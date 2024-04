Деньги на ветер: что не так с зеленой энергетикой в Казахстане

Казахстан активно развивает зеленую энергетику. По планам правительства, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2030 году должны будут занимать 15% в общем объеме производства. То, что ВИЭ необходимы Казахстану, - очевидно, но насколько они на самом деле "зеленые" и выгодные? Об этом Orda.kz поговорила с экспертами по экологии и энергетике.



Ветер с востока

В конце марта президент Касым-Жомарт Токаев приехал в Китай - обсуждать с инвесторами сотрудничество в энергетической сфере. Одной из главных тем этих переговоров стал проект по строительству ветряных электростанций в Жамбылской и Павлодарской областях. Его реализацией планирует заняться китайская State Power Investment Corporation. Совокупная мощность станций должна будет составить 1 ГВт, а объем инвестиций оценивают более чем в миллиард долларов.



В Минэнерго пояснили, что меморандум о реализации проекта китайские инвесторы (China Power International Holding Ltd и Sany Renewable Energy Co Ltd) и АО "Самрук-Казына" подписали еще в мае 2023 года. Тогда Токаев также приезжал в Китай. Сейчас, по информации министерства, идут переговоры о конкретных условиях строительства электростанций - "с учетом приемлемых условий для казахстанской стороны".



"Реализация проекта предполагается за счет средств инвестора, без привлечения бюджетных средств Республики Казахстан. Предполагается, что в качестве казахстанского партнера выступит АО „Самрук-Казына". Доход будет распределен пропорционально между партнерами, по итогам достигнутых договоренностей сторон",

подчеркнули в Минэнерго.



На самом деле контракт на строительство ветряков мог бы достаться не китайским, а арабским инвесторам. Еще в январе Касым-Жомарт Токаев встречался в ОАЭ с представителями Masdar - энергетической госкомпании эмиратов. По-видимому, тогда переговоры не увенчались успехом - и уже в мае 2023-го на горизонте появились более сговорчивые китайцы.



Лидеры по загрязнению

Китай - один из лидеров по внедрению ВИЭ. А заодно - по загрязнению окружающей среды. По некоторым оценкам, почти четверть мировых выбросов парниковых газов приходится именно на КНР. Почему же именно таким "экспертам по загрязнению" Казахстан доверяет развивать у себя зеленую энергетику?



"Китай сегодня лидер по производству возобновляемых источников энергии, по ветрякам, по солнечным батареям, потому что китайцы делают это более дешевым способом. Они копируют чужие технологии, уже и сами создают технологии, лидируют в мире по производству ВИЭ. Поэтому здесь все понятно", - объясняет Булат Есекин, координатор Центральноазиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата, в прошлом ключевой советник Казахстана по изменению климата.



Китай развивает ВИЭ по необходимости, из-за критического состояния экологии. Казахстану зеленая энергетика нужна по другой причине: из-за дефицита электроэнергии.



"Ветряные электростанции планируют строить китайцы. Если мы не можем, если у нас не хватает денег, технологий, кадров, а у китайцев есть, если они готовы инвестировать в Казахстан, то почему бы и нет? Это создает положительный инвестиционный климат. Здесь будут деньги и технологии китайцев, а выработанную электроэнергию будут в первостепенном порядке получать наши граждане. С учетом того, что ожидается дефицит электроэнергии, который начался еще с 2022 года, я вижу здесь положительную сторону", - говорит Абзал Нарымбетов, бизнес-аналитик и специалист по энергетике, автор Telegram-канала Energy Analytics.

Азербайджанский политолог Фарид Гулиев в статье для американского Центра Джордана по углубленному изучению России приводит Казахстан в пример как постсоветское государство, успешно развивающее проекты по внедрению ВИЭ. Сравнивая Казахстан и Азербайджан, эксперт указывает, что с 2016-2018 годов власти РК начали активно продвигать солнечную и ветровую генерацию. К 2022-му ВИЭ вместе с ГЭС уже обеспечивали более 11% производства электроэнергии в Казахстане, в то время как в Азербайджане этот показатель оказался почти вдвое ниже. Одна из причин, по мнению Фарида Гулиева, - в более либеральной и рыночной политике Казахстана по привлечению инвесторов. Так что приход иностранных компаний в сферу ВИЭ - благо.



