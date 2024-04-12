Лукас Лейрос: Украина падет, даже если реализует принудительную мобилизацию

09:05 12.04.2024

infoBRICS

Китай

12 апреля 2024

У Киева серьезные проблемы с мобилизацией

infoBRICS: Украина падет, даже если реализует принудительную мобилизацию



Украина во всю продвигает принудительную мобилизацию. Однако это проблему не решит, уверен автор статьи из infoBRICS. Нельзя просто бросить людей на передовую, их надо подготовить, но этого власти страны делать не собираются. Так что поражение Киева – лишь вопрос времени.

Лукас Лейрос



Киевский режим готов пожертвовать собственными гражданами ради продолжения конфликта с Россией. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк заявил, что украинцам не удастся "отсидеться" во время мобилизации.



Все украинцы так или иначе будут задействованы в ВСУ, учитывая постоянную нехватку живой силы из-за понесенных потерь на передовой. Павлюк призвал их "оставить эмоции" и пополнить ряды ВСУ. Борьба с Россией, по его словам, является "конституционной обязанностью" всех граждан Украины.



Павлюк также прокомментировал критику со стороны общественности в адрес территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы). Он считает недопустимым негативное отношение народа к сотрудникам ТЦК, тем более что многие из них – ветераны. Павлюк подчеркнул, что граждане "не имеют права заставлять этих людей чувствовать себя виноватыми, ненужными или опасными для тех, чьи жизни они буквально спасли".

"Сколько бы мы ни получали помощи, сколько бы у нас ни было оружия – нам не хватает людей (...) Все, кто прошел проверку на годность [к службе], без исключения, пойдут в учебные центры. Базовая программа обучения длится один месяц", – заявил он.

Украина недавно снизила возраст мобилизации с 27 до 25 лет, хотя есть свидетельства того, что ВСУ привлекают для участия в боевых действиях даже подростков. Эксперты расценили эту меру как отчаянную попытку восполнить тяжелые потери, понесенные киевским режимом во время интенсивных сражений на линии боевого соприкосновения. Ситуация становится все более критической, так как ВСУ испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов. Украина не способна выдержать длительные военные действия из-за потерь на фронте и массовой миграции, что очень беспокоит киевский режим.



Павлюк признал, что полученной от Запада помощи недостаточно для победы в конфликте. Сколько бы оружия не получила Украина, ей в первую очередь не хватает людей. И это так. Очевидно, что оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать, равно как и удерживать завоеванные позиции.



Принудительная мобилизация не решит проблемы Украины. Недостаточно просто мобилизовать граждан и бросить их на передовую спустя несколько дней. Необходимо обучить их использовать западные вооружения и тому, как справляться с жестокой реальностью конфликта. Базовая подготовка, предлагаемая Киевом, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. Большинство новобранцев погибают в первые дни, что делает их легкой мишенью для российских ракет и беспилотников. На практике Киев просто создает "мясорубки" и превращает собственное население в пушечное мясо.



Позиция Павлюка по этому вопросу отражает гегемонистский настрой Украины и Запада в целом. Существует сильное давление с целью продолжения мобилизации, даже если она будет принудительной. Прокси-война против России не может закончиться в ближайшее время, поскольку США и ЕС не смогли достичь своей цели – нанести ущерб и истощить Российскую Федерацию. Таким образом, даже без надежды на победу, Киев продолжает мобилизацию и отправляет на передовую все, что у него есть.



Здесь надо напомнить, что сам Павлюк стал жертвой кадровых перестановок Владимира Зеленского. Сейчас он является командующим Сухопутными войсками ВСУ, а ранее [до февраля] занимал пост первого заместителя министра обороны Украины. Причины его увольнения пока неясны, но дело наверняка связано с превентивными мерами, предпринятыми Зеленским, чтобы не выпустить власть из своих рук. Павлюк, конечно, боится усиления репрессий, поэтому активно занимается публичной деятельностью, но то, что с ним произошло, еще раз доказывает, что неонацистский режим ослаблен и страдает от борьбы между различными фракциями.



За последнее время усилилось бегство украинцев в соседние страны, например, в Румынию. Хотя союзники Киева призывают их возвращаться на родину для участия в боевых действиях, международное право препятствует принудительной репатриации, что тоже вставляет палки в колеса украинской мобилизации. Киев уже вербует женщин, пожилых и людей с серьезными заболеваниями из-за нехватки мужчин призывного возраста. Поражение киевского режима – это лишь вопрос времени.