Беседуя с Лукашенко Путин пожаловался, как его обманывают в Стамбуле

10:17 12.04.2024

11 апреля 2024

История переговоров Москвы и Киева и ответ на украинские удары: главные заявления с переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко

Переговоры президентов Путина и Лукашенко длились почти четыре часа



Олег АДАМОВИЧ



Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС



Глава союзной Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву уже под вечер. В четверг, 11 апреля, у него была короткая встреча с Владимиром Путиным. Основные переговоры ожидаются завтра, в пятницу. Но и небольшую протокольную беседу политики использовали для важных заявлений.



Владимир Владимирович в очередной раз пересказал историю переговоров Москвы и Киева с начала спецоперации.



"Когда все приобрело такой, уже "горячий" характер, именно вы были инициатором проведения мирных переговоров в Белоруссии. Потом перебрались переговорные команды в Турцию, в Стамбул. Там завершили практически эту большую работу, в течение длительного времени она шла, парафировали с обеих сторон. Потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этих договоренностей. Тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ "с пистолетом у виска", нужно отвести войска от Киева. Сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку", - рассказал глава страны.



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"Теперь продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. Поскольку мы туда не едем – это уже вообще паноптикум какой-то, – говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали, а говорят, что мы отказываемся", - добавил он.



Дальше Путин рассказал, что после ударов по российским энергетическим объектам (видимо, имеются в виду прилеты многочисленные дронов по НПЗ) "мы вынуждены были отвечать".



11 апреля председатель набсовета "Центрэнерго" Андрей Гота заявил, что в Киевской области разрушена самая мощная в регионе электростанция - Трипольская ТЭС, ее установленная мощность составляет 1,8 тыс. МВт. Компания при этом потеряла 100% генерации. Утром в Одесской области произошло возгорание на территории энергетического объекта.



Владимир Владимирович атаки на украинскую энергетику объяснил демилитаризацией.



"Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", - подчеркнул президент.



"А в принципе они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов. Поэтому я в данном случае не могу глубоко быть погруженным в этот конфликт, поддержать Украину или даже оправдать. Ни в коем случае. Не надо это делать и эскалацию эту усиливать, потому что лето проходит быстро, зима, а это опасное дело", - поддержал Лукашенко.