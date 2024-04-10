А.Костина: Чего ждать от первого в истории саммита США, Японии и Филиппин и появится ли в регионе азиатский вариант НАТО

01:28 12.04.2024 Трудно быть блоком: в Вашингтоне обсудят шаги по противодействию Китаю

Чего ждать от первого в истории саммита США, Японии и Филиппин и появится ли в регионе азиатский вариант НАТО



Анастасия Костина



На первом саммите США, Японии и Филиппин стороны синхронизируют шаги для противодействия Китаю, считают эксперты. Джо Байден, Фумио Кисида и Фердинанд Маркос – младший сосредоточатся на "угрозе" со стороны КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Манила и Токио хотят заручиться поддержкой Штатов в решении территориальных споров с Пекином, а Вашингтон использует союзников для усиления влияния в АТР. Ранее после двусторонних переговоров Байдена и Кисиды в администрации США объявили о начале консультаций по партнерству Японии в AUKUS. Как плетется сеть союзов против Китая - в материале "Известий".



Саммит США, Японии и Филиппин



В Вашингтоне 11 апреля стартует первый в истории трехсторонний саммит США, Японии и Филиппин. В повестке встречи - экономическое сотрудничество, включая инвестиции, инициативы по укреплению энергобезопасности, партнерство в области кибертехнологий и вопросы морской безопасности. Наибольшее внимание в СМИ и политических кругах приковано к конкретной теме - противостоянию КНР в Южно-Китайском море. Хотя официальные лица в унисон заявляют о том, что цель этой необычной встречи - "гарантировать, что Индо-Тихоокеанский (с российской точки зрения - Азиатско-Тихоокеанский. - "Известия") регион останется свободным и открытым", кооперация направлена на сдерживание Китая, как подчеркивает множество аналитиков.



- Конечно, этот саммит надо интерпретировать в контексте политики сдерживания КНР. Очевидно, что сейчас в Азии формируется новая блоковая система. Соединенные Штаты пытаются увеличить зону своего влияния, вовлечь новых игроков или расширить функционал союзников. Китай во всех документах стратегического планирования США рассматривается как экзистенциальная угроза. Под общими фразами о том, что страны нацелены на взаимодействие и усиление сотрудничества, скорее всего, будет скрываться модель по синхронизации совместных действий против Пекина, - сказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.



На встрече планируют обсудить и недавние опасные инциденты в ЮКМ, которые стали следствием территориальных претензий стран друг к другу. В последнее время участились столкновения между китайскими и филиппинскими судами. Например, 5 марта в результате опасных маневров обеих сторон пострадали люди. Филиппинская сторона заявила о ранении четырех членов своего экипажа в результате обстрела из водометов со стороны береговой охраны КНР. В Пекине же обвинили корабли республики в умышленном таране китайского судна и незаконном вторжении.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Ряд стран и территорий в азиатском регионе в течение десятилетий оспаривают острова в Южно-Китайском море, на шельфе которых залегают огромные запасы углеводородов. Кроме того, через ЮКМ ежегодно осуществляются перевозки на сумму $3 трлн. К спорным территориям относятся архипелаг Сиша (Парасельские острова), острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В разной степени на них претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней, а также Тайвань, который Пекин считает своей провинцией, а не полноценным соперником в регионе. КНР заявляет права на большую часть островов, несмотря на отрицательное решение международного арбитражного суда в Гааге, иск в который подали именно Филиппины.



Территориальные споры КНР и Японии в Восточно-Китайском море не такие острые, однако публичные заявления официальных лиц в последнее время демонстрируют опасную риторику. Архипелаг Сенкаку или Дяоюйдао (в зависимости от того, считать острова японскими или китайскими) расположен в 410 км от японской префектуры Окинава и всего в 170 км от Тайваня, который, к слову, тоже претендует на Сенкаку. Хотя с точки зрения Пекина он не может иметь никаких территориальных претензий. В 2012 году Япония национализировала острова, что в Пекине восприняли в штыки. Там заявили, что оставляют за собой право на ответные меры. В декабре 2023-го высокопоставленный китайский военный офицер неожиданно заявил в интервью японскому агентству Kyodo News, что Пекин, по сути, готов к вооруженному конфликту из-за Сенкаку, площадь которых при этом составляет чуть больше 6 кв. км.



Примечательно, что Япония и Филиппины поддерживают и друг друга в этих территориальных претензиях. Например, в октябре 2023 года в Токио решили на безвозмездной основе предоставить Маниле сторожевые катера и радары для защиты территорий в Южно-Китайском море. Также стороны могут подписать соглашение о размещении войск на территории друг друга уже в ближайшее время. Однако крепкие связи как с США, так и друг с другом вовсе не означают, что речь идет о создании нового альянса.



