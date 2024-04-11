Кто первым выйдет из НАТО - США или Турция, - Дм.Родионов

08:56 12.04.2024 В альянсе будут страны второго сорта, которые не жалко. Для военных экспериментов больше других подходит Эстония

Дмитрий Родионов

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Владимир Сапунов Павел Фельдман



В случае возвращения к власти Дональд Трамп может разделить НАТО на две группы, на одну из которых не будут распространяться условия статьи 5 Североатлантического договора о коллективной защите, утверждает CNN со ссылкой на европейских дипломатов.



"Трамп рассмотрит возможность продвижения двухуровневой НАТО. Страны, которые не достигают цели выделения двух процентов от ВВП на оборону, могут попасть во второй уровень членства, а это означает, что они не будут защищены пятой статьей НАТО", - говорится в публикации.



Звучит правдоподобно, Трамп давно открыто выражает желание заставить европейских союзников платить за членство в блоке. Будучи президентом, он даже грозился выйти из НАТО, если этого не удастся добиться. Однако так и не вышел и, по мнению большинства экспертов, не выйдет, поскольку в американском политикуме на этот счет существует консенсус, заключающийся в том, что альянс - важный инструмент международной гегемонии, за него нужно держаться любой ценой.



Тем не менее, надо понимать, что влиятельных людей, которые хотели бы сделать плату за членство в альянсе условием сохранения в нем США, хватает, и Трамп, безусловно является, их голосом.



Другой вопрос, что слухи о выходе Штатов из НАТО в случае победы Трампа циркулируют накануне выборов особенно активно, особенно в Европе, которую явно пытаются запугать возвратом 45-го президента в Белый дом…



Наверное, угрозой индивидуального "отключения" 5-й статьи можно заставить платить нежелающих это делать. А найдутся ли те, кого это не устроит? Насколько могут поредеть ряды НАТО?



- Предложение звучит заманчиво, но реализовать его на практике будет крайне проблематично, - убежден доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман. - Для принятия решения о разделении членов НАТО на две лиги необходимо изменение устава организации, а это можно сделать только коллегиально. Естественно, страны, не желающие тратить два процента от ВВП на военные нужды, постараются при голосовании заблокировать подобного рода инициативу.



"СП": За 75 лет такое никому не приходило в голову…



- До недавнего времени страны Запада не верили в возможность большой континентальной войны в Европе. Сейчас они рассматривают подобный сценарий едва ли не как базовый. Провоцируя Россию, они делают все для того, чтобы он воплотился в жизнь.



В то же самое время американцы переключают свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, который считают новым центром глобального экономического роста.



В этом регионе у Вашингтона очень ценные для него союзники, которые тоже требуют оружия и денег. Понимая это, Трамп пытается заставить европейских партнеров США вновь научиться рассчитывать на свои собственные силы, а не на американский зонтик безопасности. Эта риторика находит отклик в сердцах десятков миллионов потенциальных избирателей.



"СП": Если бы Трамп, став президентом, такое предложил на самом деле, многие бы вышли из НАТО?



- По доброй воле из НАТО никто не выйдет, пока не произойдет грубое нарушение устава данной организации.



Гипотетически, это может случиться, если один из членов альянса подвергнется внешней атаке, а его союзники по блоку откажутся прийти на помощь. Тогда наступит всеобщее разочарование, и сам смысл существования НАТО будет утрачен. Однако проверить эту гипотезу можно лишь опытным путем. Эстония могла бы стать хорошей эмпирической базой для проведения подобного эксперимента, но и сопутствующие риски для экспериментатора никто не отменяет.



"СП": Насколько такие публикации повлияют на готовность стран НАТО платить за членство в блоке? Есть ли у Трампа иные методы заставить их делать это?



- Строго говоря, речь идет не о плате за членство в НАТО, а о неформальной договоренности между министрами обороны стран, входящих в этот блок. В 2006-м они провозгласили необходимость тратить не менее двух процентов от национального ВВП на свои вооруженные силы. Фактически ни одна европейская страна сейчас не соответствует этому критерию. А военные расходы США составляют более 3,5 процента от их ВВП. Неудивительно, что американцам надоела иждивенческая позиция европейцев.



