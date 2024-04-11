Паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды

12:22 12.04.2024

Петропавловск остался без питьевой воды из-за аварии на насосной станции, сообщает Zakon.kz.



Аким Петропавловска Серик Мухамедиев 12 апреля на своей странице в Instagram рассказал подробности ЧП.



