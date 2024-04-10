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Китай выбрал 30-метровый астероид 2019 VL5 для испытаний планетарной обороны в 2025 году
01:38 12.04.2024

Китайские ученые придумали, как защитить Землю от астероидов
Поднебесная покоряет Солнечную систему

Дмитрий Капустин

Китай готовится отправить космическую миссию для изучения астероидов. Точнее даже не одну миссию, а создать целую программу по изучению астероидов, чтобы к ним часто-часто летали корабли.

Такие исследования хоть и не столь громкие, как, например, полеты на Луну или Марс. Но ничуть не менее важны: изучая астероиды, можно представить ранние стадии развития Солнечной системы и, возможно, происхождения жизни. Человечество научится добывать на астероидах полезные ископаемые, а возможно и воду. Также можно разработать стратегию защита от астероидов. Чтобы с Землей не повторилось то, что красочно показано в фильмах "Армагеддон" или "Столкновение с бездной".

Новая Луна раскроет китайцам все секреты мироздания

Первой экспедицией Китая к астероиду стал облет гигантского (2,5 км в диаметре) астероида Тутатис в 2012 году. Орбитальный аппарат "Чанъэ-2" летел, собственно, к Луне, но заодно отклонился от маршрута, чтобы изучить Тутатис.

Китай планирует уже в следующем году запустить свою новую миссию к астероиду. Космический корабль "Тяньвэнь-2" будет нацелен на объект, сближающийся с Землей под названием Камооалева.

Этот астероид - спутник Земли. Он пролетал мимо нашей планеты примерно столетие назад, попал в гравитационное поле и стал вращаться вокруг Земли. Правда, в отличие от Луны, Камооалева ничтожно мала - всего около 100 метров в диаметре. Возможно, кстати, что это просто кусок Луны, выброшенный в космос в результате столкновения.

Китайский корабль должен закрепиться на поверхности спутника с помощью сверл на концах посадочных опор. Корабль соберет образцы грунта с поверхности Камооалева и вернется обратно на Землю. Миссия продлится примерно 2,5 года.

Причем китайцы придумали интересный способ, чтобы доставить с "Тяньвэнь-2" взятые образцы проб.

Космический корабль подойдет достаточно близко к Земле и запустит специальную капсулу, которая с помощью парашютов приземлится. Такие парашюты китайцы уже использовали для посадки марсохода "Тяньвэнь-1", а также для лунной миссии "Чанъэ-5".

Ну а "Тяньвэнь-2", оставив на Земле взятые на Камооалева образцы грунта, отправится в следующее путешествие. Разогнавшись за счет земной гравитации, космолет стартует к новой комете, до которой доберется примерно через 10 лет.

Китайский ударный космолет избавит человечество от "Армагеддона"

Китай в следующем году запустит и еще одну программу - по защите Земли от астероидов, метеоритов и комет. Или так называемая "планетарная оборона".

Для этого китайский корабль посетит 2019 VL5. Это астероид, который прямо сейчас движется вокруг нашей планеты.

Диаметр VL5 составляет 30 метров, чуть меньше, чем у Тунгусского метеорита. Метеорит взорвался в верхних слоях атмосферы, но даже его ударной силы хватило, чтобы повалить деревья на площади 2 тысячи кв. км (это как весь Люксембург). А если бы астероид такого диаметра ударился о земную твердь, то энергии хватило бы, чтобы снести всю Москву или Нью-Йорк. С жителями, конечно.

Именно поэтому планетарная оборона так важна. Каждый год земную атмосферу бомбардируют десятки космических объектов, однако они взрываются и сгорают, как тунгусский метеорит. И достаточно пропустить только одно такое небесное тело, чтобы человеческой цивилизации пришел конец.

Китайцы для полета на 2019 VL5 будут использовать ракету Long March 3B, на борту которой будут как ударный, так и наблюдательный космические аппараты.

После запуска два космических аппарата разойдутся по разным траекториям. Обсервер достигнет астероида первым для первоначальных наблюдений и оценки его топографии. Корабль будет нести видеокамеры, измерительные лазеры и локаторы, а также анализатор пыли и частиц для оценки цели.

После изучения в астероид врежется ударный корабль, чтобы изменить скорость 2019 VL5. [Ударная установка врежется в астероид 2019 VL5 диаметром около 30 метров с относительной скоростью 6,4 километра в секунду, чтобы изменить скорость астероида примерно на пять сантиметров в секунду.]

Второй космический корабль будет наблюдать за столкновением с безопасного расстояния. Он будет висеть на 30-километровой орбите, перпендикулярной траектории удара. Если тест удастся, то китайцы продолжат применение "планетарной обороны".

Впрочем, даже сами ученые признают: прогресс Китая в исследованиях астероидов все еще не такой мощный, как достижения при исследовании Луны. В мае Китай собирается запустить первую в истории миссию на оборотную сторону Луны, чтобы добыть там образцы минералов. Также китайцы собираются отправиться на южный полюс Луны, а в течение десятилетия построить международную лунную базу.

Сейчас мировые ученые обсуждают, а можно ли вообще добывать ресурсы на космических телах. Позиция китайцев в этом споре прагматичная: использование космических ресурсов вполне допустимо.

Китай уже представил предложение: отправить корабль на одно из тел в Поясе астероидов (между Марсом и Юпитером). Поверхность таких астероидов состоит из минерала энстатита с вкраплениями металлов. Что интересно, энстатит на Земле встречается редко. Так что если доставить в лабораторию "космический" энстатит, это может принести много открытий.

Китайцы уже призвали мировое сообщество не изолироваться, а проводить космические исследования сообща. А то, если у каждого будет свое одеяло, и до космической войны недалеко.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712875080


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