных стран. Одним из следствий этого, по мнению комментаторов, является то, что система ООН находится в глубоком кризисе. Его главная причина – это потеря способности Запада подкреплять свои желания и возможности ресурсами, необходимыми для неоспоримого глобального лидерства. Россия и особенно Китай отрицают общий порядок, в центре которого находится ООН как инструмент западного доминирования. США и их сателлиты в ответ пытаются контратаковать и поднимают вопрос о реформе Совбеза, включении в него новых постоянных членов.



Сегодня ООН представляет собой институциональное воплощение стремления Запада к сохранению международного порядка, в котором он играет лидирующую роль уже более 500 лет. Именно поэтому для США и ЕС принципиально важным является сохранение в Совбезе ООН своего большинства. Кроме того, по мнению тех же источников, сейчас ООН остается последним "столпом" сравнительно устойчивого мирового порядка и одновременно обеспечивает формальное участие почти всех стран мира в обсуждении глобальной повестки. Другими словами, ООН в том виде, как мы ее знаем, – это продукт компромисса, в рамках которого Запад сохраняет свое господство, а все остальные стараются не замечать несправедливости по отношению к своим базовым интересам. Сегодня ООН представляет собой не столько орган международного сообщества, сколько сравнительно открытую площадку общения между представителями разных стран. Хотя даже эту функцию американцы и их сателлиты стараются максимально ограничивать в силу того, что США, где расположена штаб-квартира ООН, все чаще и жестче используют право доступа на территорию в своих политических интересах. Источник - фонд стратегической культуры

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