"Сила народа" заметно ослабла. Южнокорейская оппозиция сохранила контроль над парламентом

21:02 12.04.2024

Победу на парламентских выборах в Южной Корее одержала оппозиционная Демократическая партия. В первую очередь такой исход стал расплатой президента Юн Сок Еля, представляющего правую консервативную "Силу народа", за неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. Сохранение за оппозицией контроля над законодательным органом грозит еще больше омрачить остающиеся у господина Юна три года президентства, хотя в его администрации уже намекнули на готовность главы государства учитывать мнение политических оппонентов. Правда, в предыдущие два года ни парламент, ни президент особую договороспособность не демонстрировали.



Президент Южной Кореи Юн Сок Ель проголосовал во втором по величине городе страны Пусане



Согласно данным Национальной избирательной комиссии Республики Корея, по итогам прошедших 10 апреля парламентских выборов Демократической партии досталось 175 из 300 мест в законодательном органе страны. Это число не дотянуло до двух третей всех мандатов, то есть квалифицированного большинства, которое бы позволило парламенту блокировать вето президента и принимать поправки к конституции. Но радости южнокорейских демократов, контролировавших парламент последние четыре года и сохранивших этот контроль на следующие четыре года, это ничуть не омрачило.



"Когда избиратели выбрали меня, это был ваш приговор администрации Юн Сук Еля, и вы передаете Демократической партии обязанность взять на себя ответственность за жизнеобеспечение людей и создать лучшее общество",- не скрывая ликования, заявил журналистам лидер Демпартии Ли Чжэ Мен.



Нынешние парламентские выборы в Южной Корее рассматривались многими как референдум по итогам двух лет правления президента Юна, представляющего консервативную партию "Сила народа".



Эта политическая сила финишировала со 108 депутатскими креслами, что стало красноречивым свидетельством того, что глава государства референдум провалил.



"Еще до всеобщих выборов президент постоянно подчеркивал, что независимо от их результатов они служат оценкой его правления на данный момент. Нам потребуется время, чтобы тщательно изучить самих себя, проанализировать как результаты выборов, так и причины, которые привели к ним",- отметил в четверг один из высокопоставленных сотрудников президентской канцелярии (цитата по The Korea Times.



Причины, которые привели к недовольству главой государства, ударив рикошетом по его партии, лежат на поверхности. Прежде всего это неважное состояние экономики и падение доходов населения при одновременном росте цен и высокой инфляции.



Оторванность же президента Юн Сок Еля от реальности лишь подкрепила недовольство им рядовых избирателей. В конце марта в Южной Корее прогремела история о том, как президент посетил продуктовый магазин и, увидев пучок зеленого лука за 875 вон ($0,65), отметил, что это "справедливая цена". При этом президент явно не знал, что в том месте лук продавался с огромной скидкой по акции, тогда как средняя цена на лук по стране в действительности в 4-5 раз выше.



Отчасти падению его рейтингов способствовала и неспособность выполнить данные два года назад обещания снизить налоги, облегчить регулирование бизнеса и расширить поддержку молодых семей на фоне быстрого старения населения. Хотя справедливости ради стоит отметить, что реализации его планов мешали как раз депутаты от Демпартии, блокировавшие большинство законодательных инициатив администрации и при этом обвинявшие президента в несговорчивости и недоговороспособности.



Главу государства подвела и его супруга Ким Кон Хи, принявшая в дар от одного пастора дорогую сумку Dior. Этот факт, всплывший в СМИ прошлой осенью (и даже намеренно "слитый" недругами президента в удобный момент), вызвал волну народного возмущения.



С 15 декабря первая леди благоразумно не появлялась на публике. Но ее отсутствие не помогло народу ее понять и простить. Даже долгоиграющий конфликт президента с медиками, в котором большинство населения изначально было на стороне Юн Сок Еля, сыграл в итоге против него. После нескольких недель протестов медицинских работников даже однопартийцы президента стали винить его в отсутствии гибкости и неспособности к компромиссам.



Сохранение большинства в парламенте за оппозицией сулит Юн Сок Елю, которому предстоит провести в кресле главы государства еще три года, крайне непростые времена. "В результате выборов правительство Юна оказалось в политически ослабленном состоянии, когда его возможности по осуществлению значительных изменений сильно ограничены. Похоже, что лучшим вариантом действий для него будет сосредоточиться на поддержании государственных дел, активно прислушиваясь к голосам оппозиции",- отметил южнокорейский политический комментатор Пак Сан Бен.



Очевидно, и сам Юн Сок Ель на это уже настроился. "Президент выразил намерение смиренно принять волю народа, продемонстрированную на всеобщих выборах, и поклялся сделать все возможное, чтобы пересмотреть подход правительства, стабилизировать экономику и улучшить условия жизни людей",- заявил на пресс-брифинге в четверг глава администрации президента Ли Кван Суп, дав понять, что администрация намерена сотрудничать и взаимодействовать с оппозицией в управлении страной.



Покушение на лидера оппозиции обострило борьбу за власть в Сеуле

После объявления итогов выборов заметно сникли и многие соратники президента. 11 апреля на фоне поражения "Силы народа" премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су и ряд высокопоставленных чиновников решили подать в отставку. Впрочем, по данным информационного агентства Yonhap на день четверга, Юн Сок Ель ничьей отставки не принял.



Наталия Портякова

9.04.24