Япония принимает на себя роль глобального военного пособника Америки , - А.Кошкин

14:57 12.04.2024 12.04.2024 | Анатолий КОШКИН



По итогам переговоров Япония и Соединенные Штаты выработали около 70 соглашений по военным и экономическим вопросам



Пожалуй, идеей фикс японского премьер-министра Японии Фумио Кисиды в ходе внешне пышно обставленного визита в Вашингтон было навязчивое многократно повторенное стремление демонстрировать заокеанскому сюзерену и миру переход Японии в новое качество, а именно в ближайшего военного партнера США не только в регионе Восточной Азии, а и в масштабах всей планеты. При этом не скрывается, что отныне претензии Страны восходящего солнца на глобальное совместно с американцами военное доминирование на планете будут только возрастать.



При этом японец не постеснялся недвусмысленно заявить в своей речи в Конгрессе США, что "засомневавшиеся в ведущей роли своей стороны и испытывающие от этого усталость" американцы могут в отстаивании существующего на планете "мирового порядка" в интересах "коллективного Запада" полностью положиться на преданного дальневосточного союзника. "Я бы хотел обратиться к американцам, которые чувствуют одиночество и усталость от того, что их страна поддерживает мировой порядок практически в одиночку", – сказал он, отметив, что "США не должны делать это одни и без помощи". По его словам, Япония уже "стоит плечом к плечу" с США. И под аплодисменты конгрессменов напомнил, что в настоящее время Япония наращивает военный потенциал и планирует к 2027 году довести оборонные расходы до 2%. Не удержался японский гость и от бахвальства, заявив: "Неуверенность в будущей стабильности Индо-Тихоокеанского региона заставила нас изменить нашу политику и само наше мышление. Я сам стоял в авангарде укрепления нашего двустороннего альянса". "Я клянусь, что Япония – ваш надежный союзник и надежный друг", – с пафосом провозгласил Кисида.



Можно предположить, что, мягко говоря, сомнительные слова гостя в доме хозяев об "усталости американцев поддерживать мировой порядок" были согласованы с администрацией Байдена для оказания давления на конгрессменов, сопротивляющихся выделению из казны государства огромных средств для продолжения войны на территории бывшей УССР. Отмечается, что японский премьер, по сути, обратился к американским законодателям в стремлении подчеркнуть важность сохранения прочного партнерства между двумя странами на фоне скептицизма в конгрессе по поводу участия США в делах третьих стран, в первую очередь в отношении финансовой и военно-технической помощи киевскому режиму. Кисида прямо заявил конгрессменам: "Здесь, в этом зале, мы должны иметь сильную поддержку этих усилий со стороны обеих партий".



После переговоров с Байденом японец стращал американцев тем, что, допустив поражение киевского режима, США и Япония якобы столкнутся с реальной угрозой войны в Восточной Азии. "Мы обсудили напряженные отношения между Тайванем и Китаем, а также угрозу со стороны Москвы. Сегодня – Украина, а завтра – Восточная Азия", – заявил, нагнетая алармистские настроения, Кисида. Поощряя конгрессменов дать согласие на новые многомиллиардные вливания для поддержки войны на Украине, Кисида витийствовал: "Без поддержки США, сколько времени пройдет до того, как надежды Украины рухнут под натиском Москвы? Без присутствия Соединенных Штатов, сколько времени пройдет, прежде чем Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?" При этом Кисида пообещал Байдену продолжать политику жестких санкций в отношении Москвы.



Как и прежде, в качестве жупела и источника войны в Восточной Азии Кисида и Байден на первый план выдвигали Китайскую Народную Республику. "Если обратить внимание на непосредственных соседей Японии, текущая внешняя политика Китая и его военные действия создают небывалый и крупнейший стратегический вызов не только миру и безопасности Японии, но и миру и стабильности всего международного сообщества", – заявил Кисида в Конгрессе США.

