Американские ракеты в Азии встали на защиту Тайваня, - Владимир Скосырев

18:52 12.04.2024

11.04.2024



Американские ракеты в Азии предназначены для защиты Тайваня



В Пекине не устают повторять, что китайцы и островитяне – это одна нация

Владимир Скосырев



Принимая бывшего президента Тайваня Ма Инцзю, председатель КНР Си Цзиньпин показал островитянам, что хочет продолжать с ними диалог.

Вмешательство извне не может остановить тягу к воссоединению семьи, сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с экс-президентом Тайваня Ма Инцзю. Тот ответил: если начнется война, то это будет невыносимо для обеих сторон. То есть участники подтвердили приверженность к миру. Но Ма – это лишь отставной политик из оппозиционной на Тайване партии Гоминьдан. А правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не признает принадлежности острова к КНР. Хуже того, Пекин считает ее сепаратистской. Поэтому послание Си, по существу, было призывом к тайваньцам одуматься и не поддерживать раскольников.

Сам факт, что Си принял гостя и сопровождающих лиц в Большом зале народа на площади Тяньаньмэнь, где проходят заседания парламента, говорит о том, что его поездке, длившейся 11 дней, придавалось большое значение. Иными словами, Пекин не оставил надежд присоединить остров мирно. А Ма, с одной стороны, воздерживался от одобрения таких планов Пекина, а с другой – демонстрировал приверженность островитян к общей с Поднебесной культуре и истории. В городе Сиань он поклонился Желтому императору – мифическому родоначальнику всех китайцев, а в городе Чжуншань посетил музей Сунь Ятсена, которого чтут и на материке, и на острове как отца-основателя современного Китая.



Этот жест гостя Си высоко оценил, указав, что Китай не только реализовал мечту Сунь Ятсена, но и достиг того, чего он представить не мог. Теплый прием гостя и примирительный тон высказываний лидера КНР в адрес Тайваня, как пишет South China Morning Post, следует воспринимать в свете предстоящей инаугурации в мае нового президента Тайваня Лай Циндэ, победившего на выборах в январе. Но Лай, этот выдвиженец ДПП, получил всего 40% голосов. А во время парламентских выборов, проходивших одновременно с президентскими, ДПП даже лишилась большинства мест.



Таким образом, делает вывод газета, принимая тепло Ма, председатель КНР рассчитывал найти одобрение у тех островитян, которые хотят любой ценой избежать столкновения и надеются на стабилизацию положения в Тайваньском проливе.



Но ведь эта ситуация зависит и от США. Си говорил президенту США Джозефу Байдену неоднократно, что Тайвань представляет для Пекина "красную линию". США отвечают, что не признают независимости Тайваня, но верны своим обязательствам поставлять острову вооружения и отвергают любую попытку захватить его силой.



Сам Байден то раньше заявлял, что США будут защищать Тайвань, то открещивался от своих слов, говоря, что его неправильно поняли. Но вот генерал Чарльз Флинн, командующий сухопутными войсками США на Тихом океане, фактически внес ясность в противоречивые заявления своего президента. США, сказал он, разместят новые системы ракет точной наводки и дальнего действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причем это произойдет, как пишут американские газеты, до конца 2024 года.



Как уже писала "НГ" в номере от 29.03.24, ВВС США протестировали новую гиперзвуковую ракету. Пуск осуществлял бомбардировщик В-52 с острова Гуам, а мишень располагалась на Маршалловых островах. Как отмечают эксперты, испытания на Тихом океане продемонстрировали намерение Вашингтона выделять все больше ресурсов на случай войны с Китаем из-за Тайваня. Ответом Пекина стали гиперзвуковые ракеты DF-17 и другие системы. Хотя председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с капитанами бизнеса США пообещал сохранять стабильные отношения с Вашингтоном, на деле подготовка к схватке за Тайвань продолжается. Китай создал в ее преддверии новый боевой вертолет.



Генерал Флинн раскрыл и другие детали планов США в Азии. Из его заявления следует, что США разместят там свои последние ракетные системы дальнего и точного поражения. Джон Брэдфорд, директор Совета по тихоокеанским исследованиям в Японии, сказал: эти системы могут защитить дружественных островитян от воздушных атак и атак надводных кораблей.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Прием Си Цзиньпином Ма Инцзю был попыткой показать, что Пекин не считает путь мирного воссоединения Тайваня окончательно закрытым. ДПП в третий раз победила на президентских выборах, общественные настроения на Тайване тоже становятся неблагоприятными для перспектив воссоединения. Тем не менее Си обратился к тем тайваньцам, которые заинтересованы в мирном диалоге, мирном сближении. Но все упирается в принцип одного Китая. ДПП не признает принцип одного Китая, не признает, что Тайвань –это часть КНР. Что касается США, то для них Тайвань – это редут, который они используют для того, чтобы помешать превращению Китая в мощного соперника Америки".