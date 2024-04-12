США и Япония провели апгрейд военного альянса, - Наталия Портякова

00:09 13.04.2024 Лунный "пряник" и коллекция винила



США и Япония договорились о "самом значительном" обновлении двустороннего военного альянса с момента его создания несколько десятилетий назад. По итогам состоявшейся в Белом доме встречи президента США Джо Байдена с японским премьером Фумио Кисидой стороны сообщили о том, что собираются создать структуру совместного военного командования, а также изучают вопросы о совместной разработке и производстве ракет и о сотрудничестве в космосе. При этом лидеры двух стран даже не пытались скрыть, что укрепление альянса нацелено главным образом на противостояние "вызовам со стороны Китая".



Президент США Джо Байден (слева) и премьер Японии Фумио Кисида пообещали друг другу "решительно защищать и поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона"



Вместе во всем

По подсчетам агентства Reuters, в ходе еще не завершившегося государственного визита японского премьера Фумио Кисиды в США Токио и Вашингтон в общей сложности заключили около 70 соглашений о сотрудничестве в области обороны. "Это самое значительное обновление нашего альянса с момента его создания",- сообщил глава Белого дома Джо Байден журналистам после двухчасовых переговоров с господином Кисидой вечером 10 апреля.



В частности, стороны договорились, что американские военные создадут со своими японскими коллегами совместную командную структуру, чтобы гарантировать "беспрепятственную и эффективную" коллективную работу, особенно в кризисных ситуациях, под которыми Токио и Вашингтон по умолчанию давно подразумевают, прежде всего, возможное вторжение Китая на Тайвань.



В совместном заявлении господа Байден и Кисида отметили также, что их страны расширят обмен разведывательной информацией, а оборонные ведомства займутся поиском путей совместной разработки и производства ракет.



Кроме того, два союзника решили развивать совместную сеть противовоздушной и противоракетной обороны в регионе вместе с Австралией, а также провести трехсторонние военные учения вместе с британскими вооруженными силами. Почти наверняка они пройдут в Южно-Китайском море, большую часть акватории которого де-факто контролирует Китай, чье поведение в этом регионе лидеры США и Японии назвали в совместном заявлении "эскалационным".



Еще одним жестом в сторону Пекина стало заявление японского премьера о том, что Вашингтон и Токио будут "решительно защищать и поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона" и с этой целью намерены "работать вместе над вызовами, касающимися Китая".



Это не помешало двум лидерам вместе с тем подтвердить "важность продолжения" их "диалога с Китаем и сотрудничества с ним в решении общих проблем".



Напомним, что Джо Байден, пообещавший в среду поддерживать открытые линии связи с Пекином, беседовал по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином на прошлой неделе. У японского премьера шанс лично пообщаться с руководством Китая (правда, не с господином Си, а с премьером Госсовета КНР Ли Цяном) представится, как ожидается, в конце мая. По крайней мере, на днях ряд азиатских СМИ сообщили, что 26–27 мая в Сеуле должен пройти первый с 2019 года южнокорейско-китайско-японский саммит.



Кроме того, господин Кисида заявил, что он продолжает попытки встретиться с Ким Чен Ыном - лидером Северной Кореи, которую на нынешней двусторонней встрече в Вашингтоне союзники также обсуждали далеко не в позитивном ключе. "Значимые отношения" между азиатскими странами могут быть "чрезвычайно полезны для мира и стабильности в регионе", заметил японский премьер. Джо Байден в ответ заверил, что приветствует попытку "начать диалог" с Северной Кореей и что он "верит" в Фумио Кисиду. Впрочем, в Пхеньяне еще в марте устами сестры северокорейского лидера Ким Е Чен заявили, что отвергают "любые контакты и переговоры" с Токио.



США подтягивают Японию к альянсу AUKUS

Своеобразной же "вишенкой на торте" для Токио по итогам встречи 10 апреля стало решение США позволить двум японским астронавтам участвовать в американской программе по исследованию Луны Artemis, а в обозримой перспективе разрешить одному из них стать первым неамериканцем, высадившимся на Луне.