Эксперты по экономике и по экологии сходятся во мнении, что любым делом должны заниматься те, кто в нем лучше всего разбирается. В случае с ветряками это вполне могут быть китайцы. Вопрос скорее в том, какой подход использовать при развитии ВИЭ в Казахстане. Возможно, китайские инвестиции было бы полезнее пустить не на превращение казахстанских степей в бескрайние "поля ветряков", а на развитие децентрализованной экологичной генерации.



"Китай можно было бы запустить в Казахстан для производства за те же деньги десятков тысяч распределенных возобновляемых источников энергии, ветряной и солнечной. Все, что связано с централизацией, несет очень много рисков, в том числе коррупционных. Конечно, нужно уходить от централизованных систем, поскольку они сегодня совершенно точно не являются экологичными. Они невыгодны для населения, потому что не снижают тарифы, как локальные. Они не являются ни социальным решением, ни экологическим, и они экономически выгодны только самим компаниям-инвесторам и крупному капиталу",

предупреждает Булат Есекин.

Для простых казахстанцев самый главный вопрос - куда направят электроэнергию, которую будут вырабатывать на новой огромной станции. В Минэнерго заверили, что на экспорт она не пойдет.



"Всю выработанную электрическую энергию ветровой электростанции будут реализовывать Единому закупщику для покрытия внутреннего рынка",

подчеркнули в министерстве.

Гудят и убивают

Ветровые электростанции менее вредны для природы, чем угольные ТЭЦ. Но не стопроцентно безопасны. Их генераторы убивают птиц, производят вредный для человека и животных инфразвук, а вибрация турбин может оказывать негативное влияние на почву. Однако это в первую очередь касается пресловутых "полей ветряков", к тому же в развитых странах эти риски минимизируют за счет экспертиз.



В Минэнерго сообщили, что экологическую экспертизу по проекту строительства ветряков на миллиард долларов пока не проводили, и пообещали, что обязательно ее организуют в соответствии с Экологическим кодексом. Но у специалистов есть сомнения, что эта экспертиза будет эффективной.



Ветровые генераторы

Ветровые генераторы. Фото Pixabay.com

"Сейчас механизм проведения экологической экспертизы в Казахстане ослаблен. В мире он считается эффективным инструментом - там учитывают все влияние, в том числе на почву, на биоразнообразие, на птиц, на климат, на тепловое загрязнение. У нас этот механизм практически не работает, потому что дальше формального уровня не выполняется", - говорит Булат Есекин.



Эксперт-эколог отмечает, что в Европе научились снижать возможный негативный эффект от ветряков: например, устанавливают специальные устройства, чтобы сделать генераторы безопасными для птиц. Будут ли так поступать в Казахстане, большой вопрос. И вместо того, чтобы отводить огромные территории под размещение ВИЭ, снизить нагрузку на экологию можно очень простым путем.



"Вместо создания централизованных систем, которые выгодны только бизнесу, нужно переходить к децентрализованным локальным системам „зеленой" энергии, которые не представляют большой угрозы для окружающей среды. Такие огромные станции или новые водохранилища, которые строят в ответ на растущий дефицит воды - считается априори, что они „зеленые" и экологичные. На самом деле это не так. Они не должны быть исключениями из общего закона, они все должны проходить оценку воздействия на окружающую среду и экспертизу - с участием общественности, что очень важно".

Булат Есекин, координатор Центральноазиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата, в прошлом ключевой советник Казахстана по изменению климата



Зеленое вместо коричневого

Инвестпроект по строительству ветряков в Жамбылской и Павлодарской областях - крупный и амбициозный. Может показаться, что Казахстан семимильными шагами идет к "озеленению" энергетики. Но специалисты предупреждают: это иллюзия.



Эксперт по экологии и изменению климата Булат Есекин отмечает: в большинстве стран развитие ВИЭ стремятся сочетать с постепенным отказом от так называемой коричневой энергии, основанной на ископаемом топливе (угле, нефти, газе). Если не сокращать долю "коричневой" генерации, наращивать "зеленую" просто бессмысленно.



