"Хезболла" с территории Ливана ударила по Израилю 40 ракетами

21:34 12.04.2024

"Хезболла" выпустила около 40 ракет по территории Израиля на границе с Ливаном

Алексей Меркулов (Тунис)

Позиции артиллерии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) близ границы с Ливаном подверглись массированной ракетной атаке со стороны ливанского движения "Хезболла". Об этом сообщило шиитское движение.



Согласно заявлению "Хезболла", атака была совершена в знак поддержки "стойкого палестинского народа в секторе Газа" и "его доблестного и достойного сопротивления".



"Воины Исламского сопротивления нанесли удар в 20:00 вечера в пятницу по артиллерийским позициям противника в Зауре десятками ракет "Катюша", - указали в движении.



Со своей стороны, по данным ЦАХАЛ, было зафиксировано порядка 40 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны. Данных о пострадавших не поступало, добавили израильские военные.



"Было зафиксировано около 40 пусков с территории Ливана, некоторые из которых были перехвачены, - сообщила ЦАХАЛ. - Остальные упали на открытой местности".