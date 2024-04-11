Роскомнадзор заблокировал издание "Полит.ру" за фейки

21:05 12.04.2024

Роскомнадзор заблокировал интернет-издание "Полит.ру". Причиной блокировки ведомство назвало размещение на сайте фейков, направленных на "дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ".



"За неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе",- говорится в сообщении Роскомнадзора (цитата по "Интерфаксу").



Интернет-издание "Полит.ру" было создано в 1998 году. Это одно из первых сетевых изданий в России, зарегистрированных как СМИ. В разные периоды существования издания в нем работали журналистка Маша Гессен, писательница и литературовед Майя Кучерская, музыкант, журналист и филолог Псой Короленко, журналист и поэт Виталий Лейбин, доктор экономических наук Александр Аузан и другие.



Евгений Белоусов