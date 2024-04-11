Путин собрался о чем-то договариваться с Зеленским. По стамбульскому сценарию...

20:27 12.04.2024

"Очень хороший сигнал": Баширов раскрыл суть возврата к Стамбульскому варианту

"Александр Лукашенко разъяснял, а Владимир Путин лишь подтверждал намерения"



Президент России Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Лукашенко предложил "достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему". "Да, и с ним работать", - сказал Путин во время встречи президентов. О том, что может стоять за этим диалогом, мы поговорили с политологом, профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.



"Александр Лукашенко разъяснял, а Владимир Путин лишь подтверждал намерения"



- Это не тот случай, - говорит Марат Баширов. - Наши власти очень последовательны. Все понимают, что любые военные действия в итоге заканчиваются миром. Весь вопрос - в условиях и намерениях. Все понимают, что события на Украине связаны с теми процессами, которые происходят сейчас в мире. Мы с вами видим, что идет резкое обострение между Израилем и Ираном. Все это надо рассматривать не как отдельные кейсы, а как большой общий пазл. Поэтому, с одной стороны, важно понимать, что наши власти намерены в конечном итоге выйти на переговоры с реальными кураторами украинского проекта. С другой стороны, не в наших интересах проводить эти переговоры только по украинской теме. Нас интересует полный спектр: санкционные вопросы, денежные расчеты, вопросы безопасности, вопросы, связанные с правилами мировой торговли и миграцией.



По мнению эксперта, Владимир Путин еще раз продемонстрировал, что мы согласны на переговоры. Вопрос - с кем и на каких условиях?



- Обратите внимание, что ровно в тот же день, вчера, 11 апреля, когда вышла расшифровка переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рекомендовал странам Запада готовиться к тому, что единственной темой международных встреч по Украине скоро станет безоговорочная капитуляция киевского режима. На мой взгляд, это не случайно.



Как говорит профессор, тут надо внимательно смотреть расшифровку разговора Путина с Лукашенко.



- Потому что Александр Лукашенко разъяснял, а Владимир Путин лишь подтверждал намерения. И это очень важно. Потому что человек, который садится за стол переговоров, "не выкладывает сразу на стол все карты". И Владимир Путин вел себя именно так. Что, ребята, да, переговоры - Стамбул, Минск, Пекин - не важно где. А важно, кто сядет за стол переговоров, и второе - то, что вы нам предложите. А потом мы вам ответим, устраивает нас это или нет. Потому что все козыри у нас. Мы наступаем, экономика Украины рушится. Запад уже не можете ее поддерживать.



Эксперт подчеркивает, что это "очень хороший сигнал".



- Он говорит об уверенности президента Владимира Путина. И о том, что мы, в конечном итоге, добьемся всего, чего хотим. Нам спешить некуда. У китайцев на этот счет есть хорошая поговорка: если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя проплывет труп твоего врага.



Авторы: СВЕТЛАНА САМОДЕЛОВА