Трамп знает, как заставить их тратить больше. Блокируя принятие закона о предоставлении военной помощи Украине, он уже сейчас вынуждает страны ЕС наращивать их расходы на оборону. Да и европейцы, осознавшие свою беззащитность перед лицом внешних угроз, постепенно переходят к милитаризации своих экономик. Впрочем, у них на это уйдут годы.



- Телеканал CNN придумал занимательную "концепцию", возможно, вместе с кем-нибудь из европейских дипломатов, - считает военно-политический эксперт Владимир Сапунов.



- Но реалистичность такого сценария близка к нулю. Ведь тогда "во второй уровень членства" попадут самые богатые и влиятельные страны Западной Европы: Германия, Франция, Италия, Испания. Все они не дотягивают до уровня в два процента от ВВП на оборону. А худший показатель (1,3%) у Турции, имеющей вторую по численности армию в НАТО. И с кем тогда останутся США в "высшей лиге"? С прибалтами и некоторыми восточноевропейцами - с теми, кто живет в основном за счет субсидий ЕС, обеспечиваемых странами Западной Европы.



"СП": Насколько актуальная сама идея раздела?



- Она была бы актуальна с точностью до наоборот. Думается, республиканцы с радостью бы исключили из 5 статьи восточноевропейские страны, у которых самая большая вероятность конфликта с Россией. Только как это им объяснить? Обидятся же.



"Запад не должен вмешиваться в наши двусторонние отношения. Что мы продаем друг другу и как это делаем - не их собачье дело"

"СП": Идея разделить страны НАТО на сорта вряд ли исходит от Трампа. Вероятно, для определенных кругов в США, чьи интересы он, собственно, и представляет, это компромисс ради сохранения США в составе альянса. Может такое быть? Многие ли в американских элитах это поддержат?



- Да, очень маловероятно, что от Трампа. Он обычно что думает, то и предлагает. Очевидно, что в республиканском истеблишменте есть недовольные тем, сколько США тратят на НАТО. Их мнение Трамп выражал еще во время предвыборной кампании 2016 года.



Но было бы ошибкой считать, что демократы в большом восторге от больших зарубежных трат. Сейчас у власти Байден, а Белый дом проводит совершенно очевидную политику убеждения Западной Европы в том, что она должна платить в поддержку Украины. И это уже выражается на практике в том, что ЕС планирует выделить киевскому режиму 50 миллиардов евро. Из этой же серии застрявший в Конгрессе пакет американской помощи. Если бы захотели - давно бы сторговались. Но не торопятся.



"СП": Может ли эта идея способствовать отказу от членства в НАТО отдельных стран, например, Венгрии? Насколько в принципе вероятен выход отдельных государств из альянса? Почему бы это не проделать Турции (по примеру Франции времен де Голля)?



- Турции в военном плане членство в НАТО точно абсолютно не нужно. У нее мощная армия численностью в 355 тысяч человек, хорошо технически оснащенная и готовая воевать с кем угодно. Членство в альянсе Анкаре интересно из политических соображений и преференций - бизнес в США и ЕС, отсутствие всякого рода санкций и т. п. Но это может в определенный момент не сработать - если противоречия с США станут слишком сильными.



Венгрии членство в НАТО не нужно тем более, ввиду полного отсутствия внешних угроз. Как и другие страны Восточной Европы, Венгрия вошла в альянс, потому что без этого не принимали в ЕС. А финансово, как ни крути, членство в ЕС пока выгодно.



"СП": Насколько вообще потенциальный раздел сохранил бы НАТО? Ведь смысл состояния в блоке - в 5-й статье. Если ее не будет, кто там вообще останется из тех стран, что не платят положенное? Или все резко начнут платить?



- Самый реальный сценарий раскола НАТО мог бы заключаться в создании сильной европейской армии - тогда американская крыша была бы не нужна. Но пока все ограничивается болтовней. Как ни странно, в пользу этой идеи может сыграть именно нынешний конфликт на Украине - страны ЕС вынуждены ограничивать потребительский образ жизни и развивать оборонную промышленность. Но возникнет ли жесткий сепаратистский сценарий у аморфных европейских элит - большой вопрос. А вот расходы на оборону увеличивать придется в любом случае. Источник - свободная пресса

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