"С точки зрения нагрузки на природную среду имеет значение количество произведенной и использованной энергии, а не способ ее производства. То есть если мы производство и потребление энергии не сокращаем, то нарушаем глобальное равновесие, баланс, который сегодня существует в природе. Развитие ВИЭ должно сопровождаться сокращением производства „коричневой" энергии. В Казахстане этого не происходит. У нас развитие зеленой энергетики идет параллельно с сохранением „коричневых" источников энергии, потому что Казахстан одновременно принимает планы по строительству новых угольных ТЭЦ".



Пока весь мир идет по пути отказа от централизованных систем энергообеспечения мощностью в тысячи мегаватт, Казахстан договаривается с Китаем о строительстве новых сверхмощных станций. Но выработанную ветряками энергию нужно будет где-то хранить и передавать на сверхдальние расстояния. При передаче значительная часть этой энергии просто потеряется - вместе с деньгами, потраченными на ее выработку.



Еще одна проблема - в том, что сейчас развитие зеленой энергетики не приносит пользы гражданам. Все масштабные проекты в сфере ВИЭ служат интересам крупных инвесторов, в том числе иностранных. А рядовые потребители продолжают оплачивать работу вредных для природы угольных ТЭЦ.



Ð-еÐ"ёная энергетика

Зеленая энергетика. Фото Pixabay.com

"Интересы людей - где-то на втором плане, их не видно. ВИЭ нужно развивать для людей, они должны быть маломасштабными. То есть на крышах домов, например, ставить небольшие локальные установки, чтобы они оказывали меньший вред окружающей среде и при это помогали людям снижать коммунальные расходы. Нужно делать ВИЭ распределенными, а не централизованными. У нас сейчас повторяют ошибку прошлых концепций развития энергетики, когда делались гигантские станции - ТЭЦ, ГРЭС, АЭС. Распределенные локальные ВИЭ более надежны. Но у нас в Казахстане ВИЭ получило развитие в связи с интересами крупного бизнеса, крупных международных инвесторов - и это отклонение от тех решений, которые были приняты на глобальном уровне",

говорит Булат Есекин.



Едиль Сарыев, директор ТОО "ЦАТЭК Green Energy", также считает, что сейчас правовое регулирование сектора неэффективно, из-за чего производство электроэнергии объектами ВИЭ на уровне микрогенерации попросту не работает. В свое время экс-министр энергетики Владимир Школьник предлагал ввести 50-процентную компенсацию затрат для проектов ВИЭ малой мощности - с условием, что оборудование должно быть произведено в Казахстане (на созданном им же заводе). Этот проект так и не заработал, но в законе до сих пор прописан пункт о покупке ВИЭ только казахстанского производства.



Экологи призывают менять концепцию развития зеленой энергетики, чтобы она начала служить интересам потребителей, а не зарубежных инвесторов. Солнечные панели и небольшие ветряки должны появиться не в безлюдных степях, а там, где они нужны - в Алматы и Астане, чтобы угольные ТЭЦ постепенно отошли в прошлое. Здесь помогли бы субсидии и льготы тем казахстанцам, которые согласны перейти на "чистую" энергию.



Ð-еÐ"ёная энергетика

Зеленая энергетика. Фото Elements.envato.com

"Алматинцы сегодня по-прежнему через коммунальные счета оплачивают пять-семь ведер угля ежедневно. Тем самым мы не сокращаем производство „коричневой" энергии и не снижаем загрязнение воздуха в Алматы и в Астане. На ТЭЦ по-прежнему сжигается уголь очень плохого качества. У нас, получается, двойная политика: мы развиваем ВИЭ и при этом не используем положительные стороны, которые это развитие должно нести. Казахстан отличается от многих стран тем, что у нас огромный потенциал для развития ВИЭ в городах - это солнечная, ветровая, термальная энергия, биогаз, который можно производить на полигонах бытовых отходов. Мы должны скорректировать эту политику", - резюмирует Булат Есекин.

Зеленая энергетика Казахстану необходима. Однако без учета нужд простых казахстанцев развивать ее бесполезно. Можно хоть целиком застроить ветряками Павлодарскую и Жамбылскую области - но это не спасет Астану от периодических блэкаутов и не развеет смог над Алматы.



