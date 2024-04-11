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Желтые "братья"... Китайские банки начали блокировать российские платежи за электронику
08:47 12.04.2024

Китайские банки начали блокировать российские платежи за электронику
"Коммерсантъ": китайские банки начали блокировать российские платежи за электронику

"Коммерсантъ": китайские банки начали блокировать российские платежи за электронику

Начиная с марта, китайские банки начали блокировать платежи российских юрлиц по оплате приобретаемых у производителей КНР электронных компонентов для различных сборок.

Как отмечает "Коммерсантъ", речь идет о так называемых кит-наборах, из которых собираются электронные устройства. В них входят процессоры, экраны, другие компоненты. Опрошенные изданием представители российских ИТ-компаний подтвердили сложности с оплатой компонентов, отметив, что еще с декабря возникли проблемы с оплатой готовых устройств азиатских производителей – системных блоков, серверов, систем хранения данных.

В Русско-Азиатском Союзе промышленников и предпринимателей отметили, что сейчас есть проблемы с оплатой товаров из КНР в целом. Причина – значительное влияние на китайские финансовые структуры со стороны США, грозящих санкциями в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами.

Блокировки оплаты китайских компонентов могут негативно сказаться на российских производителях электроники, однако альтернативные варианты расчетов с продавцами уже прорабатываются.

Авторы: АРТЕМ АРЕФЬЕВ

Источник - МК
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