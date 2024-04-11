Рами Аль-Шаер: Жертвы семьи Хании и решение палестинского вопроса

11:13 12.04.2024

американцы никогда не смогут достичь ни одной из своих целей, сея раздор и делая ставку на палестинский раскол

Рами Аль-Шаер



Глава политического бюро ХАМАСа Исмаил Хания, получив известие о том, что его сыновья Хазем, Амир и Мохаммед и трое внуков погибли в результате израильского обстрела автомобиля в лагере на западе Газы, заявил в среду: "Я благодарю Бога за эту честь, что удостоены мученической смерти три моих сына и три внука. Этой болью и кровью мы создаем надежду на будущее, на свободу для нашего народа, для нашего дела и для нашей нации".



Хания подчеркнул, что эта кровь "придаст нам уверенности в отношении наших принципов и приверженности нашей земле, враг не добьется своих целей, и крепости не падут. Врагу не удалось путем убийств, разрушений и истребления склонить нас к выгодным нам переговорам".



Представление о великом палестинском народе как безоружном и беспомощном, а также иллюзии Израиля о возможном "геноциде" нашего народа далеки от реальности, если посмотреть на мать мучеников - детей и внуков Хании, которых она не считает "безоружными беспомощными жертвами", а готовыми к мученичеству и вооруженными главным- волей к противостоянию, пожертвовавшими своими телами.



Израиль и самые могущественные сверхдержавы на Земле не смогут противостоять воле и решимости всего палестинского народа, включая женщин, детей и стариков, достичь справедливой и законной цели создания независимого палестинского государства. И это главный секрет, почему разгром сионистско-американской армии, вооруженной по последнему слову военной техники, неотвратим.



Соединенные Штаты Америки и их сателлит Израиль ни при каких усилиях не смогут прийти к какому-либо результату, не выполнив в полной мере условия палестинцев, будь то в секторе Газа или на всей территории Палестинского государства.



Вероятно, по причине отсутствия собственной истории и глубоких культурных корней, Соединенные Штаты Америки не в состоянии усвоить некоторые факты истории, географии и культуры древних цивилизаций, и пока не осознали того, что уже потерпели поражение на Ближнем Востоке; и что воля палестинского народа, его жертвы и солидарность миллиардов людей сильнее, чем все американские флоты и базы, разбросанные по всему миру.



Братья по ХАМАС откликаются на требования друзей и посредников и направляют своих представителей для участия в проводимых встречах и переговорах не с целью достижения соглашения о прекращении боевых действий, а для того, чтобы еще раз проинформировать другую сторону о том, что прекращение битвы, в которой палестинский народ сражается и жертвует собственными телами, возможно исключительно на условиях палестинцев.



Палестинский народ не может отказаться от своего исторического суверенитета, от права на собственную территорию и возможность вершить свою историю на своих исторических землях. В этом- воля всего палестинского руководства, а также Организации освобождения Палестины, единственного законного представителя палестинского народа. Главная цель палестинской борьбы, длящейся десятилетия - создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме.



Американцы никогда не смогут достичь ни одной из своих целей, сея раздор и делая ставку на палестинский раскол, выдавив ХАМАС из сектора Газа и создавая ситуацию, которая отделит сектор от остальных палестинских территорий. Этого никогда не произойдет, американцам лучше отказаться от этого пагубного пути. Палестинский народ - это единое целое, и семья Исмаила Хании воплощает его непрерывную борьбу, возвышая его сыновей и внуков, о которых Хания сказал: "Кровь моих сыновей не дороже крови нашего народа, принявшего мученическую смерть в Газе. Все они - мои дети, и кровь моих детей - это жертва на пути к освобождению Иерусалима и мечети Аль-Аксы".



Траурная церемония по погибшим стала символом борьбы за свободу на палестинской земле, что является священным долгом, который мы все выполняем, мы чтим жертвы, принесенные нашим народом и лидерами сопротивления ради осуществления чаяний нашего палестинского народа на создание независимого палестинского государства.



Необходимо немедленно сформировать делегацию от Организации освобождения Палестины, включая братьев из ХАМАСа и "Исламского джихада", чтобы начать проведение международных встреч по механизму создания палестинского государства в границах 1967 года. Нужно, чтобы эта делегация начала свои первые визиты в Москву, чтобы Москва могла немедленно добиваться восстановления и активизации деятельности международного квартета по палестинскому урегулированию, в который входят Россия, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и Организация Объединенных Наций. Но США активно препятствуют возобновлению деятельности квартета.



Необходима активизация арабских государств, исламских делегаций на уровне министров иностранных дел, которые должны совершить визиты к сторонам, участвующим в этом квартете. Именно это - путь к урегулированию ситуации в секторе Газа, на Западном берегу и в Иерусалиме.