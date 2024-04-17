В Помпеях откопали дивные фрески на тему Троянской войны

00:50 12.04.2024

В Помпеях обнаружили комнату с фресками на тему Троянской войны



Одна из фресок в городе Помпеи. Фото: Министерство культуры Италии



В ходе продолжающихся раскопок на территории древнеримского города Помпеи итальянские археологи обнаружили комнату, стены которой украшены рисунками мифологических сюжетов на тему Троянской войны. Об этом сообщает министерство культуры Италии.



Комната предположительно является "внушительным банкетным залом с элегантными черными стенами, чтобы не было видно дыма от ламп". Здесь люди пировали после захода солнца, "мерцающий свет ламп заставлял изображения двигаться, особенно после нескольких бокалов хорошего вина". Размер зала составляет примерно 15 метров в длину и около 6 метров в ширину. Зал имеет выход во двор, который выглядит как служебный коридор под открытым небом, с длинной лестницей, ведущей на второй этаж, лишенный декора.



"Помпеи - это поистине сундук с сокровищами, который никогда не перестает нас удивлять и вызывать изумление, потому что каждый раз, когда мы копаем, мы находим что-то прекрасное и значительное. Мы верим в этот глобальный уникум, который представляет город Помпеи, и по этой причине мы профинансировали новые раскопки в законе о бюджете. Мы должны продвигаться вперед в защите этого важного объекта, а также в повышении его исторической и культурной ценности",

- отметил министр культуры Дженнаро Санджулиано.



Доминирующей темой изображений является героизм парных божеств Троянской войны: кроме Елены и принца Париса, появляется фигура Кассандры в паре с Аполлоном.



"Частое присутствие мифологических фигур на картинах в римских домах имело социальную функцию: развлекать гостей и обедающих, давать идеи для разговоров и размышлений о существовании",

- говорится в сообщении.



По словам генерального директора музеев Массимо Осанно, хорошо проведенные раскопки в Везувийском городе могут продолжать расширять знания об одном из самых важных мест древности. Новые и неопубликованные картины, новые данные об огромной строительной площадке, которой были Помпеи в момент извержения, новые открытия в области экономики и форм производства. Необычайный массив данных, меняющий ранее систематизированный образ древнего города.



Согласно электронному каталогу проекта "Великие Помпеи", до настоящего момента в этом районе были обнаружены два соединенных друг с другом дома: дом с пекарней и прачечная. Их фасады были найдены в конце XIX века. За этими двумя домами на этом этапе раскопок появляются роскошные гостиные с фресками, которые также пострадали во время извержения.