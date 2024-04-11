В Алматы опять землетрясение - афтершоком из Синьцзяна

11:53 12.04.2024

В Алматы 12 апреля произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований" 12 апреля 2024 года в 13:13 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.



Эпицентр расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.



Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.



Такой же балльности землетрясение сейсмологи зафиксировали в Алматы 10 апреля.



Ирина Капитанова