Называя призванную остановить устроенную киевским режимом кровопролитную бойню специальную военную операцию "жестокой русской агрессией", Кисида доложил американским законодателям о большой финансовой и материальной помощи Киеву и намерении и дальше субсидировать войну на территории бывшей УССР. Эти слова вызвали бурную овацию конгрессменов и продолжительные аплодисменты стоя.



Хотя Байден и Кисида договорились продолжать попытки установить прямые контакты с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, в речи в Конгрессе США Кисида вновь обрушился на это сражающееся за суверенитет и независимость государство. Вдобавок к традиционным обвинениям Пхеньяна в создании оборонительного ракетно-ядерного щита японский премьер бездоказательно возложил на КНДР и ответственность за гибель людей на Украине: "Провокации Северной Кореи имеют последствия за пределами региона. Она также экспортировала свои баллистические ракеты, чтобы поддержать агрессивную войну России против Украины, что значительно увеличивает страдания украинского народа". При этом он, конечно же, не упомянул, сколько людей ежедневно погибают на территории бывшей УССР от смертоносного оружия, прямо или косвенно приобретаемого на средства Токио и союзных ему Вашингтона и Сеула.



Как отмечает японское информационное агентство "Киодо цусин", по итогам переговоров Япония и Соединенные Штаты выработали около 70 соглашений по военным и экономическим вопросам. Принципиально важным из них является договоренность о создании в Японии объединенного командования вооруженными силами двух стран, значительном расширении функций и задач военного союза, именуемого "договором безопасности". И хотя Кисида при этом много говорил о равноправных "партнерских отношениях", в действительности речь идет о все большем вовлечении японских так называемых "сил самообороны" в оперативные планы Пентагона и прямое их подчинение командованию США.



Стороны договорились о более активном участии Японии в разработке совместно с США и его союзниками новых видов вооружений. В частности, это предусмотрено в рамках сотрудничества Токио с военным блоком англосаксов AUKUS. Японское правительство будет также стремиться снимать ограничения на экспорт оружия японского производства за рубеж.

Немаловажным для японцев стало подтверждение Байденом действенности 5-й статьи японо-американского "договора безопасности" от 1960 года, согласно которому Вашингтон обязался взять на себя обязанность защищать Японию вооруженным путем. Подтверждение было сделано в связи с продолжающейся конфликтной ситуацией между Японией и КНР вокруг вопроса о принадлежности необитаемых островов Сэнкаку, Дяоюйдао по-китайски, что в Восточно-Китайском море. По соглашению США должны защищать от нападения все территории, находящиеся под административным контролем Японии. Пекин оспаривает права Токио на эти острова, считая их исторически китайскими.



В заключение заметим, что для Кисиды официальный визит в Вашингтон и связанная с ним шумиха в японских СМИ должны были повысить рейтинг как премьера, так и его кабинета, да и всей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которая переживает небывалые потрясения и испытывает возмущение народа незаконным обогащением ее верхушки. Оппозиционные партии, общественные организации и СМИ еще с конца прошлого года требуют отставки Кисиды и проведения всеобщих парламентских выборов, результаты которых могут привести к смене власти в Стране восходящего солнца. Хотя это из-за раздробленности оппозиции отнюдь непросто, последние опросы общественного мнения показали, что уже 42 процента избирателей хотят прихода к власти в Японии новых политических сил, а с сохранением коалиции ЛДП с партией "Комэйто" соглашаются лишь 32 процента.



Холодным душем для Кисиды явились вчерашние сообщения информационных агентств "Киодо цусин" и "Дзидзи цусин" о том, что в дни, когда он расточал деланные улыбки и клялся в верности американцам, рейтинг поддержки японского премьера народом не только не повысился, но и скатился до рекордно низких показателей – 16,6 процента. Еще ниже котируется сегодня погрязшая в коррупционном скандале ЛДП – ее сегодня поддерживают лишь 15,3 процента… Источник - фонд стратегической культуры

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