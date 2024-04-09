О внешнем долге России и других стран, - В.Катасонов

01:04 13.04.2024 09.04.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Санкционная война против России дала дополнительный импульс позитивной динамике



Я не так давно писал о долговой ситуации в мире в статье "Итоги 2023 года: мировой долг "пробил планку" в 300 трлн долларов". Вновь возвращаюсь к теме долга. Поводом для этого стала публикация Банком России свежих данных о внешнем долге РФ. На начало 2024 года он составил 317 млрд долл. За прошлый год он сократился на 68 млрд долл. (на 17,7%), а с начала 2022 года – на 171 млрд долл. (на 35,0%). По отношению к ВВП величина внешнего долга в начале 2023 года составляла 16,5%, а в начале текущего года она уменьшилась до 15,8%.



Хотелось бы понять, как выглядит Россия по показателю внешнего долга на фоне других стран. В упомянутой выше статье я не рассматривал специально темы внешнего долга стран, а говорил об их долге в разрезе основных секторов экономики – государственного управления, сектора домашних хозяйств и сектора нефинансовых компаний. Но у каждого сектора есть внутренний и внешний долг. Последний представляет собой обязательства резидентов перед нерезидентами в виде займов (как правило, оформленных в виде долговых ценных бумаг) и банковских кредитов. Базы статистических данных по внешнему долгу стран мира ведут Международный валютный фонд, Всемирный банк, ряд частных консалтинговых фирм и некоммерческих организаций. Их цифры могут несколько разниться из-за различий в методологии. Ряд стран дают официальные сведения о внешнем долге со значительными задержками, поэтому не всегда можно дать полную мировую панораму по состоянию на последний год.



Если ранжировать страны по абсолютной величине внешнего долга, то Россия не входит даже в первую двадцатку. Она находится где-то рядом с такими странами, как Греция, Ирландия, Таиланд. Приведу данные на 2023 год по тем странам, у которых внешний долг превышает один триллион долларов (в трлн долл.): США – 34,6; Великобритания – 9,0; Франция – 7,4; Германия - 6,1; Япония – 4,34; Нидерланды – 3,79; Канада – 2,9; Италия – 2,6; Китай – 2,45; Швейцария – 2,3; Австралия – 1,9; Гонконг – 1,82; Испания – 1,67; Бразилия – 1,49; Швеция – 1,03. Всего 15 стран с суммарным внешним долгом, равным 83,4 трлн долл.



В этом списке почти исключительно ведущие страны Запада (за исключением Китая, Гонконга и Бразилии). Внешний долг Российской Федерации примерно на два порядка (т.е. в 100 раз) меньше внешнего долга США.



Теперь рассмотрим внешний долг стран с помощью относительного показателя, т.е. по отношению к величине валового внутреннего продукта (ВВП). И тут картина очень пестрая, разброс величины показателя громадный.



Начну с того, что у некоторых стран внешний долг в абсолютном, а следовательно, и относительном выражении мизерный. Если не считать каких-то экзотических юрисдикций, то среди полноценных государств наименьший показатель у Кувейта – 0,42%. У таких стран, как Иран, Нигерия, Алжир внешний долг составляет лишь 2% их ВВП. Приведу еще примеры стран с низким уровнем долга (% ВВП): Бруней – 2,80; Азербайджан – 5,18; Афганистан – 7,0; Бангладеш – 8,92.



А теперь рассмотрим страны на другом полюсе, т.е. с самыми высокими относительными уровнями внешнего долга. Это (% ВВП): Кипр – 849; Мальта – 691; Гонконг – 504,10; Нидерланды – 381,62; Греция – 322,85; Швейцария – 284,57; Монголия – 245,0; Ливан – 220,0.



Из стран Запада, кроме названных выше, внешней долг также находится на высоком уровне у таких стран (% ВВП): Швеция – 171,81; Португалия – 164,48; Норвегия – 133,14.



У большей части стран, относящихся к группе "экономически развитых", показатель относительного уровня находится в районе 100 процентов. У некоторых несколько выше, у некоторых несколько ниже этой планки. Вот эти страны (% ВВП): Канада – 126,94; США – 123,71; Италия – 120,0; Дания – 119,0; Франция – 112,06; Испания – 111,84; Австралия – 111,17; Япония – 98,44; Великобритания – 96,5.