Единственным раздражителем в такой благостной картине сотрудничества двух стран грозила стать планируемая сделка по приобретению японской компанией Nippon Steel американской компании US Steel примерно за $15 млрд, против которой Джо Байден выступил лично, заявив, что "знаковая" американская фирма должна остаться у Америки. Но, как сообщили в администрации Белого дома, лидеры решили не обсуждать детально эту потенциально конфликтную тему в ходе встречи.



И хлеба, и зрелищ

Ввиду того что визиту Фумио Кисиды в США был присвоен статус государственного, он оказался богат не только по содержанию, но и по форме. Во вторник, после того как японский премьер с супругой приземлились в США, чета Байденов сводила их на ужин в известный ресторан BlackSalt. "В ресторане они поделились совместными воспоминаниями и углубили дружбу в непринужденной обстановке, беседуя о своих семьях, увлечениях и повседневных привычках",- отрапортовал об этом неформальном ужине японский МИД.



Затем высоким гостям вручили памятные подарки.



В их числе оказался трехногий стол из американского черного ореха, изготовленный вручную японско-американской компанией из Пенсильвании и снабженный мемориальной надписью в память об этом визите. Кроме того, господину Кисиде достались двухтомный набор пластинок с автографами певца Билли Джоэла и коллекция старинных виниловых пластинок "выдающихся американских музыкантов". Его супругу Юко Кисиду одарили картиной с изображением вишни, которую она вместе с Джилл Байден посадила на южной лужайке Белого дома прошлой весной, а также мячом с автографами игроков женских сборных США и Японии по футболу.



Впрочем, и гости приехали не с пустыми руками. Премьер Кисида преподнес Джо Байдену пару кофейных чашек и ручку, созданные по особой технологии лакирования, кофейные зерна с Окинавы и увесистый набор сувениров от компании Nintendo. Джилл Байден ушла с ужина с серьгами, подвеской и браслетом, подаренными ее японской визави (.pdf).



В среду, сразу после переговоров лидеров, феерия гостеприимства была продолжена государственным ужином на 200 персон в Белом доме.



В числе тех, кто разделил в этот вечер компанию с господами Байденом и Кисидой в окружении цветочных композиций из любимых первой леди США роз и пионов, были не только политики обеих стран, но и, например, актер Роберт Де Ниро, глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос и бывшая фигуристка Кристи Ямагучи.



При этом Джилл Байден загодя посвятила журналистов в детали меню. Гостям были поданы лосось домашнего копчения и стейк рибай сухого вызревания с перечным маслом, фасолью, грибами и луком. На десерт участники ужина могли насладиться фисташковым тортом с соленой карамелью и вишневым мороженым. Честь услаждать слух гостей в ходе трапезы выпала музыканту Полу Саймону, фанатом которого является не только супруга американского президента, но и, как утверждается, и Фумио Кисида.



Все это наверняка стало неплохим отдохновением для японского премьера после дня интенсивных переговоров с хозяином Белого дома и накануне встречи в четверг уже в трехстороннем формате.



На вечер 11 апреля (ночь на пятницу по Москве) в Вашингтоне был намечен первый в истории саммит лидеров США, Японии и Филиппин с той же целью - укрепить сотрудничество между союзниками, особенно по линии обороны, перед лицом общей китайской угрозы.



В Китае между тем трехсторонний саммит загодя назвали попыткой обострить противостояние под вывеской активного стремления к сотрудничеству, миру и безопасности (такое мнение было высказано в колонке газеты Global Times). А американо-японское взаимодействие было расценено как попытка Вашингтона "превратить двусторонний альянс с Японией в эксклюзивную двустороннюю группу, придавая своей "Индо-Тихоокеанской стратегии" военную цепь для того, чтобы укрепить свою региональную гегемонию и сдержать влияние Китая".



Наталия Портякова

№65 от 12.04.2024, стр. 5 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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