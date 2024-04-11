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|В Алматы опять землетрясение - афтершоком из Синьцзяна
11:53 12.04.2024
В Алматы 12 апреля произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований" 12 апреля 2024 года в 13:13 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.
Такой же балльности землетрясение сейсмологи зафиксировали в Алматы 10 апреля.
Ирина Капитанова