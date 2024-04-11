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Очередной теракт СБУ в Москве? Взорван авто перебежчика Прозорова
15:23 12.04.2024

Владельцем взорвавшейся в Москве машины оказался экс-сотрудник СБУ

Владельцем взорвавшегося на Коровинском шоссе в Москве автомобиле оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Телеканал РЕН и телеграм-канал Baza приводят его имя - Василий Прозоров. Взорванная машина действительно принадлежит Прозорову, подтвердил его помощник агентству "РИА Новости".

Управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва, ход расследование контролирует столичная прокуратура.

Взрыв во дворе дома на Коровинском шоссе на севере Москвы прогремел днем 12 апреля. По данным "РИА Новости", под автомобилем Land Cruiser сработало взрывное устройство, водитель пострадал.

Василий Прозоров в 2019 году дал в Москве пресс-конференцию, во время которой рассказал, что с 1999 по 2018 годы работал в СБУ, а с 2014 года, после Евромайдана и смены власти на Украине "по идеологическим мотивам" начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

СБУ подтверждала, что Прозоров был сотрудником украинского спецслужбы, он старшим консультантом-экспертом одного из отделов штаба антитеррористического центра ведомства, однако был уволен оттуда за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и "дискредитацию звания офицера".

Источник - РБК
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