Если сравним приведенные показатели с российскими, то придем к выводу, что в России относительный уровень долга несоизмеримо ниже, чем у стран, входящих в группу экономически развитых (список таких стран почти полностью совпадает со списком стран Запада). В группе стран БРИКС у ее ведущих участников – Китая и Индии он находится примерно на том же уровне, что и у России: соответственно 13,55% и 16,83%. Правда, у других членов группы, Бразилии и Южной Африки, показатель выше: соответственно 71,59% и 68,81%



Есть еще два относительных показателя внешнего долга. Один из них – величина внешнего долга в расчете на душу населения. У США получается по 98 тыс. долларов на каждого жителя. Но впереди США по величине этого показателя целый десяток стран. Вот лидеры (тыс. долл.): Швейцария – 262,9; Гонконг – 248,2; Мальта – 233,2; Нидерланды – 215,6 и т.д. На их фоне Россия выгляди очень скромно – около 2 тысяч долларов на человека.



В аналитических целях иногда рассчитывается величина долга по отношению к национальному богатству. Данные по национальному богатству каждый год публикуются в докладе Global Wealth Report (готовится швейцарским банком UBS). Конечно, к цифрам доклада следует относиться очень осторожно, поскольку по некоторым странам показатель сильно завышается, а по другим, наоборот, сильно занижается. В частности, по США имеет место явное завышение (в силу того, что в расчет принимаются финансовые активы, за которыми ничего реального не стоит). А по России национальное богатство сильно недооценено (в частности, в силу недооценки природных ресурсов). Но для порядка приведу список стран, у которых внешний долг превышает национальное богатство (оценки на основе доклада Global Wealth Report 2023). Это следующие страны (внешний долг к национальному богатству, %): Ирландия – 357; Маврикий – 293; Судан – 284; Монголия – 225; Мальта – 173.



А вот значения этого показателя по ведущим экономикам мира (%): США – 23,5; Китай – 2,9; Индия – 5,2; Япония – 19,2. У России внешний долг составил в 2023 году 6,5% национального богатства. Данный показатель по России, по моему мнению, завышен (поскольку, как я отметил выше, занижается величина российского национального богатства).



За редкими исключениями у большинства стран мира внешний долг в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к росту – как в абсолютном, так и относительном выражении. Так, у США относительный уровень долга в конце 2003 года равнялся 60,6% ВВП. А в прошлом году превысил 123%. Т.е. за два десятилетия относительный уровень долга удвоился.



Что касается России, то у нее достаточно долго наблюдалась тенденция к росту как абсолютной, так и относительной величины внешнего долга. На начало 1994 года внешний долг РФ равнялся 118,0 млрд долл. На начало 2005 года он уже превысил планку в 200 млрд долл., составив 213,3 млрд долл. Далее его наращивание продолжилось, и в середине 2014 года показатель достиг своего максимума – 732,8 млрд долл. Относительный уровень долга в это время также достиг своего максимума – 34% ВВП.



Затем началось снижение величины внешнего долга, что было обусловлено такой причиной, как начало коллективным Западом санкционной войны против России (после того, как в марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации). На начало 2022 года внешний долг России сократился до 488 млрд долл., т.е. на одну треть по сравнению с максимумом 2014 года.



В феврале 2022 года начался новый раунд санкционной войны против России, что дало дополнительный импульс процессу сокращения внешнего долга. И как я отметил выше, за 2022-2023 гг. внешний долг Российской Федерации сократился еще более чем на треть (на 35%).



Из общего сокращения внешнего долга за два года, составившего более 171 млрд долл., на сектор государственного управления пришлось более 30 млрд (сокращение с 63,4 до 32,7 млрд долл.), банковский сектор - около 20 млрд долл. (сокращение со 114,7 до 94,7 млрд долл.), прочие сектора – 121 млрд долл. (сокращение с 310,4 до 189,4 млрд долл.).



Подобные резкие сокращения внешнего долга – крайне редкие случаи в современном мире, где действует обратная тенденция (к наращиванию долга). Сокращение внешнего долга для любой экономики является болезненным. Но в конечном счете это позитивный процесс как с точки зрения экономики (снижается долговая нагрузка), так и политики (снижается зависимость государства от внешнего давления). По прогнозам российских и зарубежных экспертов тенденция к сокращению абсолютной и относительной величины внешнего долга России в 2024 году продолжится. Источник - fondsk.ru

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