- Философия и методы сотрудничества США и их союзников в Азии отличаются от метода сотрудничества в Европе - там они делают ставку на одну структуру, которая охватывает всех, то есть на НАТО. А Азия - это большое количество партнерств с малым числом участников, которые в совокупности создают такую сеть взаимодействия. С точки зрения Японии это удобно, так как это не связывает ее и позволяет сохранять гибкость. Именно поэтому в случае с Филиппинами ожидать что-то вроде азиатского НАТО не приходится, - считает доцент МГИМО, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.



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И почему основатели этого военного объединения так ждут новых участников



США консолидируют союзников с помощью Тайваня



Укрепление трехстороннего сотрудничества, в котором две страны представляют азиатский регион и обладают собственным флотом, полностью соответствует стратегическим интересам США на фоне противостояния Китаю. Кроме того, все три стороны сближает один немаловажный фактор - Тайвань. Вашингтон использует его как инструмент сдерживания "китайской угрозы", обещая защищать не только "демократические ценности" руководства Тайваня, но и остров в случае предполагаемого "вторжения" материкового Китая, постоянно поставляя Тайбэю вооружение.



Если, например, силовой сценарий, который, впрочем, Пекин не отвергает как последнее средство, начнется с северо-востока Тайваня, это неизбежно втянет Токио в конфликт, чья цепь островов тянется почти до острова. Кроме того, японские чиновники отмечали, что 90% энергоносителей страны импортируются по морским маршрутам вокруг Тайваня, что напрямую связывает экономическую стабильность их страны с автономией Тайбэя. Что касается Филиппин, то вооруженный конфликт вокруг Тайваня непременно затронет Южно-Китайское море, которое омывает, в частности, и его берега.



Кроме того, в тайваньском вопросе может появиться и более очевидный повод для вмешательства Токио и Манилы. В экспертном сообществе широко распространено мнение, что операция материкового Китая по воссоединению с Тайванем начнется с нападения на американские базы. В Японии у США находятся собственные полигоны, а Филиппины предоставили доступ к своим. В таком случае Токио и Манила, заключившие с Вашингтоном оборонные соглашения, вынуждены будут предоставить защиту. Филиппины вообще стали первой страной АТР, с которыми США подписали договор о взаимной обороне (в 1951 году).



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Какова вероятность расширения альянса за счет Японии и Южной Кореи и к чему это может привести



Примечательно, что Джо Байден и Фумио Кисида накануне во время двусторонних переговоров в Вашингтоне провели крупнейшее обновление своего договора о безопасности с момента его создания в 1960 году. В частности, оно усилит оперативное реагирование и координацию между военными двух стран. О повышении готовности Японии к вооруженным конфликтам говорит и движение собственных контингентов. По информации Asia Nikkei, Япония размещает новые подразделения на крошечном острове Йонагуни в 110 км от Тайваня. Таким образом, Вашингтон распределяет между своими союзниками бремя обороны, подчеркивают в Институте международных политических исследований (ISPI). Однако полноценного военного сотрудничества в трехстороннем формате, то есть с взаимными обязательствами по обороне, не будет, подчеркивает Нелидов.



Пока появилась ясность в отношении Японии и AUKUS (военный альянс между США, Великобританией и Австралией). Как заявили в администрации США, консультации с Токио по технологическому партнерству (то есть не полноправное членство) в альянсе "начнутся как можно скорее". При этом вероятное расширение альянса не означает, что США попытаются обязательно "сколотить" новый союз с Токио и Манилой. Однако нельзя не отметить стремление Вашингтона к созданию различных партнерств. Об этом говорит и реанимированный QUAD, оборонный диалог с Австралией, Индией и все той же Японией, а также укрепление военной коммуникации с Токио и Сеулом.



Такой американоцентричный подход к обеспечению безопасности в Азии называют "ступицы и спицы" (hub and spokes), где в роли "ступицы" (центра) выступает Вашингтон, а в роли "спиц" - Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия и другие стороны. Однако в Международном институте стратегических исследований (IISS) отмечают, что теперь этот подход трансформировался в так называемую сеть. Это значит, что союзники США начинают укреплять оборонное сотрудничество друг с другом. Таким образом, можно сохранить архитектуру безопасности даже при смене американского руководства, что весьма вероятно по мере приближения выборов президента США в ноябре 2024 года. Источник - Известия

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