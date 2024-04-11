МИД Таджикистана заявил о недопустимости пыток при расследовании теракта в "Крокусе"

15:59 12.04.2024

Павел Хрущев



Российские правоохранители не должны использовать пытки при расследовании теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", считает министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Его слова передает Asia-Plus.



Выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, дипломат напомнил, что российские правоохранители должны соблюдать международные нормы и требования своего законодательства.



Также Мухриддин сказал, что Таджикистан ожидает, что наказание за теракт в "Крокусе" понесут и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления.



Днем 12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все делегации, которые участвовали в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, подтвердили солидарность с Россией и ее народом в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл".



Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы и возник пожар.



Ранее было опубликовано фото возможного пособника террористов из "Крокуса".