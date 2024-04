Банки в КНР вводят новые условия для платежей из РФ

12:27 12.04.2024

Переменная обстановки: банки в КНР вводят новые условия для платежей из РФ

Некоторые из них начали интересоваться связями перевода с новыми регионами и вооруженными силами



Мария Колобова



При приеме платежей из России Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли трансакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Пытаются узнать в банке и о взаимосвязи с вооруженными силами. Документ с такими вопросами (есть у "Известий") появился в личном кабинете юрлица для проведения операции. Аналогичные данные стали запрашивать и некоторые другие китайские игроки - например Great Wall West China Bank. Если ответить утвердительно, то платеж, вероятно, отклонят, предполагают эксперты. По их мнению, так банки хотят снять с себя ответственность - ведь если что, они смогут подтвердить: все практики санкционного комплаенса были использованы. Какие варианты для проведения расчетов с КНР продолжают работать, несмотря на ужесточения, - в материале "Известий".



Как китайские банки ужесточили проверку платежей



Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China (занимает четвертое место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Документ с таким вопросом появился в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте, рассказал источник "Известий" из числа российских предпринимателей.



Запрашивается и другая информация, следует из документа (есть у редакции). Например, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.



О получении похожего запроса данных "Известиям" рассказал и генеральный директор АО "Первая группа" Алексей Порошин. Он пояснил: так выглядит полный запрос о деталях трансакции. Клиент отвечает, что операция не связана с указанными регионами и вооруженными силами, и тем самым снимает с Bank of China ответственность. То есть, так китайский банк "страхуется" перед американскими проверками.



Такую информацию кредитные организации КНР начали запрашивать примерно с начала 2024-го, отметил Алексей Порошин. Причем даже если платеж идет из третьих стран. Валюта, в которой отправляются средства, также в этом случае ситуацию не меняет.



Несколько банков КНР с начала этого года действительно начали спрашивать о связи трансакций с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, подтвердил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. По его словам, помимо Bank of China такой вопрос включил, например, Great Wall West China Bank. "Известия" направили запрос в перечисленные китайские финорганизации, крупнейшие российские банки, а также регуляторам КНР и РФ.



Если ответить, что трансакция связана с перечисленными регионами, то китайская сторона, скорее всего, откажет в проведении платежа, считает начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.



Есть вероятность, что запрашивать подобную информацию для одобрения операции начнут и другие финорганизации КНР, предупредил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.



Очевидно, что китайские участники рынка хотят обезопасить себя от санкций и штрафов. Например, если начнется разбирательство по поводу участия банков КНР в обходе введенных против РФ рестрикций, они смогут подтвердить, что использовали все практики санкционного комплаенса, добавил младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.



Какие еще есть варианты для проведения расчетов с Китаем



На всех международных площадках китайская сторона сообщает о сотрудничестве с Россией, однако на практике проводить платежи становится сложнее, отметил Алексей Разумовский из "Импая Рус".



Проблемы с расчетами с КНР начались с конца декабря 2023-го. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета мер против РФ - тогда китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США.



С января в несколько китайских банков перестали проходить и трансакции в юанях. Среди них - Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), писали ранее "Известия". На фоне риска вторичных мер в Турции и ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией. А платежи из РФ в Казахстан начали проходить с задержками в 2–3 недели.



Однако ситуация должна улучшиться, считает Алексей Разумовский из "Импая Рус". По его словам, с политической стороны РФ и КНР - важные партнеры. Вместе со странами БРИКС они выступили за то, чтобы составить конкуренцию доллару. И этот процесс продолжается.



Расчеты между Россией и Китаем будут идти, согласен и Алексей Тараповский из Anderida Financial Group.



Скоро для трансграничных платежей, вероятно, начнут применять и цифровые финансовые активы. Закон, разрешающий использовать их для международных переводов, утвердили в марте этого года.



ЦБ продолжает диалог с дружественными странами по поиску альтернативных решений для международных расчетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина 10 апреля, выступая в Госдуме. По ее словам, введение ответных санкций против государств, которые ограничивают платежи с РФ, нужно рассматривать как крайние меры.