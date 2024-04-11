Умер модельер Роберто Кавалли

21:42 12.04.2024

Нива Миракян

Всемирно известный модельер Роберто Кавалли после продолжительной болезни умер в возрасте 83-х лет в своей родной Флоренции.



Как сообщают местные СМИ, причиной ухода дизайнера стал серьезный недуг. В последнее время Кавалли проводил все больше времени в больнице, чем в своем имении.



Роберто Кавалли создал целую империю, но отошел от дел на пике, в 2015 году, продав знаменитый модный дом инвестиционному фонду.



Кавалли был не только плодовит в творчестве, но и по жизни. У него шестеро детей, младшему из которых чуть больше одного года. В последние минуты его жизни с модельером находилась его гражданская супруга Сандра Бергман Нильсон.